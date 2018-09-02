Сурдоперевод - новая услуга Сбербанка для общения с клиентами, имеющими нарушения слуха



Сурдоперевод Сурдоперевод

получать консультации по любым финансовым продуктам и сервисам банка,



оформлять нужный финансовый продукт, в том числе и кредит банка.

Клиент посещает отделение банка, которое подключено к сервису «Сурдоперевод».



Просит вызвать сурдопереводчика.



Сотрудник передаёт клиенту планшет.



На планшете к диалогу удалённо подключается переводчик русского жестового язык.



Переводчик помогает задать вопрос и получить ответ по продуктам Сбербанка.

«И для сотрудников, и для клиентов банка консультации при помощи сурдопереводчика — не просто новая услуга, а возможность наконец-то поговорить на одном языке. От наших клиентов с нарушениями слуха мы знаем, что жестовый язык гораздо более образный и не переводится на обычный русский один в один, поэтому потребность в профессиональном переводе очевидна. Пока мы только учимся общаться, но уже внесли небольшой вклад в развитие русского жестового языка: наши не слышащие сотрудники и эксперты подготовили единый глоссарий финансовых терминов и распространили его среди сурдопереводчиков, чтобы корректно переводить консультации по сложным банковским продуктам. Мы пробуем сурдоперевод пока в небольшом количестве отделений, настраиваем процесс и далее планируем его тиражировать».



№№ Город, в которых доступна услуга Отделение Адрес отделения, оказывающего услугу по сурдопереводу

1. Великий Новгород 8629/01434 г. Великий Новгород, улица Большая Санкт-Петербургская, д.13

2. Владивосток 8635/0174 г.Владивосток, Океанский проспект,18

Владивосток 8635/0172 г.Владивосток, ул.Русская, 66

3. Волгоград 8621/316 г.Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, 14

Волгоград 8621/013 г. Волгоград, ул. Константина Симонова, 17

Волгоград 8621/101 г. Волгоград, ул. Новороссийская, 14 корп. Б

4. Воронеж 9013/0164 г.Воронеж, Ленинский проспект, 39

Воронеж 9013/030 г.Воронеж, ул.20-летия Октября, 90б

Воронеж 9013/0141 г. Воронеж, ул. Вл. Невского, д. 24А

5. Екатеринбург 7003/0897 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67

Екатеринбург 7003/0503 г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31 в

Екатеринбург 7003/0417 г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 2

6. Иркутск 8586/087 г. Иркутск, проезд Ербанова, д.6

Иркутск 8586/089 г.Иркутск, ул.Сибирских Партизан, 4

7. Казань 8610/109 г.Казань, ул.Декабристов, 185

Казань 8610/0125 г.Казань, ул.Краснококшайская, 158, пом.1000

Казань 8610/059 г.Казань, ул.Фучика, 34

8. Красноярск 8646/032 г.Красноярск, ул.60 лет Октября, д.45, помещения № 95, 98

Красноярск 8646/039 г.Красноярск, Центральный район, ул.Сурикова, 12, строение 6, помещение 12

Красноярск 8646/036 г.Красноярск, ул.Копылова, д.48, пом.319

9. Курган 8599/045 г.Курган, ул.Гоголя, 103/III

10. Москва 9038/0524 г.Москва, ул.Тверская, 22

Москва 9038/1762 г.Москва, ул. Сретенка, 17, строение 1-2

Москва 9038/2020 г.Москва, Ленинградское ш., д. 62, ТЦ Галерея Аэропорт

Москва 9038/0556 г.Москва, Открытое шоссе, 48а стр. 2

Москва, Зеленоград 9038/01301 г.Москва, Зеленоград, корпус 834а

11. Нижний Новгород 9042/098 г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, 24а

Нижний Новгород 9042/067 г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 90

Нижний Новгород 9042/078 г. Нижний Новгород, ул. Героев Космоса, 8а

12. Новосибирск 8047/0308 г.Новосибирск, ул.Станиславского, 28

Новосибирск 8047/0353 г.Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 262

13. Омск 8634/0249 г.Омск, ул.М.Жукова, 4/1

Омск 8634/239 г. Омск, п-т Комарова 6/1

Омск 8634/0182 г.Омск, ул.Химиков, д.2 - проспект Мира, д.46

14. Пермь 6984/0287 г.Пермь, ул.Ленина, дом 32

Пермь 6984/0283 г.Пермь, ул.Ленина, дом 75

15. Ростов-на-Дону 5221/0329 г. Ростов-на-Дону, пр-кт Космонавтов, 19

Ростов-на-Дону 5221/0356 г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 58/11

Ростов-на-Дону 5221/0262 г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, д.66

16. Самара 6991/226 г. Самара, Советский р-н, ул. Аэродромная, 50

Самара 6991/375 г.Самара, ул.Агибалова, 78

Самара 6991/719 г.Самара, ул.Ново-Вокзальная, дом 130

17. Санкт-Петербург 9055/0645 г. Санкт-Петербург, Большая Зеленина д.14/18

Санкт-Петербург 9055/0533 г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 189

Санкт-Петербург 9055/01987 г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 3

Санкт-Петербург 9055/01106 г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 124

Санкт-Петербург 9055/01969 г. Санкт-Петербург, ул. Бородинская, д. 12/31

18. Тюмень 29/056 г.Тюмень, ул.Мориса Тореза, 1/1

Тюмень 29/0181 г.Тюмень, ул.Ямская, 75/1, 75/2

19. Улан-Удэ 8601/078 г.Улан-Удэ, ул.Октябрьская, 15

Улан-Удэ 8601/0104 г.Улан-Удэ, ул.Геологическая, 28

20. Уфа 8598/0149 г.Уфа, ул.Кольцевая, 177

Уфа 8598/0161 г.Уфа, ул.50 лет СССР, 47

21. Хабаровск 9070/077 г.Хабаровск, ул.Муравьева-Амурского, 44

Хабаровск 9070/030 г.Хабаровск, ул.Краснореченская, 44

22. Челябинск 8597/0280 г.Челябинск, ул.Агалакова, 38

Челябинск 8597/0216 г.Челябинск, проспект Комсомольский, 61

Челябинск 8597/0266 г.Челябинск, проспект Ленина, 38

23. Якутск 8603/0152 г. Якутск, ул. Октябрьская, 27

Якутск 8603/036 г.Якутск, ул. Ярославского, 17

24. Ярославль 17/0170 г.Ярославль, проспект Машиностроителей, 24

Ярославль 17/0167 г.Ярославль, проспект Ленинградский,117, кор. 2



Сервис «Сурдоперевод» - это новая услуга, которую Сбербанк запустил первым в России в отделениях ряда городов для клиентов с нарушением слуха.Что такое сурдоперевод? Сурдоперевод – это процесс перевода устной речи на жестовый язык и перевод жестового языка на обычную речь в обратном порядкеСурдоперевод в Сбербанке – это сервис по работе с клиентами, говорящими на жестовом языке, который позволяет работникам банка привлекать сурдопереводчика.Если клиент попросит вызвать сурдопереводчика, то сотрудник офиса Сбербанка в любой момент может устроить видеозвонок с сурдопереводчиком, чтобы клиент смог задать все интересующие его вопросы так, как ему удобно — и получить ответы в переводе на жестовый язык. Новая услуга значительно упрощает общение с не слышащими клиентами в случаях получения ими сложных финансовых сервисов.На момент запуска сервиса «Сурдоперевод» услугой удалённого видеосурдоперевода могут воспользоваться в 62 отделениях Сбербанка 24 городов России. Охват отделений услугой пока незначительный и составляет только 0,35% от общего количества подразделений банка (17 493). Но даже это – уже существенное улучшение в обслуживании разных категорий клиентов.Благодаря этой услуге клиенты с нарушением слуха могут:Обслуживание клиента с нарушением слуха происходит в таком порядке:Вот что сказала по поводу нового сервиса Директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова:В Сбербанке отмечают, что более половины клиентов, которые уже воспользовались услугой видеосурдоперевода, обратились за сложными продуктами — такими, как оформление кредита.Для обслуживания с сурдопереводом клиенту необходимо обратиться в один из офисов Сбербанка, оказывающих данную услугу.Список отделений Сбербанка, в которых оказывается услуга по сурдопереводу (на момент ввода услуги):Услуга «Сурдоперевод» доступна в режиме работы подключённых к ней отделений, за исключением выходных и праздничных дней.