Календарь на 21 год
Производственный календарь — незаменимый помощник работников банков и их клиентов. В производственном календаре на 2021 год содержится информация о количестве рабочих, выходных и праздничных дней. После принятия Правительством РФ постановления об отдельных изменениях рабочих дней, Банк России составляет и доводит до коммерческих банков утвержденный перечень нерабочих праздничных и перенесённых выходных дней, который определяет общую установку по работе банковской системы.
Календарь на 2021 год:
|Январь 2021
|Пн
|
|4
|11
|18
|25
|Вт
|
|5
|12
|19
|26
|Ср
|
|6
|13
|20
|27
|Чт
|
|7
|14
|21
|28
|Пт
|1
|8
|15
|22
|29
|Сб
|2
|9
|16
|23
|30
|Вс
|3
|10
|17
|24
|31
|Февраль 2021
|Пн
|1
|8
|15
|22
|Вт
|2
|9
|16
|23
|Ср
|3
|10
|17
|24
|Чт
|4
|11
|18
|25
|Пт
|5
|12
|19
|26
|Сб
|6
|13
|20
|27
|Вс
|7
|14
|21
|28
|Март 2021
|Пн
|1
|8
|15
|22
|29
|Вт
|2
|9
|16
|23
|30
|Ср
|3
|10
|17
|24
|31
|Чт
|4
|11
|18
|25
|Пт
|5
|12
|19
|26
|Сб
|6
|13
|20
|27
|Вс
|7
|14
|21
|28
|Апрель 2021
|Пн
|5
|12
|19
|26
|Вт
|6
|13
|20
|27
|Ср
|7
|14
|21
|28
|Чт
|1
|8
|15
|22
|29
|Пт
|2
|9
|16
|23
|30
|Сб
|3
|10
|17
|24
|Вс
|4
|11
|18
|25
|Май 2021
|Пн
|3
|10
|17
|24
|31
|Вт
|4
|11
|18
|25
|Ср
|5
|12
|19
|26
|Чт
|6
|13
|20
|27
|Пт
|7
|14
|21
|28
|Сб
|1
|8
|15
|22
|29
|Вс
|2
|9
|16
|23
|30
|Июнь 2020
|Пн
|
|7
|14
|21
|28
|Вт
|1
|8
|15
|22
|29
|Ср
|2
|9
|16
|23
|30
|Чт
|3
|10
|17
|24
|Пт
|4
|11
|18
|25
|Сб
|5
|12
|19
|26
|Вс
|6
|13
|20
|27
|Июль 2020
|Пн
|5
|12
|19
|26
|Вт
|6
|13
|20
|27
|Ср
|7
|14
|21
|28
|Чт
|1
|8
|15
|22
|29
|Пт
|2
|9
|16
|23
|30
|Сб
|3
|10
|17
|24
|31
|Вс
|4
|11
|18
|25
|Август 2020
|Пн
|2
|9
|16
|23
|30
|Вт
|3
|10
|17
|24
|31
|Ср
|4
|11
|18
|25
|Чт
|5
|12
|19
|26
|Пт
|6
|13
|20
|27
|Сб
|7
|14
|21
|28
|Вс
|1
|8
|15
|22
|29
|Сентябрь 2020
|Пн
|6
|13
|20
|27
|Вт
|7
|14
|21
|28
|Ср
|1
|8
|15
|22
|29
|Чт
|2
|9
|16
|23
|30
|Пт
|3
|10
|17
|24
|31
|Сб
|4
|11
|18
|25
|Вс
|5
|12
|19
|26
|Октябрь 2020
|Пн
|4
|11
|18
|25
|Вт
|5
|12
|19
|26
|Ср
|6
|13
|20
|27
|Чт
|7
|14
|21
|28
|Пт
|1
|8
|15
|22
|29
|Сб
|2
|9
|16
|23
|30
|Вс
|3
|10
|17
|24
|31
|Ноябрь 2020
|Пн
|1
|8
|15
|22
|29
|Вт
|2
|9
|16
|23
|30
|Ср
|3
|10
|17
|24
|Чт
|4
|11
|18
|25
|Пт
|5
|12
|19
|26
|Сб
|6
|13
|20
|27
|Вс
|7
|14
|21
|28
|Декабрь 2020
|Пн
|6
|13
|20
|27
|Вт
|7
|14
|21
|28
|Ср
|1
|8
|15
|22
|29
|Чт
|2
|9
|16
|23
|30
|Пт
|3
|10
|17
|24
|31
|Сб
|4
|11
|18
|25
|Вс
|5
|12
|19
|26
Цветовая подсветка (разными цветами) отдельных дат в календаре показывает: Официальные праздники
- таким цветом выделяются (подсвечиваются) официальные праздники России, закреплённые в статье 112 Трудового Кодекса РФ. Перечисленные в Статье 112 праздничные дни являются нерабочими.Перенесённые на другие даты выходные дни
– Таким цветом выделяются (подсвечиваются) выходные дни, которые перенесены в 2021 году по Постановлению Правительства Российской Федерации. Перенесение на другие дни года по постановлению Правительства выходных дней, как правило, производятся для удобства в работе и непрерывности праздничных периодов. Так, в 2021 году перенесены:
- с субботы 2 января - на пятницу 5 ноября;
- с воскресенья 3 января - на пятницу 31 декабря;
- с субботы 20 февраля - на понедельник 22 февраля.
Перенос на «другие дни» выходных дней, совпадающих с праздниками прописан в статье 112 (абзац 5) Трудового Кодекса РФ и гласит:
«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на "другие дни" федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации»
Воскресные и субботние дни
– даты, отмеченные в календаре данным цветом, это нерабочие воскресные и субботние дни. Перенесённые выходные дни
- при совпадении выходного дня с нерабочим праздничным днём, выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, что закреплено статьёй 112 (абзац 2) Трудового Кодекса РФ. Вот как это прописано в ТК:
«При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах втором и третьем части первой настоящей статьи»
Из календаря видно, что в 2021 году с учётом Постановления Правительства РФ длительный отдых
будет сопутствовать следующим праздникам:
- Новогодние каникулы и Рождество Христово – 10 дней отдыха - с 01 по 10 января,
- День защитника Отечества - 3 дня отдыха - с 21 по 23 февраля,
- Международный женский день – 3 дня отдыха - с 6 по 8 марта,
- Праздник Весны и Труда – 3 дня отдыха - с 1 по 3 мая,
- День Победы – 3 дня отдыха – с 8 по 10 мая,
- День России – 3 дня - с 12 по 14 июня,
- День народного единства – 4 дня - с 4 по 7 ноября.