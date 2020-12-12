Виртуальная карта «Автодрайв старт» от Газпромбанка и Газпромнефти

ГАЗПРОМ

НЕФТЬ

Топливная карта ГАЗПРОМНЕФТЬ



Топливная карта «Нам по пути» Топливная карта «Нам по пути»

ГАЗПРОМ

НЕФТЬ

Серебрянный

Золотой

Платиновый

ПРОФИ

Серебрянный — заправляетесь до 150 литров в месяц



ДТ, ДТ ОПТИ — 0,5 бонуса за литр

Бензин (АИ-92, ОПТИ 92, АИ-95, ОПТИ 95,АИ-98,СУГ) — 1 бонус за литр

Топливо G-DRIVE (G-95, G-100, G-ДТ) — 1,25 бонуса за литр





— заправляетесь до 150 литров в месяц Золотой — заправляетесть от 150 до 300 литров в месяц



ДТ, ДТ ОПТИ — 0,6 бонуса за литр

Бензин (АИ-92, ОПТИ 92, АИ-95, ОПТИ 95,АИ-98,СУГ) — 1,25 бонуса за литр

Топливо G-DRIVE (G-95, G-100, G-ДТ) — 1,5 бонуса за литр





— заправляетесть от 150 до 300 литров в месяц Платиновый — заправка от 300 до 500 литров в месяц



ДТ, ДТ ОПТИ — 0,7 бонуса за литр

Бензин (АИ-92, ОПТИ 92, АИ-95, ОПТИ 95,АИ-98,СУГ) — 1,5 бонуса за литр

Топливо G-DRIVE (G-95, G-100, G-ДТ) — 2 бонуса за литр





— заправка от 300 до 500 литров в месяц ПРОФИ — заправляетесь от 500 литров в месяц



ДТ, ДТ ОПТИ — 1,5 бонуса за литр

Бензин (АИ-92, ОПТИ 92, АИ-95, ОПТИ 95,АИ-98,СУГ) — 2,5 бонуса за литр

Топливо G-DRIVE (G-95, G-100, G-ДТ) — 2,5 бонуса за литр





— заправляетесь от 500 литров в месяц

«Автодрайв старт» - Виртуальная карта в телефоне



Виртуальная карта «Автодрайв старт» Виртуальная карта «Автодрайв старт»

ГАЗПРОМ

НЕФТЬ

платежная система: VISA



Тип карты: Virtual



валюта карты: Рубль

стоимость выпуска и обслуживания: Бесплатно



бесплатное СМС информирование об операциях



срок действия: 3 года



снятие наличных невозможно



перевод средств невозможнен



карта виртуальная, для использования требуется смартфон на операционной системе Android или iOs, с поддержкой технологии NFC



можно оплачивать покупки в интернет магазинах, которые работают на территории России



бесконтактная оплата в оффлайн магазинах возможна при добавлении карты в приложения для оплаты в Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay.



за оплату вне АЗС ГАЗПРОМ НЕФТЬ начисляется 1% бонусов от суммы покупки при общей сумме покупок вне АЗС от 5 000 рублей в месяц.



Как выпустить виртуальную карту ГАЗПРОМНЕФТЬ?

Многие автолюбители предпочитают заправляться в одной и той же заправочной компании, топливо в которой по их опыту лучше всего подходит для их железного коня. Конечно, предпочтения автовладельцев зависят и от региона проживания, где исторически могут быть региональные сильные местные сети заправок. Но зачастую предпочтения все же отдаются крупным федеральным заправкам, топливо в которых боле-менее стабильно по качеству на всей территории России. Одной из таких крупных сетей является. В компании уже давно существует возможность получать бонусы за заправку топлива, имея топливную карту, на которую и зачисляются бонусы. Таким образом, предпочитая заправляться на газпроме, можно накопить бонусов на дополнительную заправку топливом или же покупку других товаров на АЗС.Что дает обычная топливная карта«НАМ ПО ПУТИ»?, это конечно бонусы за заправку топливом. Количество получаемых бонусов зависит от статуса вашей топливной карты, и вида заправляемого топлива. Так называемых «статусов программы лояльности» всего четыре.это бонусы за покупку сопутствующих товаров и услуг на АЗС сети «Газпромнефть», где просто начисляется 1 бонус на каждые 50 потраченных рублей.Вобщем, если регулярно заправляться на заправках сети, можно получать дополнительные заправки на бонусы. У обычной карты лояльности НАМ ПО ПУТИ при всей своей схожести с банковской картой, есть один недостаток, на неё нельзя положить деньги, чтобы расплачиваться только одной картой на заправке. Поэтому приходится сначала оплачивать банковской картой или наличкой, а потом предъявлять топливную карту. Именно поэтому сеть заправок вместе с газпромбанком предлагают кобрендинговую дебетовую банковскую карту «Автодрайв старт».Карта «Автодрайв старт» это настоящая банковская карта, на которую можно положить деньги и оплачивать её заправку на АЗС. При этом заправляясь на АЗС компаниина неё будут автоматически зачисляться бонусы, как на карту лояльности. Карта не персонифицированная, поэтому для её получения не требуются паспортные данные. Однако, это накладывает на неё и определенные ограничения согласно закону — единовременно остаток на карте не может превышать 15000 тысяч рублей, а максимальный лимит по всем операциям в месяц — 40000 рублей. Это не очень много, но если использовать карту только для оплаты заправки то большинству автолюбителей этих лимитов будет вполне достаточно.Основные характеристики карты:Для того чтобы выпустить карту, не требуется посещать банк или станции заправок. Необходимо скачать мобильное приложение АЗС «Газпромнефть» в зависимости от того, какой у вас системы смартфон. В приложении входите в личный кабинет, и в нем выбираете «Добавить карту лояльности». В списке выбираете виртуальную кобренд карту и нажимаете «Выпустить карту». Далее, если прочли условия использования, нажимаете «принимаю условия». Все, карта выпущена, осталось добавить её в используемое вами для оплаты приложение Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay. Точно так же установив приложение можно выпустить виртуальную карту лояльности «НАМ ПО ПУТИ», и таким образом сэкономить 199 рублей которые стоит обычная пластиковая карта.