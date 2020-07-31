на официальном сайте Банка России,



в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,



опубликовал в «Вестнике Банка России» (№ 25 (2161) от 25 марта 2020 года).



№ п/п Сокращённое фирменное наименование кредитной организации Регистрационный номер

1 Банк ГПБ (АО) 354

2 ПАО КБ «УБРиР» 429

3 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 436

4 ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 485

5 ПАО «Почта Банк» 650

6 ПАО «Дальневосточный банк» 843

7 ПАО «МИнБанк» 912

8 ПАО «Совкомбанк» 963

9 Банк ВТБ (ПАО) 1000

10 АО «АЛЬФА-БАНК» 1326

11 РНКБ Банк (ПАО) 1354

12 ПАО КБ «Восточный» 1460

13 ПАО Сбербанк 1481

14 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) 1810

15 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1978

16 ПАО Банк «ФК Открытие» 2209

17 ПАО КБ «Центр-инвест» 2225

18 КИВИ Банк (АО) 2241

19 ПАО «МТС-Банк» 2268

20 ПАО РОСБАНК 2272

21 АО КБ «Ситибанк» 2557

22 ПАО «АК БАРС» БАНК 2590

23 АО «Тинькофф Банк» 2673

24 РНКО «Платежный Центр» (ООО) 3166-К

25 АО «Райффайзенбанк» 3292

26 АО «Россельхозбанк» 3349



25 марта 2020 года Банк России разместил информацию о признании ряда кредитных организаций значимыми на рынке платёжных услуг в России:Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платёжных услуг определён в соответствии с Указанием Банка России от 6 ноября 2014 года № 3439-У «О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платёжных услуг».В реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платёжных услуг на 2020 год включены следующие банки:В своём материале Банк России уточняет, что кредитная организация признается значимой на рынке платёжных услуг с момента опубликования указанного Реестра в «Вестнике Банка России».Информация составлена на основании данных Пресс-службы Банка России.