Tax Free - Путешествуем с кэшбэком! Global Blue и Global Card

Как вернуть TAX FREE
Чтобы получить возврат налога, надо совершить определенные действия перед поездкой, и совершая покупки.
Заранее, еще до поездки надо определиться с компанией-посредником, которая будет заниматься возвратом. Одна из самых передовых в этой области это компания Global Blue расположенная в Швеции. Вообще, если быть точным, то участие посредников не обязательно. Как правило в крупных городах в аэропортах или в центре города есть специальные пункты, где можно вернуть ндс наличными или на карту. Однако, следует учесть немаловажный момент, что не всегда эти офисы работают, если ваш самолет ночью, вы можете и не успеть, если поздно приедете в аэропорт. Да и не исключено что в этом офисе будет большая очередь и вы не успеете все оформить. Так что намного удобнее будет оформить все по приезду домой, например в Москву, посетив офис компании посредника. Самое важное, это делать покупки там, где вам выпишут специальную квитанцию, на которую вы поставите печать на таможне перед отъездом. Этого будет достаточно, чтобы по приезду получить выплату tax free в России.
Global Blue
Global Blue
Global Blue
Компания старается предоставить путешественникам максимально удобный сервис по возврату, чтобы процедура не занимала слишком много времени и была достаточно проста для туриста, который не всегда хорошо понимает язык в стране путешествия.
Именно для этого перед поездкой можно оформить специальную Shop Tax Free Blue Card.
Эта карта выглядит как банковская карта, но по сути это просто карта в которой записаны все ваши данные, которые нужны для оформления квитанции на возврат. В принципе, можно и самому все ручками вписывать в выданный бланк, но тогда возможны и ошибки, из-за которых можно лишиться возможности вернуть ндс. Карта бессрочная и бесплатная, регистрируетесь и через некоторое время получаете на почте. Карта оформляется на сайте, при создании учетной записи необходимо будет ввести все данные, которые нужы для оформления квитанций Tax Free.
Shop Tax Free Blue Card
Shop Tax Free Blue Card
Как правило все магазины, участвующие в системе Tax Free от Global Blue имеют на входе или кассе специальный знак для посетителей, по которому они могут определить, что здесь можно покупать с возвратом.
Global Blue - значок наличия в торговой точке
В принципе, даже карта уже можно сказать прошлый век. Сейчас можно просто скачать приложение на смартфон, в котором уже будет присутствовать такая карта, и бонусом приложение подскажет где есть магазины с возвратом.
Что может приложение?
- Отслеживать статус возврата НДС, чтобы знать, сколько вы экономите
- Находить адреса любимых брендов и магазинов
- Считать, какой возврат вы можете получить
- Экономить время с функцией автоматического заполнения Tax Free форм
- Узнавать информацию о минимальной сумме для Tax Free покупок в отдельных странах, а также местные правила и требования
- Находить ближайшие к вам пункты возврата, расположенные в центре города или в аэропорту.
Конечно, далеко не во всех магазина будет поддерживаться автоматическое заполнение форм, поэтому придется самому вписывать свои данные в специальные бланки. Бланк TaxFreeForm выглядит вот так:
Заполнить его достаточно просто. Главное не забыть на нем указать ваши реквизиты карты, куда должен будет уйти возврат. В России есть некоторые банки, который сотрудничают с Global Blue и предоставляют услугу по возмещению НДС (Tax Free) по чекам группы Global Blue. Один из таких банков это ЭнергоТрансБанк. Банк так же выпускает кобрендовую карту с международной компанией Global Blue.
Blue Tax Free Form
Blue Tax Free Form
Global Card - Покупки с возвратом - это легко!
Global Card является полноценной платежной картой на основе MasterCard, которая так же подключена к услуге Tax Free Shopping, что значит что владелец карты не будет тратить время на заполнение форм Tax Free. Там где это возможно, формы будут заполняться автоматически.
Global Card MasterCard
Global Card MasterCard
Теперь, чтоб получить возмещение клиенту достаточно предьявить товары с чеками и формой Tax Free таможеннику, а по приезду домой обратиться в ЭнергоТрансБанк за возмещением.
Участие в системе Global Blue позволяет экономить на покупках в более чем 300 000 магазинах, расположенных в 39 странах мира, и с картой Global Card можно будет получать от покупок не только удовольствие, но и возврат НДС! Так же держателю карты будут доступны и скидки от платежной системы Mastercard (при выборе класса карты «Standard»).
Оформить карту можно в любом офисе ЭнергоТрансБанка, для этого необходимы паспорт гражданина РФ и заграничный паспорт.
НДС в разных странах составляет от 3 до 19%. Вернуть такую часть цены покупки — прекрасная возможность экономии, при том что деньги можно вернуть по приезду домой.