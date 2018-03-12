Редкая старинная монета «семейная», с изображением членов царской семьи Николая I



Семейная монета Семейная монета

Аверс монеты

В центре - рельефное изображение императора Николая I, без указания монаршего титула;



С правой стороны от портрета в виде полукруга надпись - «1 1/2 рубля».



С левой стороны в виде полукруга надпись - «10 ZLOT. 1836.»



По краю кругом - узорчатый ободок.

Реверс монеты

В центре – императрица Александра Фёдоровна (в кружке),



Вокруг – августейшие дети: Александр Николаевич (будущий император Александр II, над портретом матери), далее (против часовой стрелки) – Александра, Константин, Михаил, Николай, Ольга и Мария.



Внизу была обозначена надпись «Р.П.УТКИН».



По краю кругом - узорчатый ободок.

в 1835 году было отчеканено 36 «семейных полуторарублевиков»,



в 1836 году – 200 штук.



№ Семейный рубль Учётные данные

1. Номинал монеты 1,5 рубля (полуторарублевик)

2. Дата выпуска 1836 год

3. Сплав Серебро 868 пробы

4. Масса (лигатурная), г 31,14

5. Диаметр, мм 40

6. Тираж семейного рубля, шт. 200

7. штемпели для чеканки резал Художник Павел Уткин



Исторический ракурс о семье НИКОЛАЯ I

АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВНА — (урождённая принцесса Фридерика Шарлотта Вильгельмина, известная также как Шарлотта Прусская; 13 июля 1798, Потсдам — 2 июля 1860, Царское Село) — супруга российского императора Николая I (13 июля 1817), императрица российская. После кончины Николая I в 1855 она носит титул вдовствующей императрицы.



АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1818—1881) — будущий император Александр II, женат в первом браке на Марии Гессенской и во втором, морганатическом браке, на княжне Екатерине Долгорукой.



АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА (1825—1844) — замужем за ландграфом Фридрихом Гессен-Кассельским, скончалась при родах через год после замужества. Вместе с сыном Вильгельмом она была похоронена в Петропавловском соборе Петропавловской крепости.



КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, Великий Князь (1827—1892) — женат на принцессе Александре Саксен-Альтенбургской , оставил потомство. Придерживался либеральных ценностей, в 1857 был избран председателем комитета по освобождению крестьян. В 1865 назначен Председателем Государственного совета в которой оставался до 1881 года.



МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, Великий Князь (1832—1909) — женат на Цецилии Баденской (Великая Княгиня Ольга Федоровна) , оставил потомство. В 1862-81 наместник на Кавказе, Главнокомандующий Кавказской армией в 1877-78. В 1881—1905 председатель Государственного совета.



МАРИЯ НИКОЛАЕВНА (1819—1876) — замужем в первом браке за Максимилианом де Богарне (потомство от данного брака сохраняло право престолонаследия), герцогом Лейхтебергским и во втором за графом Григорием Строгановым. Она была также президентом Императорской Академия художеств в Санкт-Петербурге.



ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА (1822—1892) — замужем за вюртембергским королем Карлом I, умерла бездетной. Вюртембергская принцесса, а затем и королева, Ольга Николаевна много времени посвящала благотворительным учреждениям, тем самым завоевав любовь и уважение немецкого населения. Ее именем и сейчас называется улица в одном из курортных городов Вюртемберга.



НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, Великий Князь (1831—1891) — женат на принцессе Александре Ольденбургской, оставил потомство. Во время Русско-турецкой войны 1877—1878 был главнокомандующим действующей армией на Балканах. В сентябре 1877 участвовал в рекогносцировке укреплений Плевны и руководил её последним штурмом 28 ноября 1877. По окончании войны Николай Николаевич Старший был пожалован высшим чином русской армии — званием генерал-фельдмаршала.

В конце 2017 года в Музейном фонде Банка России появилась новая монета - семейный рубль, которую коллекционеры называют «Семейник».Музейно-экспозиционный фонд Банка России стал обладателем очень редкой старинной монеты – экземпляра так называемого семейного рубля 1836 года. Рубль 1836 года чеканки получил название «семейный», или «фамильный», так как на монете изображены члены царской семьи Николая I.Семейная монета выглядит так:На монете изображены члены царской семьи:На лицевой стороне монеты:На оборотной стороне монеты:Монета, номинал которой составляет полтора рубля, относится к категории очень редких:Достоинство монеты в 1,5 рубля – это двойной номинал, русско-польский. Надо отметить, что при чеканке семейной монеты 1836 года, был использован видоизменённый вариант изображений, который учитывал замечания Николая 1 по монете 1835 года выпуска.«Семейник», как называют его коллекционеры, создавался по заказу Николая I и при его непосредственном участии. Штемпеля для чеканки выполнил известный медальер Павел Петрович Уткин. Монету дарили (бывало, что её вручал сам царь), и по меркам того времени это был эксклюзивный подарок. Семейная монета была ограниченным тиражом и никогда не была в обращении.Учётные данные «семейного рубля» Российской Империи 1836 года:Всего в Музейно-экспозиционном фонде Банка России свыше 17,5 тысяч экспонатов. Старинные российские монеты занимают среди них важное место, неизменно привлекая внимание посетителей. «Семейник», который появился в Музейном фонде в конце 2017 года, уже стал знаковым экземпляром коллекции.Краткая справка о членах семьи Николая 1, чьи рельефные изображения расположены на оборотной стороне семейного рубля:Материал подготовлен на основании данных Банка России за 17 февраля 2018 года и других открытых источников