У меня заканчивается срок действия карты ВТБ. Как перевыпустить карту ВТБ, если срок её действия заканчивается?
Ответ:
Перевыпускать карту ВТБ в связи с истечением срока действия каты - не потребуется. 08 марта 2022 года пресс-служба Банка ВТБ через Telegram-канал сообщила, что банк принял решение сделать все выпущенные карты бессрочными.
ВТБ Банк
ВТБ Банк
Теперь перевыпускать карты ВТБ больше не надо - они действуют бессрочно, в том числе, и карты иностранных платёжных систем ( Visa и Mastercard).
Это говорит о том, что п.1,51 «Правил предоставления и использования банковских карт Банка ВТБ (ПАО)», частично изменён. Вот как об этом говорилось в правилах ранее:
1.51. Перевыпуск – оформление новой Карты взамен Карты, предоставленной
Держателю ранее, в случаях истечения срока действия Карты, повреждения Карты (в том
числе размагничивания магнитной полосы), изменения личных данных Держателя,
утраты Карты и/или ПИНа, а также в иных случаях, предусмотренных настоящими
Правилами
А перевыпуск карты во всех случаях, за исключением истечения срока действия будет производиться в обычном режиме.
Выпустить карту можно в #ВТБ Онлайн в несколько кликов: Услуги -> Дебетовые карты и счета.
Оплачивать бессрочными картами можно будет все покупки на территории страны, а с цифровым "Миром" - ещё и пользоваться бесконтактной оплатой.