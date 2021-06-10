Соучредитель Thinkorswim: биржевое безумие акций-мемов напоминает дневные торги во времена пузыря доткомов конца 90-х

- По мнению пионера онлайн-брокерских услуг и бывшего трейдера опционов Тома Сосноффа, сейчас ситуация совершенно другая.
- Он считает, что сейчас розничные инвесторы могут на более высоком уровне конкурировать с профессиональными трейдерами по скорости торговли, улавливая тончайшие спреды между покупателями и продавцами.
- «Нынешняя ситуация показывает заинтересованность целого поколения», говорит он об огромном приросте розничных инвесторов в AMC Entertainment на этой неделе.
В пятницу пионер онлайн-брокерских услуг и бывший трейдер опционов Том Соснофф в интервью высказал мнение о том, что рыночные условия и технологии при разгоне стоимости акции-мема AMC Entertainment значительно отличаются от дневной торговли во время пузыря доткомов в конце 1990-х годов.
«Невозможно сравнивать дневных трейдеров 1999–2000 годов и начало перехода к онлайн-торгам, которое мы наблюдаем сейчас», говорит ставший в 1999 году соучредителем Thinkorswim Соснофф.
«Это полностью отличается от намного более совершенной технологии торгов без комиссии, которую сейчас предлагает индустрия онлайн-брокеров. В те времена разница между ценой покупки, продажи и комиссии сводили все усилия на нет».
По мнению Сосноффа, сейчас розничные инвесторы могут на более высоком уровне конкурировать с профессиональными трейдерами по скорости торговли, улавливая минимальные спреды между ценой покупки и продажи. Эти спреды представляют собой разницу между ценой, которую готовы заплатить покупатели, и запрашиваемой продавцами ценой акций.
В 2011 году Соснофф основал финансовую онлайн-сеть tastytrade. Шесть лет спустя была основана брокерская онлайн-компания tastyworks.
Thinkorswim
Thinkorswim
«Сейчас не 1999 и не 2008 год. Сейчас количество участников и объём капитала намного больше по сравнению с теми временами, когда крупными спекуляциями занимались главным образом профессиональные трейдеры». Он намекает на рост числа розничных трейдеров в последнее время, которому способствует платформа Reddit.
«Теперь мы видим заинтересованность в торгах у целого поколения. Они не ждут 50 или 60 лет, они уже в 22 года пытаются понять, что такое рынки и как на них заработать. Это сдвиг между поколениями».
Сдвиг между поколениями на этой неделе ярко проявил себя среди инвесторов в компанию AMC. Цена акций удвоилась в среду, потеряла 18% в четверг и колебалась между подъёмом и спадом в пятницу.
«Розничные инвесторы явно задают тон», считает Соснофф. Другие акции-мемы, такие как Bed Bath & Beyond, BlackBerry и GameStop, также показали на этой неделе высокую волатильность. Соснофф не беспокоится по поводу этого, что целое поколение инвесторов уйдёт с рынка, если для них торговля акциями кончится плохо, как в случае с пузырём доткомов в 2000 году.
«Люди ищут источник спекуляций. Спекуляции заставляют их проявлять активность. Возможность принимать участие в чём-то спекулятивном, чем вы якобы владеете, может быть достоинством. Это развивает взаимодействие. Это хорошо сказывается на рынках. Я считаю, что это хорошо для будущего финансов».
В то же время Соснофф полагает, что решение компании AMC продать акции и заработать на этом $800 млн наличными, а также предложение продать дополнительно 25 млн акций для поддержки инвестора, является правильным ходом генерального директора Адама Арона.
«Если вы управляете AMC и вам дали такой подарок, если у вас есть возможность выпустить больше акций, это нужно делать. Это отвечает интересам компании, долгосрочных акционеров и всех остальных. Такие возможности нельзя упускать. Так поступают хорошие руководители».
Соснофф более 20 лет проработал на Чикагской бирже опционов в онлайн-брокерском бизнесе. В душе он считает себя трейдером.
«Сейчас я нахожусь на рынке в короткой позиции». Это означает, что Соснофф ставит на падение фондового рынка. «Мне нравятся стратегии, когда открывается короткая позиция и получается небольшая прибыль. Мне нравится играть на волатильности. Такова моя стратегия».
В статье использованы данные с сайта 3tgbrokers.com.