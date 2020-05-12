Список крупных банков России на 2020 год



30 крупнейших банков россии 30 крупнейших банков россии



№№ Сводные показатели деятельности банковской системы По 30 крупнейшим кредитным организациям на 01.01.2020 г. По всем действующим на 01.01.2020 г. кредитным организациям Процентное соотношение

1.

Всего активов

79 510 746 179

96 581 148 478

82,33

1.1.

Денежные средства, драгоценные металлы и камни - всего

1 679 842 564

1 866 026 261

90,02

1.2.

Кредиты и прочие ссуды (всего)

56 428 609 397

67 056004 863

84,14

2.

Всего пассивов

79 510 746 179

96 581 148 478

82,32

2.1

Фонды и прибыль кредитных организаций - всего

9 819 742 796

10 009 169 726

98,11

2.2.

Средства клиентов - всего

56 091 825 050

63 435 489 506

88,42

2.2.2

Вклады физических лиц

27 533 673 058

30 549 014 128

90,13



Банком России ежемесячно определяется список 30-и крупнейших банков России. Количество крупнейших банков России в процентном отношении к общему количеству действующих в России банков по состоянию на 1 января 2020 г. (442) составляет только 6,8 % (30*100/442).По Состоянию на 1 января 2020 года в список 30 крупнейших банков России, которые показывают лучшую финансовую устойчивость, Банк России отнёс следующие банки:* Банки в списке представлены в алфавитном порядке.Против 2019 года список крупнейших банков России обновился на 3,3% (1 банк). Так, на 01.01.2020 года из состава крупнейших банков России выбыл ПАО БАНК ЗЕНИТ (г. Москва, регистрационный номер – 3255), а вошёл - АО "БАНК ДОМ.РФ" (г. Москва, регистрационный номер – 2312).По состоянию на 1 апреля 2020 года в список крупнейших банков России вернулся ПАО БАНК ЗЕНИТ (г. Москва, регистрационный номер – 3255), а выбыл из списка ПАО Банк "Возрождение" (г. Москва, 1439).По показателям своей деятельности 30 крупнейших банков России занимают основное положение в банковской системе России, что видно из сравнительных данных:А вот такое высокое процентное соотношение показателей деятельности крупных банков к показателям всех банков говорит о том, что основную нагрузку по работе банковского сектора несут именно эти 30 банков.