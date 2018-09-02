Сурдоперевод - новая услуга Сбербанка для общения с клиентами, имеющими нарушения слуха

Что такое сурдоперевод? Сурдоперевод – это процесс перевода устной речи на жестовый язык и перевод жестового языка на обычную речь в обратном порядке
Сурдоперевод в Сбербанке – это сервис по работе с клиентами, говорящими на жестовом языке, который позволяет работникам банка привлекать сурдопереводчика.
Если клиент попросит вызвать сурдопереводчика, то сотрудник офиса Сбербанка в любой момент может устроить видеозвонок с сурдопереводчиком, чтобы клиент смог задать все интересующие его вопросы так, как ему удобно — и получить ответы в переводе на жестовый язык. Новая услуга значительно упрощает общение с не слышащими клиентами в случаях получения ими сложных финансовых сервисов.
На момент запуска сервиса «Сурдоперевод» услугой удалённого видеосурдоперевода могут воспользоваться в 62 отделениях Сбербанка 24 городов России. Охват отделений услугой пока незначительный и составляет только 0,35% от общего количества подразделений банка (17 493). Но даже это – уже существенное улучшение в обслуживании разных категорий клиентов.
Благодаря этой услуге клиенты с нарушением слуха могут:
Сурдоперевод
Сурдоперевод
- получать консультации по любым финансовым продуктам и сервисам банка,
- оформлять нужный финансовый продукт, в том числе и кредит банка.
Обслуживание клиента с нарушением слуха происходит в таком порядке:
- Клиент посещает отделение банка, которое подключено к сервису «Сурдоперевод».
- Просит вызвать сурдопереводчика.
- Сотрудник передаёт клиенту планшет.
- На планшете к диалогу удалённо подключается переводчик русского жестового язык.
- Переводчик помогает задать вопрос и получить ответ по продуктам Сбербанка.
Важно то, что услуга сервиса «Сурдоперевод» предоставляется клиентам бесплатно.
Вот что сказала по поводу нового сервиса Директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова:
«И для сотрудников, и для клиентов банка консультации при помощи сурдопереводчика — не просто новая услуга, а возможность наконец-то поговорить на одном языке. От наших клиентов с нарушениями слуха мы знаем, что жестовый язык гораздо более образный и не переводится на обычный русский один в один, поэтому потребность в профессиональном переводе очевидна. Пока мы только учимся общаться, но уже внесли небольшой вклад в развитие русского жестового языка: наши не слышащие сотрудники и эксперты подготовили единый глоссарий финансовых терминов и распространили его среди сурдопереводчиков, чтобы корректно переводить консультации по сложным банковским продуктам. Мы пробуем сурдоперевод пока в небольшом количестве отделений, настраиваем процесс и далее планируем его тиражировать».
В Сбербанке отмечают, что более половины клиентов, которые уже воспользовались услугой видеосурдоперевода, обратились за сложными продуктами — такими, как оформление кредита.
Для обслуживания с сурдопереводом клиенту необходимо обратиться в один из офисов Сбербанка, оказывающих данную услугу.
Список отделений Сбербанка, в которых оказывается услуга по сурдопереводу (на момент ввода услуги):
|№№
|Город, в которых доступна услуга
|ОтделениеАдрес отделения, оказывающего услугу по сурдопереводу
|1.
|Великий Новгород
|8629/01434
|г. Великий Новгород, улица Большая Санкт-Петербургская, д.13
|2.
|Владивосток
|8635/0174
|г.Владивосток, Океанский проспект,18
|Владивосток
|8635/0172
|г.Владивосток, ул.Русская, 66
|3.
|Волгоград
|8621/316
|г.Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, 14
|Волгоград
|8621/013
|г. Волгоград, ул. Константина Симонова, 17
|Волгоград
|8621/101
|г. Волгоград, ул. Новороссийская, 14 корп. Б
|4.
|Воронеж
|9013/0164
|г.Воронеж, Ленинский проспект, 39
|Воронеж
|9013/030
|г.Воронеж, ул.20-летия Октября, 90б
|Воронеж
|9013/0141
|г. Воронеж, ул. Вл. Невского, д. 24А
|5.
|Екатеринбург
|7003/0897
|г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67
|Екатеринбург
|7003/0503
|г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31 в
|Екатеринбург
|7003/0417
|г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 2
|6.
|Иркутск
|8586/087
|г. Иркутск, проезд Ербанова, д.6
|Иркутск
|8586/089
|г.Иркутск, ул.Сибирских Партизан, 4
|7.
|Казань
|8610/109
|г.Казань, ул.Декабристов, 185
|Казань
|8610/0125
|г.Казань, ул.Краснококшайская, 158, пом.1000
|Казань
|8610/059
|г.Казань, ул.Фучика, 34
|8.
|Красноярск
|8646/032
|г.Красноярск, ул.60 лет Октября, д.45, помещения № 95, 98
|Красноярск
|8646/039
|г.Красноярск, Центральный район, ул.Сурикова, 12, строение 6, помещение 12
|Красноярск
|8646/036
|г.Красноярск, ул.Копылова, д.48, пом.319
|9.
|Курган
|8599/045
|г.Курган, ул.Гоголя, 103/III
|10.
|Москва
|9038/0524
|г.Москва, ул.Тверская, 22
|Москва
|9038/1762
|г.Москва, ул. Сретенка, 17, строение 1-2
|Москва
|9038/2020
|г.Москва, Ленинградское ш., д. 62, ТЦ Галерея Аэропорт
|Москва
|9038/0556
|г.Москва, Открытое шоссе, 48а стр. 2
|Москва, Зеленоград
|9038/01301
|г.Москва, Зеленоград, корпус 834а
|11.
|Нижний Новгород
|9042/098
|г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, 24а
|Нижний Новгород
|9042/067
|г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 90
|Нижний Новгород
|9042/078
|г. Нижний Новгород, ул. Героев Космоса, 8а
|12.
|Новосибирск
|8047/0308
|г.Новосибирск, ул.Станиславского, 28
|Новосибирск
|8047/0353
|г.Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 262
|13.
|Омск
|8634/0249
|г.Омск, ул.М.Жукова, 4/1
|Омск
|8634/239
|г. Омск, п-т Комарова 6/1
|Омск
|8634/0182
|г.Омск, ул.Химиков, д.2 - проспект Мира, д.46
|14.
|Пермь
|6984/0287
|г.Пермь, ул.Ленина, дом 32
|Пермь
|6984/0283
|г.Пермь, ул.Ленина, дом 75
|15.
|Ростов-на-Дону
|5221/0329
|г. Ростов-на-Дону, пр-кт Космонавтов, 19
|Ростов-на-Дону
|5221/0356
|г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 58/11
|Ростов-на-Дону
|5221/0262
|г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, д.66
|16.
|Самара
|6991/226
|г. Самара, Советский р-н, ул. Аэродромная, 50
|Самара
|6991/375
|г.Самара, ул.Агибалова, 78
|Самара
|6991/719
|г.Самара, ул.Ново-Вокзальная, дом 130
|17.
|Санкт-Петербург
|9055/0645
|г. Санкт-Петербург, Большая Зеленина д.14/18
|Санкт-Петербург
|9055/0533
|г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 189
|Санкт-Петербург
|9055/01987
|г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 3
|Санкт-Петербург
|9055/01106
|г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 124
|Санкт-Петербург
|9055/01969
|г. Санкт-Петербург, ул. Бородинская, д. 12/31
|18.
|Тюмень
|29/056
|г.Тюмень, ул.Мориса Тореза, 1/1
|Тюмень
|29/0181
|г.Тюмень, ул.Ямская, 75/1, 75/2
|19.
|Улан-Удэ
|8601/078
|г.Улан-Удэ, ул.Октябрьская, 15
|Улан-Удэ
|8601/0104
|г.Улан-Удэ, ул.Геологическая, 28
|20.
|Уфа
|8598/0149
|г.Уфа, ул.Кольцевая, 177
|Уфа
|8598/0161
|г.Уфа, ул.50 лет СССР, 47
|21.
|Хабаровск
|9070/077
|г.Хабаровск, ул.Муравьева-Амурского, 44
|Хабаровск
|9070/030
|г.Хабаровск, ул.Краснореченская, 44
|22.
|Челябинск
|8597/0280
|г.Челябинск, ул.Агалакова, 38
|Челябинск
|8597/0216
|г.Челябинск, проспект Комсомольский, 61
|Челябинск
|8597/0266
|г.Челябинск, проспект Ленина, 38
|23.
|Якутск
|8603/0152
|г. Якутск, ул. Октябрьская, 27
|Якутск
|8603/036
|г.Якутск, ул. Ярославского, 17
|24.
|Ярославль
|17/0170
|г.Ярославль, проспект Машиностроителей, 24
|Ярославль
|17/0167
|г.Ярославль, проспект Ленинградский,117, кор. 2
Услуга «Сурдоперевод» доступна в режиме работы подключённых к ней отделений, за исключением выходных и праздничных дней.