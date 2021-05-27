Профессиональные Решения — бухгалтерский аутсорсинг для бизнеса

Решается этот вопрос в основном тремя путями. Можно вести учет самому, можно нанять в штат бухгалтера, или делегировать данные функции компании профессиональных бухгалтеров. Конечно есть еще варианты для представителей крупного бизнеса, когда в штат принимается бухгалтер, а функции главного бухгалтера ложатся на компанию бухгалтерского аутсорсинга. Но, как правило, представители крупного бизнеса сами неплохо ориентируются в том что им требуется, поэтому этот случай рассматривать не будем.
Начинающий предприниматель
В некоторых сферах деятельности в начале пути может не быть потребности в больших «бумажных» объемах документов, и предприниматель может справляться сам с задачей ведения бухгалтерской документации и подачей налоговых деклараций. Можно вести учет по старинке, в файле электронной таблицы, и самому заполнять все декларации и вести расчеты в калькуляторе. Такой вариант подходит для предпринимателей с усидчивостью и способностям к аналитическому мышлению и с некоторым количеством свободного времени. Ну и небольшой прибыльностью «предприятия», не позволяющей выделять средства на современные онлайн-сервисы ведения бухгалтерии. За умеренную плату в них можно оформить все документы, декларации и все что понадобится для предпринимателя. Кроме того, многие банки сейчас при подключении расчетно-кассового обслуживания подключают клиента и к бухгалтерскому сопровождению. И тем не менее, при всем удобстве онлайн-сервисов, со временем на ведение отчетности будет уходить достаточно много времени, и рано или поздно понадобится в штат человек занимающийся бухгалтерией и налоговым учетом.
Второй человек после директора
Наемный сотрудник — это не только плюсы, но и минусы. И что будет перевешивать — зависит только от конкретного человека. И должность бухгалтера подразумевает, что человек имеет доступ ко всей коммерческой тайне вашего предприятия. При этом несет ответственность только в размере зарплаты. А штрафы в случае ошибок придется выплачивать нанимателю. Если предприниматель планирует развивать бизнес до больших объемов, и не хочет сам разбираться с «цифрами», то он может нанять сразу бухгалтера в штат, чтобы обеспечить бухгалтерскому обслуживанию необходимое внимание. Ведь в зависимости от специфики деятельности обязанности бухгалтера достаточно обширны:
- отражать в бухгалтерских документах все хозяйственные операции;
- соответствовать российскому законодательству при ведении бухгалтерского учета;
- проводить кассовые операции и контролировать кассовую дисциплину;
- необходимо вести расчет и уплату страховых взносов;
- вести расчеты и начисления зарплаты и прочих выплат сотрудникам;
- при необходимости вести и кадровый учет
- работа с налоговой отчетностью, а также отчетностью по другим государственным структурам;
- составление и отправка финансовой отчетности;
- определение политики и формы учета предприятия, выбор программ по бухучету и хранения данных;
И при этом нанимаемый бухгалтер уже должен иметь достаточно опыта, а не получать этот опыт вместе с вами. В некоторых случаях можно нанять «удаленного» бухгалтера, который по необходимости будет делать определенный объем оговоренной работы. Главное не забывать оформлять договорами все отношения с удаленным бухгалтером, дабы иметь возможность решать возникающие проблемы в правовом поле. Вообще, имеет смысл обдумать и воспользоваться аутсорсингом бухгалтерии на самом начале ведения предпринимательской деятельности. Ведь оплата берется согласно тарифам, которые можно выбрать исходя из ваших потребностей. И если в начале деятельности потребности невелики, то по мере роста бизнеса проблем с масштабированием сотрудничества не возникнет, и нарастить объем необходимых услуг в договоре не вызовет серьезных проблем.
Аутсорсинг бухгалтерских услуг
Сейчас на рынке существуют крупные юридические компании, которые оказывают комплексные бухгалтерские услуги по сопровождению бизнеса. Спектр их услуг покрывает практически все потребности как начинающего бизнеса, так и крупных предприятий. Основные преимущества при использовании аутсорсинга в бухгалтерии:
- вы можете выбрать и заказать бухгалтерское обслуживание только по необходимым вам услугам.
- Экономия на штатных сотрудниках. Загрузка штатного бухгалтера далеко не всегда достигает 100%, но хороший специалист требует оклад хорошего уровня.
- В случае с аутсорсингом компания несет ответственность по договору, на случай ошибок и штрафов, штатный бухгалтер может уволится в любой момент и проблемы лягут на предпринимателя.
- Компания гарантирует своевременное выполнение отчетов и работ, в отличии от штатных сотрудников, которым нужны и выходные и отпуски и больничные.
- В крупной компании имеется опыт и практика работы практически во всех сферах бизнеса, в отличии от наемного бухгалтера который работал в одной сфере деятельности весь трудовой стаж.
- Компании имеют опыт решения самых разных проблем с налоговой полученный ранее с другими клиентами, наемный бухгалтер будет учиться решать проблемы на своем опыте и вашем бизнесе.
Одной из таких консалтинговых компаний оказания бухгалтерских услуг является компания «Профессиональные решения», которая предлагает комплексное и точечное ведение вашей бухгалтерии на любом этапе развития бизнеса. Наши бухгалтерские услуги позволят вам не беспокоится о бумагах и эффективно заняться вашим бизнесом!
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