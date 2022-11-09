Системно значимые банки России, список 2022 года



В соответствии с Указанием от 3.04.2021 № 5778-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций», Банк России утвердил новый список системно значимых банков (кредитных организаций), который действует в 2022 году.

Количество действующих кредитных организаций в России по состоянию на 01.01.2022 года, составляет 370, из которых 13 входит в список системно значимых банков, что составляет только 3,51 % от общего количества действующих банков, однако на их долю приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора.

Начиная с Указания от 22.07.2015 № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» Банк России ежегодно утверждает перечень системно значимых кредитных организаций России. В 2015 году в первый перечень системно значимых банков входило 10 кредитных организаций, а в 2022 году - их 13. За 7 лет (с 2015 по 2022 г.) дополнительно в список системно значимых банков включено 3 банка:

  1. В 2017 - ПАО «Московский Кредитный Банк» (рег.№ 1978). Владельцами банка являются:

    1. Концерн «Россиум» российского предпринимателя Романа Авдеева (55,42 %),
    2. УК «РЕГИОНФИНАНСРЕСУРС» (6,67 %),
    3. ИК Алгоритм (5,84 %)
    4. Под управлением Регион Траст (акции - 5,43 %),
    5. ЕБРР (3,25 %),
    6. Free-float (20,3 %),
    7. Прочие акционеры (3,1 %).

  2. В 2020 году - ПАО «Совкомбанк» (Рег. № 963) . Влияние этого банка на экономику России существенно. На 01.10.2020 г. доля ПАО «Совкомбанк» составила около 1,5% в активах банковского сектора. Среди конечных бенефициаров «ПАО Совкомбанк» - граждане Израиля, Кипра, Великобритании, Германии, а также юр. лицо, оформленное на Кипре.

  3. В 2022 году - АО «Тинькофф Банк» (Рег. № 2673, дата регистрации Банком России 28.01.1994) Банк России пополнил список системно значимых банков России ещё одним банком, чьё влияние на экономику России существенно. Акционеры АО «Тинькофф Банк» (данные взяты на апрель 2022 г.):

    1. Группа «Интеррос» ( 35%),
    2. Менеджмент компании (6,5%)
    3. Остальное - в свободном обращении на бирже.



В общий список системно значимых кредитных организаций России на 2022 год входят следующие банки:

№ п/пНаименование кредитной организацииРег. №
1АО ЮниКредит Банк1
2Банк ГПБ (АО)354
3ПАО «Совкомбанк»963
4Банк ВТБ (ПАО)1000
5АО «АЛЬФА-БАНК»1326
6ПАО Сбербанк1481
7ПАО «Московский Кредитный Банк»1978
8ПАО Банк «ФК Открытие»2209
9ПАО РОСБАНК2272
10АО «Тинькофф Банк»2673
11ПАО «Промсвязьбанк»3251
12АО «Райффайзенбанк»3292
13АО «Россельхозбанк»3349


Информация об утверждении перечня системно значимых кредитных организаций на 2022 год сообщена Банком России 3 октября 2022 года.


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