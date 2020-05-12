Список крупных банков России на 2020 год



Банком России ежемесячно определяется список 30-и крупнейших банков России. Количество крупнейших банков России в процентном отношении к общему количеству действующих в России банков по состоянию на 1 января 2020 г. (442) составляет только 6,8 % (30*100/442).

По Состоянию на 1 января 2020 года в список 30 крупнейших банков России, которые показывают лучшую финансовую устойчивость, Банк России отнёс следующие банки:

№ п/п Официальное сокращённое наименование банкаСубъект Российской ФедерацииРегистрационный номер
1.ПАО "АК БАРС" БАНКРеспублика Татарстан2590
2.АО "АЛЬФА - БАНК"г. Москва1326
3.АО "БАНК ДОМ.РФ"г. Москва2312
4.АО "Банк Русский Стандарт"г. Москва2289
5.ПАО "Банк "Санкт - Петербург"г. Санкт - Петербург436
6.ПАО "БАНК УРАЛСИБ"г. Москва2275
7.Банк "ВБРР" (АО)г. Москва3287
8.Банк "Возрождение" (ПАО)г. Москва1439    
9.ПАО КБ "Восточный"Амурская область1460
10.Банк ВТБ (ПАО)г. Санкт - Петербург1000
11.Банк ГПБ (АО)г. Москва354    
12.ПАО "МИнБАНК"г. Москва912
13.ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"г. Москва1978
14.АО АКБ "НОВИКОМБАНК"г. Москва2546
15.ПАО "ПОЧТА БАНК"г. Москва650
16.ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"г. Москва3251
17.АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"г. Москва3292
18.ПАО РОСБАНК г. Москва2272
19.АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"г. Москва3349
20.АО АБ "РОССИЯ" г. Санкт-Петербург328
21.ПАО СБЕРБАНК г. Москва1481
22.ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" г. Москва1470
23.АОКБ "СИТИБАНК" г. Москва2557
24.АО "СМП БАНК" г. Москва3368
25.ПАО "СОВКОМБАНК" Костромская область963
26.АО "ТИНЬКОФФ БАНК"г. Москва2673
27.ПАО КБ "УБРиР"Свердловская область429
28.ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"г. Москва2209
29.ООО "ХКФ БАНК"г. Москва316
30.АО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. Москва1

* Банки в списке представлены в алфавитном порядке.
30 крупнейших банков россии (32311 bytes)
30 крупнейших банков россии
Против 2019 года список крупнейших банков России обновился на 3,3% (1 банк). Так, на 01.01.2020 года из состава крупнейших банков России выбыл ПАО БАНК ЗЕНИТ (г. Москва, регистрационный номер – 3255), а вошёл - АО "БАНК ДОМ.РФ" (г. Москва, регистрационный номер – 2312).

По состоянию на 1 апреля 2020 года в список крупнейших банков России вернулся ПАО БАНК ЗЕНИТ (г. Москва, регистрационный номер – 3255), а выбыл из списка ПАО Банк "Возрождение" (г. Москва, 1439).    

По показателям своей деятельности 30 крупнейших банков России занимают основное положение в банковской системе России, что видно из сравнительных данных:

№№Сводные показатели деятельности банковской системыПо 30 крупнейшим кредитным организациям на 01.01.2020 г.По всем действующим на 01.01.2020 г. кредитным организациямПроцентное соотношение
1.
Всего активов
79 510 746 179
96 581 148 478
82,33
1.1.
Денежные средства, драгоценные металлы и камни - всего
1 679 842 564
1 866 026 261
90,02
1.2.
Кредиты и прочие ссуды (всего)
56 428 609 397
67 056004 863
84,14
2.
Всего пассивов
79 510 746 179
96 581 148 478
82,32
2.1
Фонды и прибыль кредитных организаций - всего
9 819 742 796
10 009 169 726
98,11
2.2.
Средства клиентов - всего
56 091 825 050
63 435 489 506
88,42
2.2.2
Вклады физических лиц
27 533 673 058
30 549 014 128
90,13


А вот такое высокое процентное соотношение показателей деятельности крупных банков к показателям всех банков говорит о том, что основную нагрузку по работе банковского сектора несут именно эти 30 банков.
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