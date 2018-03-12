Редкая старинная монета «семейная», с изображением членов царской семьи Николая I



В конце 2017 года в Музейном фонде Банка России появилась новая монета - семейный рубль, которую коллекционеры называют «Семейник».

Музейно-экспозиционный фонд Банка России стал обладателем очень редкой старинной монеты – экземпляра так называемого семейного рубля 1836 года. Рубль 1836 года чеканки получил название «семейный», или «фамильный», так как на монете изображены члены царской семьи Николая I.

Семейная монета выглядит так:
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Семейная монета



На монете изображены члены царской семьи: Аверс монеты На лицевой стороне монеты:
  • В центре - рельефное изображение императора Николая I, без указания монаршего титула;
  • С правой стороны от портрета в виде полукруга надпись - «1 1/2 рубля».
  • С левой стороны в виде полукруга надпись - «10 ZLOT. 1836.»
  • По краю кругом - узорчатый ободок.

Реверс монеты На оборотной стороне монеты:
  • В центре – императрица Александра Фёдоровна (в кружке),
  • Вокруг – августейшие дети: Александр Николаевич (будущий император Александр II, над портретом матери), далее (против часовой стрелки) – Александра, Константин, Михаил, Николай, Ольга и Мария.
  • Внизу была обозначена надпись «Р.П.УТКИН».
  • По краю кругом - узорчатый ободок.


Монета, номинал которой составляет полтора рубля, относится к категории очень редких:
  • в 1835 году было отчеканено 36 «семейных полуторарублевиков»,
  • в 1836 году – 200 штук.


Достоинство монеты в 1,5 рубля – это двойной номинал, русско-польский. Надо отметить, что при чеканке семейной монеты 1836 года, был использован видоизменённый вариант изображений, который учитывал замечания Николая 1 по монете 1835 года выпуска.

«Семейник», как называют его коллекционеры, создавался по заказу Николая I и при его непосредственном участии. Штемпеля для чеканки выполнил известный медальер Павел Петрович Уткин. Монету дарили (бывало, что её вручал сам царь), и по меркам того времени это был эксклюзивный подарок. Семейная монета была ограниченным тиражом и никогда не была в обращении.

Учётные данные «семейного рубля» Российской Империи 1836 года:


Семейный рубль Учётные данные
1.Номинал монеты1,5 рубля (полуторарублевик)
2.Дата выпуска1836 год
3.СплавСеребро 868 пробы
4.Масса (лигатурная), г31,14
5.Диаметр, мм40
6.Тираж семейного рубля, шт.200
7.штемпели для чеканки резал Художник Павел Уткин


Всего в Музейно-экспозиционном фонде Банка России свыше 17,5 тысяч экспонатов. Старинные российские монеты занимают среди них важное место, неизменно привлекая внимание посетителей. «Семейник», который появился в Музейном фонде в конце 2017 года, уже стал знаковым экземпляром коллекции.

Исторический ракурс о семье НИКОЛАЯ I



Краткая справка о членах семьи Николая 1, чьи рельефные изображения расположены на оборотной стороне семейного рубля:
  • АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВНА — (урождённая принцесса Фридерика Шарлотта Вильгельмина, известная также как Шарлотта Прусская; 13 июля 1798, Потсдам — 2 июля 1860, Царское Село) — супруга российского императора Николая I (13 июля 1817), императрица российская. После кончины Николая I в 1855 она носит титул вдовствующей императрицы.
  • АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1818—1881) — будущий император Александр II, женат в первом браке на Марии Гессенской и во втором, морганатическом браке, на княжне Екатерине Долгорукой.
  • АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА (1825—1844) — замужем за ландграфом Фридрихом Гессен-Кассельским, скончалась при родах через год после замужества. Вместе с сыном Вильгельмом она была похоронена в Петропавловском соборе Петропавловской крепости.
  • КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, Великий Князь (1827—1892) — женат на принцессе Александре Саксен-Альтенбургской , оставил потомство. Придерживался либеральных ценностей, в 1857 был избран председателем комитета по освобождению крестьян. В 1865 назначен Председателем Государственного совета в которой оставался до 1881 года.
  • МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, Великий Князь (1832—1909) — женат на Цецилии Баденской (Великая Княгиня Ольга Федоровна) , оставил потомство. В 1862-81 наместник на Кавказе, Главнокомандующий Кавказской армией в 1877-78. В 1881—1905 председатель Государственного совета.
  • МАРИЯ НИКОЛАЕВНА (1819—1876) — замужем в первом браке за Максимилианом де Богарне (потомство от данного брака сохраняло право престолонаследия), герцогом Лейхтебергским и во втором за графом Григорием Строгановым. Она была также президентом Императорской Академия художеств в Санкт-Петербурге.
  • ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА (1822—1892) — замужем за вюртембергским королем Карлом I, умерла бездетной. Вюртембергская принцесса, а затем и королева, Ольга Николаевна много времени посвящала благотворительным учреждениям, тем самым завоевав любовь и уважение немецкого населения. Ее именем и сейчас называется улица в одном из курортных городов Вюртемберга.
  • НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, Великий Князь (1831—1891) — женат на принцессе Александре Ольденбургской, оставил потомство. Во время Русско-турецкой войны 1877—1878 был главнокомандующим действующей армией на Балканах. В сентябре 1877 участвовал в рекогносцировке укреплений Плевны и руководил её последним штурмом 28 ноября 1877. По окончании войны Николай Николаевич Старший был пожалован высшим чином русской армии — званием генерал-фельдмаршала.


Материал подготовлен на основании данных Банка России за 17 февраля 2018 года и других открытых источников
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