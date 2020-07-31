25 марта 2020 года Банк России разместил информацию о признании ряда кредитных организаций значимыми на рынке платёжных услуг в России:
- на официальном сайте Банка России,
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
- опубликовал в «Вестнике Банка России» (№ 25 (2161) от 25 марта 2020 года).
Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платёжных услуг определён в соответствии с Указанием Банка России от 6 ноября 2014 года № 3439-У «О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платёжных услуг».
В реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платёжных услуг на 2020 год включены следующие банки:
|№ п/п
|Сокращённое фирменное наименование кредитной организации
|Регистрационный номер
|1
|Банк ГПБ (АО)
|354
|2
|ПАО КБ «УБРиР»
|429
|3
|ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
|436
|4
|ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
|485
|5
|ПАО «Почта Банк»
|650
|6
|ПАО «Дальневосточный банк»
|843
|7
|ПАО «МИнБанк»
|912
|8
|ПАО «Совкомбанк»
|963
|9
|Банк ВТБ (ПАО)
|1000
|10
|АО «АЛЬФА-БАНК»
|1326
|11
|РНКБ Банк (ПАО)
|1354
|12
|ПАО КБ «Восточный»
|1460
|13
|ПАО Сбербанк
|1481
|14
|«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
|1810
|15
|ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
|1978
|16
|ПАО Банк «ФК Открытие»
|2209
|17
|ПАО КБ «Центр-инвест»
|2225
|18
|КИВИ Банк (АО)
|2241
|19
|ПАО «МТС-Банк»
|2268
|20
|ПАО РОСБАНК
|2272
|21
|АО КБ «Ситибанк»
|2557
|22
|ПАО «АК БАРС» БАНК
|2590
|23
|АО «Тинькофф Банк»
|2673
|24
|РНКО «Платежный Центр» (ООО)
|3166-К
|25
|АО «Райффайзенбанк»
|3292
|26
|АО «Россельхозбанк»
|3349
В своём материале Банк России уточняет, что кредитная организация признается значимой на рынке платёжных услуг с момента опубликования указанного Реестра в «Вестнике Банка России».
Информация составлена на основании данных Пресс-службы Банка России.