Сурдоперевод - новая услуга Сбербанка для общения с клиентами, имеющими нарушения слуха



Сервис «Сурдоперевод» - это новая услуга, которую Сбербанк запустил первым в России в отделениях ряда городов для клиентов с нарушением слуха.

Что такое сурдоперевод? Сурдоперевод – это процесс перевода устной речи на жестовый язык и перевод жестового языка на обычную речь в обратном порядке

Сурдоперевод в Сбербанке – это сервис по работе с клиентами, говорящими на жестовом языке, который позволяет работникам банка привлекать сурдопереводчика.

Если клиент попросит вызвать сурдопереводчика, то сотрудник офиса Сбербанка в любой момент может устроить видеозвонок с сурдопереводчиком, чтобы клиент смог задать все интересующие его вопросы так, как ему удобно — и получить ответы в переводе на жестовый язык. Новая услуга значительно упрощает общение с не слышащими клиентами в случаях получения ими сложных финансовых сервисов.

На момент запуска сервиса «Сурдоперевод» услугой удалённого видеосурдоперевода могут воспользоваться в 62 отделениях Сбербанка 24 городов России. Охват отделений услугой пока незначительный и составляет только 0,35% от общего количества подразделений банка (17 493). Но даже это – уже существенное улучшение в обслуживании разных категорий клиентов.
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Сурдоперевод
Благодаря этой услуге клиенты с нарушением слуха могут:
  • получать консультации по любым финансовым продуктам и сервисам банка,
  • оформлять нужный финансовый продукт, в том числе и кредит банка.


Обслуживание клиента с нарушением слуха происходит в таком порядке:
  • Клиент посещает отделение банка, которое подключено к сервису «Сурдоперевод».
  • Просит вызвать сурдопереводчика.
  • Сотрудник передаёт клиенту планшет.
  • На планшете к диалогу удалённо подключается переводчик русского жестового язык.
  • Переводчик помогает задать вопрос и получить ответ по продуктам Сбербанка.


Важно то, что услуга сервиса «Сурдоперевод» предоставляется клиентам бесплатно.

Вот что сказала по поводу нового сервиса Директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова:
«И для сотрудников, и для клиентов банка консультации при помощи сурдопереводчика — не просто новая услуга, а возможность наконец-то поговорить на одном языке. От наших клиентов с нарушениями слуха мы знаем, что жестовый язык гораздо более образный и не переводится на обычный русский один в один, поэтому потребность в профессиональном переводе очевидна. Пока мы только учимся общаться, но уже внесли небольшой вклад в развитие русского жестового языка: наши не слышащие сотрудники и эксперты подготовили единый глоссарий финансовых терминов и распространили его среди сурдопереводчиков, чтобы корректно переводить консультации по сложным банковским продуктам. Мы пробуем сурдоперевод пока в небольшом количестве отделений, настраиваем процесс и далее планируем его тиражировать».

В Сбербанке отмечают, что более половины клиентов, которые уже воспользовались услугой видеосурдоперевода, обратились за сложными продуктами — такими, как оформление кредита.

Для обслуживания с сурдопереводом клиенту необходимо обратиться в один из офисов Сбербанка, оказывающих данную услугу.

Список отделений Сбербанка, в которых оказывается услуга по сурдопереводу (на момент ввода услуги):    


Адрес отделения, оказывающего услугу по сурдопереводу
№№Город, в которых доступна услугаОтделение
1.Великий Новгород8629/01434г. Великий Новгород, улица Большая Санкт-Петербургская, д.13
2.Владивосток8635/0174г.Владивосток, Океанский проспект,18
Владивосток8635/0172г.Владивосток, ул.Русская, 66
3.Волгоград8621/316г.Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, 14
Волгоград8621/013г. Волгоград, ул. Константина Симонова, 17
Волгоград8621/101г. Волгоград, ул. Новороссийская, 14 корп. Б
4.Воронеж9013/0164г.Воронеж, Ленинский проспект, 39
Воронеж9013/030г.Воронеж, ул.20-летия Октября, 90б
Воронеж9013/0141г. Воронеж, ул. Вл. Невского, д. 24А
5.Екатеринбург7003/0897г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67
Екатеринбург7003/0503г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31 в
Екатеринбург7003/0417г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 2
6.Иркутск8586/087г. Иркутск, проезд Ербанова, д.6
Иркутск8586/089г.Иркутск, ул.Сибирских Партизан, 4
7.Казань8610/109г.Казань, ул.Декабристов, 185
Казань8610/0125г.Казань, ул.Краснококшайская, 158, пом.1000
Казань8610/059г.Казань, ул.Фучика, 34
8.Красноярск8646/032г.Красноярск, ул.60 лет Октября, д.45, помещения № 95, 98
Красноярск8646/039г.Красноярск, Центральный район, ул.Сурикова, 12, строение 6, помещение 12
Красноярск8646/036г.Красноярск, ул.Копылова, д.48, пом.319
9.Курган8599/045г.Курган, ул.Гоголя, 103/III
10.Москва9038/0524г.Москва, ул.Тверская, 22
Москва9038/1762г.Москва, ул. Сретенка, 17, строение 1-2
Москва9038/2020г.Москва, Ленинградское ш., д. 62, ТЦ Галерея Аэропорт
Москва9038/0556г.Москва, Открытое шоссе, 48а стр. 2
Москва, Зеленоград9038/01301г.Москва, Зеленоград, корпус 834а
11.Нижний Новгород9042/098г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, 24а
Нижний Новгород9042/067г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 90
Нижний Новгород9042/078г. Нижний Новгород, ул. Героев Космоса, 8а
12.Новосибирск8047/0308г.Новосибирск, ул.Станиславского, 28
Новосибирск8047/0353г.Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 262
13.Омск8634/0249г.Омск, ул.М.Жукова, 4/1
Омск8634/239г. Омск, п-т Комарова 6/1
Омск8634/0182г.Омск, ул.Химиков, д.2 - проспект Мира, д.46
14.Пермь6984/0287г.Пермь, ул.Ленина, дом 32
Пермь6984/0283г.Пермь, ул.Ленина, дом 75
15.Ростов-на-Дону5221/0329г. Ростов-на-Дону, пр-кт Космонавтов, 19
Ростов-на-Дону5221/0356г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 58/11
Ростов-на-Дону5221/0262г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, д.66
16.Самара6991/226 г. Самара, Советский р-н, ул. Аэродромная, 50
Самара6991/375г.Самара, ул.Агибалова, 78
Самара6991/719г.Самара, ул.Ново-Вокзальная, дом 130
17.Санкт-Петербург9055/0645г. Санкт-Петербург, Большая Зеленина д.14/18
Санкт-Петербург9055/0533г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 189
Санкт-Петербург9055/01987г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 3
Санкт-Петербург9055/01106г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 124
Санкт-Петербург9055/01969г. Санкт-Петербург, ул. Бородинская, д. 12/31
18.Тюмень29/056г.Тюмень, ул.Мориса Тореза, 1/1
Тюмень29/0181г.Тюмень, ул.Ямская, 75/1, 75/2
19.Улан-Удэ8601/078г.Улан-Удэ, ул.Октябрьская, 15
Улан-Удэ8601/0104г.Улан-Удэ, ул.Геологическая, 28
20.Уфа8598/0149г.Уфа, ул.Кольцевая, 177
Уфа8598/0161г.Уфа, ул.50 лет СССР, 47
21.Хабаровск9070/077г.Хабаровск, ул.Муравьева-Амурского, 44
Хабаровск9070/030г.Хабаровск, ул.Краснореченская, 44
22.Челябинск8597/0280г.Челябинск, ул.Агалакова, 38
Челябинск8597/0216г.Челябинск, проспект Комсомольский, 61
Челябинск8597/0266г.Челябинск, проспект Ленина, 38
23.Якутск8603/0152г. Якутск, ул. Октябрьская, 27
Якутск8603/036г.Якутск, ул. Ярославского, 17
24.Ярославль17/0170г.Ярославль, проспект Машиностроителей, 24
Ярославль17/0167г.Ярославль, проспект Ленинградский,117, кор. 2


Услуга «Сурдоперевод» доступна в режиме работы подключённых к ней отделений, за исключением выходных и праздничных дней.