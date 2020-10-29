

Календарь на 21 год Календарь на 21 год

Календарь на 2021 год:



Январь 2021

Пн 4 11 18 25

Вт 5 12 19 26

Ср 6 13 20 27

Чт 7 14 21 28

Пт 1 8 15 22 29

Сб 2 9 16 23 30

Вс 3 10 17 24 31



Февраль 2021

Пн 1 8 15 22

Вт 2 9 16 23

Ср 3 10 17 24

Чт 4 11 18 25

Пт 5 12 19 26

Сб 6 13 20 27

Вс 7 14 21 28



Март 2021

Пн 1 8 15 22 29

Вт 2 9 16 23 30

Ср 3 10 17 24 31

Чт 4 11 18 25

Пт 5 12 19 26

Сб 6 13 20 27

Вс 7 14 21 28



Апрель 2021

Пн 5 12 19 26

Вт 6 13 20 27

Ср 7 14 21 28

Чт 1 8 15 22 29

Пт 2 9 16 23 30

Сб 3 10 17 24

Вс 4 11 18 25



Май 2021

Пн 3 10 17 24 31

Вт 4 11 18 25

Ср 5 12 19 26

Чт 6 13 20 27

Пт 7 14 21 28

Сб 1 8 15 22 29

Вс 2 9 16 23 30



Июнь 2020

Пн 7 14 21 28

Вт 1 8 15 22 29

Ср 2 9 16 23 30

Чт 3 10 17 24

Пт 4 11 18 25

Сб 5 12 19 26

Вс 6 13 20 27



Июль 2020

Пн 5 12 19 26

Вт 6 13 20 27

Ср 7 14 21 28

Чт 1 8 15 22 29

Пт 2 9 16 23 30

Сб 3 10 17 24 31

Вс 4 11 18 25



Август 2020

Пн 2 9 16 23 30

Вт 3 10 17 24 31

Ср 4 11 18 25

Чт 5 12 19 26

Пт 6 13 20 27

Сб 7 14 21 28

Вс 1 8 15 22 29



Сентябрь 2020

Пн 6 13 20 27

Вт 7 14 21 28

Ср 1 8 15 22 29

Чт 2 9 16 23 30

Пт 3 10 17 24 31

Сб 4 11 18 25

Вс 5 12 19 26



Октябрь 2020

Пн 4 11 18 25

Вт 5 12 19 26

Ср 6 13 20 27

Чт 7 14 21 28

Пт 1 8 15 22 29

Сб 2 9 16 23 30

Вс 3 10 17 24 31



Ноябрь 2020

Пн 1 8 15 22 29

Вт 2 9 16 23 30

Ср 3 10 17 24

Чт 4 11 18 25

Пт 5 12 19 26

Сб 6 13 20 27

Вс 7 14 21 28



Декабрь 2020

Пн 6 13 20 27

Вт 7 14 21 28

Ср 1 8 15 22 29

Чт 2 9 16 23 30

Пт 3 10 17 24 31

Сб 4 11 18 25

Вс 5 12 19 26



Официальные праздники

Перенесённые на другие даты выходные дни

с субботы 2 января - на пятницу 5 ноября;



с воскресенья 3 января - на пятницу 31 декабря;



с субботы 20 февраля - на понедельник 22 февраля.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на "другие дни" федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации»

Воскресные и субботние дни

Перенесённые выходные дни

«При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах втором и третьем части первой настоящей статьи»

Новогодние каникулы и Рождество Христово – 10 дней отдыха - с 01 по 10 января,



День защитника Отечества - 3 дня отдыха - с 21 по 23 февраля,



Международный женский день – 3 дня отдыха - с 6 по 8 марта,



Праздник Весны и Труда – 3 дня отдыха - с 1 по 3 мая,



День Победы – 3 дня отдыха – с 8 по 10 мая,



День России – 3 дня - с 12 по 14 июня,



День народного единства – 4 дня - с 4 по 7 ноября.

Производственный календарь — незаменимый помощник работников банков и их клиентов. В производственном календаре на 2021 год содержится информация о количестве рабочих, выходных и праздничных дней. После принятия Правительством РФ постановления об отдельных изменениях рабочих дней, Банк России составляет и доводит до коммерческих банков утвержденный перечень нерабочих праздничных и перенесённых выходных дней, который определяет общую установку по работе банковской системы.Цветовая подсветка (разными цветами) отдельных дат в календаре показывает:- таким цветом выделяются (подсвечиваются) официальные праздники России, закреплённые в статье 112 Трудового Кодекса РФ. Перечисленные в Статье 112 праздничные дни являются нерабочими.– Таким цветом выделяются (подсвечиваются) выходные дни, которые перенесены в 2021 году по Постановлению Правительства Российской Федерации. Перенесение на другие дни года по постановлению Правительства выходных дней, как правило, производятся для удобства в работе и непрерывности праздничных периодов. Так, в 2021 году перенесены:Перенос на «другие дни» выходных дней, совпадающих с праздниками прописан в статье 112 (абзац 5) Трудового Кодекса РФ и гласит:– даты, отмеченные в календаре данным цветом, это нерабочие воскресные и субботние дни.- при совпадении выходного дня с нерабочим праздничным днём, выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, что закреплено статьёй 112 (абзац 2) Трудового Кодекса РФ. Вот как это прописано в ТК:Из календаря видно, что в 2021 году с учётом Постановления Правительства РФбудет сопутствовать следующим праздникам: