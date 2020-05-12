Список крупных банков России на 2020 год

По Состоянию на 1 января 2020 года в список 30 крупнейших банков России, которые показывают лучшую финансовую устойчивость, Банк России отнёс следующие банки:
|№ п/п
|Официальное сокращённое наименование банка
|Субъект Российской Федерации
|Регистрационный номер
|1.
|ПАО "АК БАРС" БАНК
|Республика Татарстан
|2590
|2.
|АО "АЛЬФА - БАНК"
|г. Москва
|1326
|3.
|АО "БАНК ДОМ.РФ"
|г. Москва
|2312
|4.
|АО "Банк Русский Стандарт"
|г. Москва
|2289
|5.
|ПАО "Банк "Санкт - Петербург"
|г. Санкт - Петербург
|436
|6.
|ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
|г. Москва
|2275
|7.
|Банк "ВБРР" (АО)
|г. Москва
|3287
|8.
|Банк "Возрождение" (ПАО)
|г. Москва
|1439
|9.
|ПАО КБ "Восточный"
|Амурская область
|1460
|10.
|Банк ВТБ (ПАО)
|г. Санкт - Петербург
|1000
|11.
|Банк ГПБ (АО)
|г. Москва
|354
|12.
|ПАО "МИнБАНК"
|г. Москва
|912
|13.
|ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
|г. Москва
|1978
|14.
|АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
|г. Москва
|2546
|15.
|ПАО "ПОЧТА БАНК"
|г. Москва
|650
|16.
|ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
|г. Москва
|3251
|17.
|АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
|г. Москва
|3292
|18.
|ПАО РОСБАНК
|г. Москва
|2272
|19.
|АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
|г. Москва
|3349
|20.
|АО АБ "РОССИЯ"
|г. Санкт-Петербург
|328
|21.
|ПАО СБЕРБАНК
|г. Москва
|1481
|22.
|ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК"
|г. Москва
|1470
|23.
|АОКБ "СИТИБАНК"
|г. Москва
|2557
|24.
|АО "СМП БАНК"
|г. Москва
|3368
|25.
|ПАО "СОВКОМБАНК"
|Костромская область
|963
|26.
|АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
|г. Москва
|2673
|27.
|ПАО КБ "УБРиР"
|Свердловская область
|429
|28.
|ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
|г. Москва
|2209
|29.
|ООО "ХКФ БАНК"
|г. Москва
|316
|30.
|АО ЮНИКРЕДИТ БАНК
|г. Москва
|1
* Банки в списке представлены в алфавитном порядке.
Против 2019 года список крупнейших банков России обновился на 3,3% (1 банк). Так, на 01.01.2020 года из состава крупнейших банков России выбыл ПАО БАНК ЗЕНИТ (г. Москва, регистрационный номер – 3255), а вошёл - АО "БАНК ДОМ.РФ" (г. Москва, регистрационный номер – 2312).
30 крупнейших банков россии
30 крупнейших банков россии
По состоянию на 1 апреля 2020 года в список крупнейших банков России вернулся ПАО БАНК ЗЕНИТ (г. Москва, регистрационный номер – 3255), а выбыл из списка ПАО Банк "Возрождение" (г. Москва, 1439).
По показателям своей деятельности 30 крупнейших банков России занимают основное положение в банковской системе России, что видно из сравнительных данных:
|№№
|Сводные показатели деятельности банковской системы
|По 30 крупнейшим кредитным организациям на 01.01.2020 г.
|По всем действующим на 01.01.2020 г. кредитным организациям
|Процентное соотношение
|1.
|Всего активов
|79 510 746 179
|96 581 148 478
|82,33
|1.1.
|Денежные средства, драгоценные металлы и камни - всего
|1 679 842 564
|1 866 026 261
|90,02
|1.2.
|Кредиты и прочие ссуды (всего)
|56 428 609 397
|67 056004 863
|84,14
|2.
|Всего пассивов
|79 510 746 179
|96 581 148 478
|82,32
|2.1
|Фонды и прибыль кредитных организаций - всего
|9 819 742 796
|10 009 169 726
|98,11
|2.2.
|Средства клиентов - всего
|56 091 825 050
|63 435 489 506
|88,42
|2.2.2
|Вклады физических лиц
|27 533 673 058
|30 549 014 128
|90,13
А вот такое высокое процентное соотношение показателей деятельности крупных банков к показателям всех банков говорит о том, что основную нагрузку по работе банковского сектора несут именно эти 30 банков.