Список значимых кредитных организаций на 2020 год



25 марта 2020 года Банк России разместил информацию о признании ряда кредитных организаций значимыми на рынке платёжных услуг в России:
  • на официальном сайте Банка России,
  • в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
  • опубликовал в «Вестнике Банка России» (№ 25 (2161) от 25 марта 2020 года).


Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платёжных услуг определён в соответствии с Указанием Банка России от 6 ноября 2014 года № 3439-У «О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платёжных услуг».

В реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платёжных услуг на 2020 год включены следующие банки:

№ п/пСокращённое фирменное наименование кредитной организацииРегистрационный номер
1Банк ГПБ (АО)354
2ПАО КБ «УБРиР»429
3ПАО «Банк «Санкт-Петербург»436
4ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»485
5ПАО «Почта Банк»650
6ПАО «Дальневосточный банк»843
7ПАО «МИнБанк»912
8ПАО «Совкомбанк»963
9Банк ВТБ (ПАО)1000
10АО «АЛЬФА-БАНК»1326
11РНКБ Банк (ПАО)1354
12ПАО КБ «Восточный»1460
13ПАО Сбербанк1481
14«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)1810
15ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»1978
16ПАО Банк «ФК Открытие»2209
17ПАО КБ «Центр-инвест»2225
18КИВИ Банк (АО)2241
19ПАО «МТС-Банк»2268
20ПАО РОСБАНК2272
21АО КБ «Ситибанк»2557
22ПАО «АК БАРС» БАНК2590
23АО «Тинькофф Банк»2673
24РНКО «Платежный Центр» (ООО)3166-К
25АО «Райффайзенбанк»3292
26АО «Россельхозбанк»3349


В своём материале Банк России уточняет, что кредитная организация признается значимой на рынке платёжных услуг с момента опубликования указанного Реестра в «Вестнике Банка России».

Информация составлена на основании данных Пресс-службы Банка России.
Комментариев пока нет. Комментирование отключено