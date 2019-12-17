Реально ли взять кредит, если вы в черном списке

Что представляет собой ЧС
В черном списке оказывается человек, который в силу различных обстоятельств не вовремя выполняет кредитные обязательства. В результате формируется плохая КИ и недобросовестный заемщик не может оформить кредит — банк ему отказывает.
Кредитная история
Кредитная история
В общую базу КИ попадает информация как с МФО, так и с банков — все финансовые организации имеют доступ к истории потенциального заемщика. Поэтому при плохой КИ не приходится рассчитывать на заем в крупном банке. В черный список финансовых учреждений можно попасть, если:
- на заемщика подавали в суд, чтобы взыскать задолженность;
- должник постоянно задерживает платежи;
- за просрочку на кредитные счета начисляются штрафы.
Каждый факт задержки, накопления задолженности и начисления пени отображается в КИ, поэтому в будущем кредиторы неохотно сотрудничают с таким заемщиком. В результате вероятность того, что человек в трудный момент окажется без финансовой поддержки, возрастает. Чтобы не попадать в ЧС, нужно планировать финансовую нагрузку, вовремя платить кредит и не допускать просрочек платежей.
Как выйти из черного списка
Исправить свою КИ можно, доказав свою платежеспособность и ответственное отношение к кредитным обязательствам. Лучше всего в таком случае взять небольшой кредит и погасить его досрочно. Но в банк обратиться не получится, придется искать альтернативный вариант.
Даже с негативной КИ дадут кредит под залог недвижимости или автомобиля. Если взять такой заем и выплатить его своевременно, КИ улучшится. Но проблема в том, что выплата таких кредитов длится несколько лет и больше. Гораздо быстрее кредитная история улучшится, если получить микрокредит на сервисе Creditura. Можно взять минимальную сумму, в которой не откажут. Если такой заем отдать быстрее, чем указано в договоре, то КС улучшится, и потом можно будет рассчитывать на необходимую сумму.
Также, положительно на КИ отразится вовремя выплаченная рассрочка товара. Возьмите недорогой товар или мелкую бытовую технику, своевременно или досрочно выполните обязательства, и тогда КИ улучшится. Но что делать, если нет возможности ждать, пока история улучшится, и нужны деньги?
Как взять кредит, находясь в ЧС
Без лишних документов выдаст кредит микрофинансовая организация, в которой утверждение заявок происходит в автоматическом режиме. Чтобы взять кредит, понадобится:
- устройство с доступом в интернет;
- номер телефона украинского оператора связи;
- документы, удостоверяющие личность заемщика;
- при получении средств на карту — карта украинского банка.
Справка о доходах и прочие документы, обычно не требуются, а после возврата небольшого займа при следующем обращении клиенту одобрят займ на сумму больше первоначальной.