Виртуальная карта «Автодрайв старт» от Газпромбанка и Газпромнефти

Топливная карта ГАЗПРОМНЕФТЬ
Что дает обычная топливная карта ГАЗПРОМНЕФТЬ «НАМ ПО ПУТИ»? В первую очередь, это конечно бонусы за заправку топливом. Количество получаемых бонусов зависит от статуса вашей топливной карты, и вида заправляемого топлива. Так называемых «статусов программы лояльности» всего четыре. Серебрянный, Золотой, Платиновый и ПРОФИ.
Топливная карта «Нам по пути»
Топливная карта «Нам по пути»
- Серебрянный — заправляетесь до 150 литров в месяц
- ДТ, ДТ ОПТИ — 0,5 бонуса за литр
- Бензин (АИ-92, ОПТИ 92, АИ-95, ОПТИ 95,АИ-98,СУГ) — 1 бонус за литр
- Топливо G-DRIVE (G-95, G-100, G-ДТ) — 1,25 бонуса за литр
- ДТ, ДТ ОПТИ — 0,5 бонуса за литр
- Золотой — заправляетесть от 150 до 300 литров в месяц
- ДТ, ДТ ОПТИ — 0,6 бонуса за литр
- Бензин (АИ-92, ОПТИ 92, АИ-95, ОПТИ 95,АИ-98,СУГ) — 1,25 бонуса за литр
- Топливо G-DRIVE (G-95, G-100, G-ДТ) — 1,5 бонуса за литр
- ДТ, ДТ ОПТИ — 0,6 бонуса за литр
- Платиновый — заправка от 300 до 500 литров в месяц
- ДТ, ДТ ОПТИ — 0,7 бонуса за литр
- Бензин (АИ-92, ОПТИ 92, АИ-95, ОПТИ 95,АИ-98,СУГ) — 1,5 бонуса за литр
- Топливо G-DRIVE (G-95, G-100, G-ДТ) — 2 бонуса за литр
- ДТ, ДТ ОПТИ — 0,7 бонуса за литр
- ПРОФИ — заправляетесь от 500 литров в месяц
- ДТ, ДТ ОПТИ — 1,5 бонуса за литр
- Бензин (АИ-92, ОПТИ 92, АИ-95, ОПТИ 95,АИ-98,СУГ) — 2,5 бонуса за литр
- Топливо G-DRIVE (G-95, G-100, G-ДТ) — 2,5 бонуса за литр
- ДТ, ДТ ОПТИ — 1,5 бонуса за литр
Вобщем, если регулярно заправляться на заправках сети, можно получать дополнительные заправки на бонусы. У обычной карты лояльности НАМ ПО ПУТИ при всей своей схожести с банковской картой, есть один недостаток, на неё нельзя положить деньги, чтобы расплачиваться только одной картой на заправке. Поэтому приходится сначала оплачивать банковской картой или наличкой, а потом предъявлять топливную карту. Именно поэтому сеть заправок вместе с газпромбанком предлагают кобрендинговую дебетовую банковскую карту «Автодрайв старт».
«Автодрайв старт» - Виртуальная карта в телефоне
Карта «Автодрайв старт» это настоящая банковская карта, на которую можно положить деньги и оплачивать её заправку на АЗС. При этом заправляясь на АЗС компании ГАЗПРОМНЕФТЬ на неё будут автоматически зачисляться бонусы, как на карту лояльности. Карта не персонифицированная, поэтому для её получения не требуются паспортные данные. Однако, это накладывает на неё и определенные ограничения согласно закону — единовременно остаток на карте не может превышать 15000 тысяч рублей, а максимальный лимит по всем операциям в месяц — 40000 рублей. Это не очень много, но если использовать карту только для оплаты заправки то большинству автолюбителей этих лимитов будет вполне достаточно.
Виртуальная карта «Автодрайв старт»
Виртуальная карта «Автодрайв старт»
Основные характеристики карты:
- платежная система: VISA
- Тип карты: Virtual
- валюта карты: Рубль
- стоимость выпуска и обслуживания: Бесплатно
- бесплатное СМС информирование об операциях
- срок действия: 3 года
- снятие наличных невозможно
- перевод средств невозможнен
- карта виртуальная, для использования требуется смартфон на операционной системе Android или iOs, с поддержкой технологии NFC
- можно оплачивать покупки в интернет магазинах, которые работают на территории России
- бесконтактная оплата в оффлайн магазинах возможна при добавлении карты в приложения для оплаты в Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay.
- за оплату вне АЗС ГАЗПРОМНЕФТЬ начисляется 1% бонусов от суммы покупки при общей сумме покупок вне АЗС от 5 000 рублей в месяц.
Как выпустить виртуальную карту ГАЗПРОМНЕФТЬ?
Для того чтобы выпустить карту, не требуется посещать банк или станции заправок. Необходимо скачать мобильное приложение АЗС «Газпромнефть» в зависимости от того, какой у вас системы смартфон. В приложении входите в личный кабинет, и в нем выбираете «Добавить карту лояльности». В списке выбираете виртуальную кобренд карту и нажимаете «Выпустить карту». Далее, если прочли условия использования, нажимаете «принимаю условия». Все, карта выпущена, осталось добавить её в используемое вами для оплаты приложение Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay. Точно так же установив приложение можно выпустить виртуальную карту лояльности «НАМ ПО ПУТИ», и таким образом сэкономить 199 рублей которые стоит обычная пластиковая карта.