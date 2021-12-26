

Календарь на 22 год Календарь на 22 год

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Производственный календарь на 2022 год с праздниками и перенесёнными выходными днями работы Банков России выглядит так:

I квартал



Январь 2022

Пн 3 10 17 24 31

Вт 4 11 18 25

Ср 5 12 19 26

Чт 6 13 20 27

Пт 7 14 21 28

Сб 1 8 15 22 29

Вс 2 9 16 23 30







Февраль 2022

Пн 7 14 21 28

Вт 1 8 15 22

Ср 2 9 16 23 Чт 3 10 17 24

Пт 4 11 18 25

Сб 5 12 19 26

Вс 6 13 20 27







Март 2022

Пн 7 14 21 28

Вт 1 8 15 22 29

Ср 2 9 16 23 30

Чт 3 10 17 24 31

Пт 4 11 18 25

Сб 5 12 19 26

Вс 6 13 20 27





II квартал



Апрель 2022

Пн 4 11 18 25

Вт 5 12 19 26

Ср 6 13 20 27

Чт 7 14 21 28

Пт 1 8 15 22 29

Сб 2 9 16 23 30

Вс 3 10 17 24







Май 2022

Пн 2 9 16 23 30

Вт 3 10 17 24 31

Ср 4 11 18 25

Чт 5 12 19 26

Пт 6 13 20 27

Сб 7 14 21 28

Вс 1 8 15 22 29







Июнь 2022

Пн 6 13 20 27

Вт 7 14 21 28

Ср 1 8 15 22 29

Чт 2 9 16 23 30

Пт 3 10 17 24

Сб 4 11 18 25

Вс 5 12 19 26





III квартал



Июль 2022

Пн 4 11 18 25

Вт 5 12 19 26

Ср 6 13 20 27

Чт 7 14 21 28

Пт 1 8 15 22 29

Сб 2 9 16 23 30

Вс 3 10 17 24 31







Август 2022

Пн 1 8 15 22 29

Вт 2 9 16 23 30

Ср 3 10 17 24 31

Чт 4 11 18 25

Пт 5 12 19 26

Сб 6 13 20 27

Вс 7 14 21 28







Сентябрь 2022

Пн 5 12 19 26

Вт 6 13 20 27

Ср 7 14 21 28

Чт 1 8 15 22 29

Пт 2 9 16 23 30

Сб 3 10 17 24

Вс 4 11 18 25





IV квартал



Октябрь 2022

Пн 3 10 17 24 31

Вт 4 11 18 25

Ср 5 12 19 26

Чт 6 13 20 27

Пт 7 14 21 28

Сб 1 8 15 22 29

Вс 2 9 16 23 30







Ноябрь 2022

Пн 7 14 21 28

Вт 1 8 15 22 29

Ср 2 9 16 23 30

Чт 3 10 17 24

Пт 4 11 18 25

Сб 5 12 19 26

Вс 6 13 20 27







Декабрь 2022

Пн 5 12 19 26

Вт 6 13 20 27

Ср 7 14 21 28

Чт 1 8 15 22 29

Пт 2 9 16 23 30

Сб 3 10 17 24 31

Вс 4 11 18 25





Банком России составлен и доведён до коммерческих банков "Перечень нерабочих праздничных дней и перенесённых выходных дней на 2022 год", который определяет общую работу банковской системы. В соответствии с этим производственным календарём и расцвечен предлагаемый для ознакомления календарь на 2018 год.Что означают применённые в календаре цвета? Подсветка отдельных дат в календаре разными цветами выделяет особые даты и означает:- таким цветом выделяются (подсвечиваются) официальные праздники России, закреплённые в статье 112 Трудового Кодекса РФ. Перечисленные в Статье 112 праздничные дни являются нерабочими.– Таким цветом выделяются (подсвечиваются) выходные дни, которые установлены или перенесены в 2022 году по Постановлению Правительства Российской Федерации. Перенесение на другие дни года по постановлению Правительства выходных дней, как правило, производятся для удобства в работе и непрерывности праздничных периодов.- Таким цветом выделяются дополнительные рабочие дни в 2022 году, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации.– Цифры такого цвета, это обычные воскресные и субботние дни недели в стандартных календарях.