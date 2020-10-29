Производственный календарь на 2021 год



Календарь на 21 год (6060 bytes)
Календарь на 21 год
Производственный календарь — незаменимый помощник работников банков и их клиентов. В производственном календаре на 2021 год содержится информация о количестве рабочих, выходных и праздничных дней. После принятия Правительством РФ постановления об отдельных изменениях рабочих дней, Банк России составляет и доводит до коммерческих банков утвержденный перечень нерабочих праздничных и перенесённых выходных дней, который определяет общую установку по работе банковской системы.


Календарь на 2021 год:




Январь 2021
Пн 4111825
Вт 5121926
Ср 6132027
Чт 7142128
Пт18152229
Сб29162330
Вс310172431

Февраль 2021
Пн181522
Вт291623
Ср3101724
Чт4111825
Пт5121926
Сб6132027
Вс7142128

Март 2021
Пн18152229
Вт29162330
Ср310172431
Чт4111825
Пт5121926
Сб6132027
Вс7142128

Апрель 2021
Пн5121926
Вт6132027
Ср7142128
Чт18152229
Пт29162330
Сб3101724
Вс4111825

Май 2021
Пн310172431
Вт4111825
Ср5121926
Чт6132027
Пт7142128
Сб18152229
Вс29162330

Июнь 2020
Пн 7142128
Вт18152229
Ср29162330
Чт3101724
Пт4111825
Сб5121926
Вс6132027

Июль 2020
Пн5121926
Вт6132027
Ср7142128
Чт18152229
Пт29162330
Сб310172431
Вс4111825

Август 2020
Пн29162330
Вт310172431
Ср4111825
Чт5121926
Пт6132027
Сб7142128
Вс18152229

Сентябрь 2020
Пн6132027
Вт7142128
Ср18152229
Чт29162330
Пт310172431
Сб4111825
Вс5121926

Октябрь 2020
Пн4111825
Вт5121926
Ср6132027
Чт7142128
Пт18152229
Сб29162330
Вс310172431

Ноябрь 2020
Пн18152229
Вт29162330
Ср3101724
Чт4111825
Пт5121926
Сб6132027
Вс7142128

Декабрь 2020
Пн6132027
Вт7142128
Ср18152229
Чт29162330
Пт310172431
Сб4111825
Вс5121926


Цветовая подсветка (разными цветами) отдельных дат в календаре показывает:

Официальные праздники - таким цветом выделяются (подсвечиваются) официальные праздники России, закреплённые в статье 112 Трудового Кодекса РФ. Перечисленные в Статье 112 праздничные дни являются нерабочими.

Перенесённые на другие даты выходные дни – Таким цветом выделяются (подсвечиваются) выходные дни, которые перенесены в 2021 году по Постановлению Правительства Российской Федерации. Перенесение на другие дни года по постановлению Правительства выходных дней, как правило, производятся для удобства в работе и непрерывности праздничных периодов. Так, в 2021 году перенесены:
  • с субботы 2 января - на пятницу 5 ноября;
  • с воскресенья 3 января - на пятницу 31 декабря;
  • с субботы 20 февраля - на понедельник 22 февраля.


Перенос на «другие дни» выходных дней, совпадающих с праздниками прописан в статье 112 (абзац 5) Трудового Кодекса РФ и гласит:
«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на "другие дни" федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации»
Воскресные и субботние дни – даты, отмеченные в календаре данным цветом, это нерабочие воскресные и субботние дни.

Перенесённые выходные дни - при совпадении выходного дня с нерабочим праздничным днём, выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, что закреплено статьёй 112 (абзац 2) Трудового Кодекса РФ. Вот как это прописано в ТК:
«При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах втором и третьем части первой настоящей статьи»
Из календаря видно, что в 2021 году с учётом Постановления Правительства РФ длительный отдых будет сопутствовать следующим праздникам:
  • Новогодние каникулы и Рождество Христово – 10 дней отдыха - с 01 по 10 января,
  • День защитника Отечества - 3 дня отдыха - с 21 по 23 февраля,
  • Международный женский день – 3 дня отдыха - с 6 по 8 марта,
  • Праздник Весны и Труда – 3 дня отдыха - с 1 по 3 мая,
  • День Победы – 3 дня отдыха – с 8 по 10 мая,
  • День России – 3 дня - с 12 по 14 июня,
  • День народного единства – 4 дня - с 4 по 7 ноября.
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