Производственный календарь на 2022 год



Календарь на 22 год (5841 bytes)
Календарь на 22 год
Банком России составлен и доведён до коммерческих банков "Перечень нерабочих праздничных дней и перенесённых выходных дней на 2022 год", который определяет общую работу банковской системы. В соответствии с этим производственным календарём и расцвечен предлагаемый для ознакомления календарь на 2018 год.

Что означают применённые в календаре цвета? Подсветка отдельных дат в календаре разными цветами выделяет особые даты и означает:


Официальные праздники - таким цветом выделяются (подсвечиваются) официальные праздники России, закреплённые в статье 112 Трудового Кодекса РФ. Перечисленные в Статье 112 праздничные дни являются нерабочими.

Перенесённые на другие даты выходные дни – Таким цветом выделяются (подсвечиваются) выходные дни, которые установлены или перенесены в 2022 году по Постановлению Правительства Российской Федерации. Перенесение на другие дни года по постановлению Правительства выходных дней, как правило, производятся для удобства в работе и непрерывности праздничных периодов.

Дополнительные рабочие дни - Таким цветом выделяются дополнительные рабочие дни в 2022 году, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации.

20 – Цифры такого цвета, это обычные воскресные и субботние дни недели в стандартных календарях.


Производственный календарь на 2022 год с праздниками и перенесёнными выходными днями работы Банков России выглядит так:



I квартал




Январь 2022
Пн310172431
Вт4111825
Ср5121926
Чт6132027
Пт7142128
Сб18152229
Вс29162330



Февраль 2022
Пн 7142128
Вт181522
Ср291623
Чт3101724
Пт4111825
Сб5121926
Вс6132027



Март 2022
Пн 7142128
Вт18152229
Ср29162330
Чт310172431
Пт4111825
Сб5121926
Вс6132027



II квартал



Апрель 2022
Пн4111825
Вт5121926
Ср6132027
Чт7142128
Пт18152229
Сб29162330
Вс3101724



Май 2022
Пн29162330
Вт310172431
Ср4111825
Чт5121926
Пт6132027
Сб7142128
Вс18152229



Июнь 2022
Пн6132027
Вт7142128
Ср18152229
Чт29162330
Пт3101724
Сб4111825
Вс5121926



III квартал




Июль 2022
Пн4111825
Вт5121926
Ср6132027
Чт7142128
Пт18152229
Сб29162330
Вс310172431



Август 2022
Пн18152229
Вт29162330
Ср310172431
Чт4111825
Пт5121926
Сб6132027
Вс7142128



Сентябрь 2022
Пн5121926
Вт6132027
Ср7142128
Чт18152229
Пт29162330
Сб3101724
Вс4111825



IV квартал




Октябрь 2022
Пн310172431
Вт4111825
Ср5121926
Чт6132027
Пт7142128
Сб18152229
Вс29162330



Ноябрь 2022
Пн 7142128
Вт18152229
Ср29162330
Чт3101724
Пт4111825
Сб5121926
Вс6132027



Декабрь 2022
Пн5121926
Вт6132027
Ср7142128
Чт18152229
Пт29162330
Сб310172431
Вс4111825



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