Системно значимые банки России 2017 года

Список 11 системно значимых банков России на 2017 год
В соответствии с Указанием от 22.07.2015 № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» Банк России ежегодно, утверждает перечень системно значимых банков России.
Список системно значимых банков Российской Федерации впервые был составлен Банком России по состоянию на 01 октября 2015 года и состоял из 10 банков.
13 сентября 2017 года Банк России сообщил список системно значимых банков на 2017 год, в который вошли следующие 11 банков Российской Федерации:
|№ п/п
|Сокращённое наименование кредитной организации
|Рег. №
|1.
|АО ЮниКредит Банк
|1
|2.
|Банк ГПБ (АО)
|354
|3.
|Банк ВТБ (ПАО)
|1000
|4.
|ОАО «АЛЬФА-БАНК»
|1326
|5.
|ОАО «Сбербанк России»
|1481
|6.
|ПАО «Московский Кредитный Банк»
|1978
|7.
|ПАО Банк «ФК Открытие»
|2209
|8.
|ПАО АКБ «РОСБАНК»
|2272
|9.
|ПАО «Промсвязьбанк»
|3251
|10.
|ЗАО «Райффайзенбанк»
|3292
|11.
|ОАО «Россельхозбанк»
|3349
На долю системно значимых банков в 2017 году приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора.
А по количеству банков пропорция другая - из 576 действующих на 01.09.2017 года банков России, в список системно значимых банков на 2017 год Банком России включены только 11 банков, что составляет 1,9 %
Надо отметить, что список системно значимых банков, который впервые был утверждён в 2015 году, к 2017 году практически не изменился – просто в него добавлен ещё один банк - ПАО «Московский Кредитный Банк».
Все банки, включённые в список системно значимых, постоянно показывают стабильную финансовую устойчивость и Банком России одновременно отнесены к 30 крупнейшим банкам России.
Для сведения:
На системно значимые банки (кредитные организации) распространяются требования по соблюдению показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с Базелем III.
В Банке России уточнили, что в соответствии со статьёй 57 федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», показатель краткосрочной ликвидности ("Базель III", далее — ПКЛ) будет применяться в качестве пруденциального норматива, установленного для системно значимых банков с 1 января 2016 г.
Банком России было установлено минимально допустимое значение показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III") на первый год определения списка для системно значимых банков, которое начиная с 1 января 2016 г. повышается на 10 процентных пунктов ежегодно.
Предусмотренное значение показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III") банков по годам:
- на 2015 год - 60%,
- с 1 января 2016 г. - 70%,
- с 1 января 2017 г. - 80%,
- с 1 января 2018 г. - 90%,
- с 1 января 2019 г. - 100%.
Информация об утверждении перечня системно значимых кредитных организаций на 2017 год сообщена Банком России 13 сентября 2017 года.