Календарь на 22 год
Банком России составлен и доведён до коммерческих банков "Перечень нерабочих праздничных дней и перенесённых выходных дней на 2022 год", который определяет общую работу банковской системы. В соответствии с этим производственным календарём и расцвечен предлагаемый для ознакомления календарь на 2018 год.
Что означают применённые в календаре цвета? Подсветка отдельных дат в календаре разными цветами выделяет особые даты и означает:Официальные праздники
- таким цветом выделяются (подсвечиваются) официальные праздники России, закреплённые в статье 112 Трудового Кодекса РФ. Перечисленные в Статье 112 праздничные дни являются нерабочими.Перенесённые на другие даты выходные дни
– Таким цветом выделяются (подсвечиваются) выходные дни, которые установлены или перенесены в 2022 году по Постановлению Правительства Российской Федерации. Перенесение на другие дни года по постановлению Правительства выходных дней, как правило, производятся для удобства в работе и непрерывности праздничных периодов.Дополнительные рабочие дни
- Таким цветом выделяются дополнительные рабочие дни в 2022 году, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации.20
– Цифры такого цвета, это обычные воскресные и субботние дни недели в стандартных календарях.
Производственный календарь на 2022 год с праздниками и перенесёнными выходными днями работы Банков России выглядит так:
I квартал
|Январь 2022
|Пн
|3
|10
|17
|24
|31
|Вт
|4
|11
|18
|25
|Ср
|5
|12
|19
|26
|Чт
|6
|13
|20
|27
|Пт
|7
|14
|21
|28
|Сб
|1
|8
|15
|22
|29
|Вс
|2
|9
|16
|23
|30
|Февраль 2022
|Пн
|
|7
|14
|21
|28
|Вт
|1
|8
|15
|22
|Ср
|2
|9
|16
|23
|Чт
|3
|10
|17
|24
|Пт
|4
|11
|18
|25
|Сб
|5
|12
|19
|26
|Вс
|6
|13
|20
|27
|Март 2022
|Пн
|
|7
|14
|21
|28
|Вт
|1
|8
|15
|22
|29
|Ср
|2
|9
|16
|23
|30
|Чт
|3
|10
|17
|24
|31
|Пт
|4
|11
|18
|25
|Сб
|5
|12
|19
|26
|Вс
|6
|13
|20
|27
II квартал
|Апрель 2022
|Пн
|4
|11
|18
|25
|Вт
|5
|12
|19
|26
|Ср
|6
|13
|20
|27
|Чт
|7
|14
|21
|28
|Пт
|1
|8
|15
|22
|29
|Сб
|2
|9
|16
|23
|30
|Вс
|3
|10
|17
|24
|Май 2022
|Пн
|2
|9
|16
|23
|30
|Вт
|3
|10
|17
|24
|31
|Ср
|4
|11
|18
|25
|Чт
|5
|12
|19
|26
|Пт
|6
|13
|20
|27
|Сб
|7
|14
|21
|28
|Вс
|1
|8
|15
|22
|29
|Июнь 2022
|Пн
|6
|13
|20
|27
|Вт
|7
|14
|21
|28
|Ср
|1
|8
|15
|22
|29
|Чт
|2
|9
|16
|23
|30
|Пт
|3
|10
|17
|24
|Сб
|4
|11
|18
|25
|Вс
|5
|12
|19
|26
III квартал
|Июль 2022
|Пн
|4
|11
|18
|25
|Вт
|5
|12
|19
|26
|Ср
|6
|13
|20
|27
|Чт
|7
|14
|21
|28
|Пт
|1
|8
|15
|22
|29
|Сб
|2
|9
|16
|23
|30
|Вс
|3
|10
|17
|24
|31
|Август 2022
|Пн
|1
|8
|15
|22
|29
|Вт
|2
|9
|16
|23
|30
|Ср
|3
|10
|17
|24
|31
|Чт
|4
|11
|18
|25
|Пт
|5
|12
|19
|26
|Сб
|6
|13
|20
|27
|Вс
|7
|14
|21
|28
|Сентябрь 2022
|Пн
|5
|12
|19
|26
|Вт
|6
|13
|20
|27
|Ср
|7
|14
|21
|28
|Чт
|1
|8
|15
|22
|29
|Пт
|2
|9
|16
|23
|30
|Сб
|3
|10
|17
|24
|Вс
|4
|11
|18
|25
IV квартал
|Октябрь 2022
|Пн
|3
|10
|17
|24
|31
|Вт
|4
|11
|18
|25
|Ср
|5
|12
|19
|26
|Чт
|6
|13
|20
|27
|Пт
|7
|14
|21
|28
|Сб
|1
|8
|15
|22
|29
|Вс
|2
|9
|16
|23
|30
|Ноябрь 2022
|Пн
|
|7
|14
|21
|28
|Вт
|1
|8
|15
|22
|29
|Ср
|2
|9
|16
|23
|30
|Чт
|3
|10
|17
|24
|Пт
|4
|11
|18
|25
|Сб
|5
|12
|19
|26
|Вс
|6
|13
|20
|27
|Декабрь 2022
|Пн
|5
|12
|19
|26
|Вт
|6
|13
|20
|27
|Ср
|7
|14
|21
|28
|Чт
|1
|8
|15
|22
|29
|Пт
|2
|9
|16
|23
|30
|Сб
|3
|10
|17
|24
|31
|Вс
|4
|11
|18
|25