Все плюсы и минусы кредитной карты

Кредитная карта – платёжная карта, с помощью которой совершаются операции за счёт взятых в долг денежных средств у банка. Условия предоставления финансовых ресурсов у каждой организации различны. Поэтому перед началом использования данным инструментом, знакомятся с преимуществами и недостатками кредитных карт, например, здесь
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Плюсы кредитных карт
Преимущества кредитного инструмента касаются условий, на которых выдается карточка. Каждый банк предлагает разные продукты, но выделяются основные их положительные характеристики. Первая – это кредитный лимит, то есть порог в виде определенной денежной суммы. Его величина не является фиксированной, а устанавливается банком персонально в зависимости от самого клиента и ограничений по продукту.
В первом случае учитываются доходы держателя карты, его кредитная история и нынешняя способность отвечать по обязательствам. Более высокий кредитный лимит назначается после предоставления документов о высокой и постоянной заработной плате, а также участникам паевых инвестиционных фондов банка обращения. Во втором же случае финансовая организация изначально устанавливает индивидуальные пороги для каждой своей карты. Средняя величина лимита равняется 300 – 500 тысяч рублей. Важно!
Лимит принудительно сокращается, когда условия договора были нарушены со стороны клиента.
Вторая положительная характеристика кредитных карт – это наличие льготного периода. Ключевым фактором является возможность беспроцентного пользования имеющимися средствами в течение определенного периода времени. Если клиент соблюдает все условия согласно графику погашения задолженности, то у него появляется шанс сэкономить на кэшбэке и партнерских программах. Главное помнить, что льготный период действителен сразу после выпуска карты, а не с момента совершения первой покупки. У него есть ограничения по срокам, поэтому нужно успеть расплатиться картой до окончания беспроцентного периода.
Преимущества кредитного инструмента рассматриваются как способ упрощения каждодневных расчетных операций. Удобства заключаются не только в универсальном способе оплаты, но и в дополнительном источнике денежных средств на случай их нехватки в экстренных ситуациях. Такой резерв позволяет выйти за рамки имеющихся ресурсов в момент покупки, а также способен обслуживать дистанционную оплату и конвертировать валюту при расчетах за границей.
Кредит и кредитная карта
Клиент должен вносить собственные средства в течение льготного периода после использования банковских денег. Когда же беспроцентный период заканчивается, у заемщика больше нет возможности пользоваться всеми деньгами на карте.
Важно! От потребительского кредитования кредитная карта отличается вознобновляемостью выдачи денежных средств.
Общий элемент в двух выше представленных случаях – это начисление штрафов при допущении просрочек платежей. Но чтобы получить кредит необходимо собрать пакет документов и ждать одобрения от банка несколько дней. А если заемные средства периодически нужны для совершения сделок, то лучше сразу оформить кредитную карту.
В некоторых случаях финансовые организации доставляют кредитки до клиентов даже с неудовлетворительной кредитной историей. С такой карты можно получить наличные через банкомат как бесплатно, так и с 2 – 3 % комиссией от снимаемой суммы. Также возникают фиксированные платежи в размере от 200 до 450 рублей за услугу.
Минусы кредитной карты
Недостатки кредитной карты в принципе очень схожи с кредитом в банке. Первый – это высокая процентная ставка и дополнительные комиссии.
За счет того, что процедура оформления кредитной карточки и условия преставления заемных средств более лояльны к клиенту по сравнению с кредитом, то и процентная ставка по займу выше, чем при обычном кредите. Банк страхуется от потенциальных потерь повышением собственных тарифов. Так финансовая организация получает доход посредством платежей добросовестных заемщиков, которые в свою очередь косвенно оплачивают кредиты заядлых должников. Среднее значение вознаграждения находится в диапазоне 25-30 процентов.
Также нужно учитывать дополнительные расходы на этапе рассмотрения той или иной кредитной карты. Это могут быть штрафы за просроченный или неполный платеж, ежедневная пеня за просрочку, плата за обслуживание карты и комиссии при пользовании.
Совет: всегда стоит следить за балансом кредитки.
Несвоевременная оплата по причине нехватки денежных средств или банальной забывчивости клиента усугубляет кредитную историю. Надежный способ оплаты – это за несколько дней до срока платежа. Здесь учитывается ещё работа самого банка, так как существующий допустимый срок зачисления платежей равен 5 рабочим дням.
Если возможность оформления индивидуального лимита кредитования рассматривается как положительная сторона, то потенциальный размер этого лимита – как отрицательная. Согласно закону, заемщик может направлять на оплату всех взятых кредитов не более 50% от своего дохода. Второе ограничение заключается в том, что кредитная карта числится за клиентом в течение 45 дней после её закрытия.
Совет: Лучше закрыть кредитную карту за 45 – 50 дней до обращения в банк за кредитом или ипотекой.
При правильном распоряжении кредитная карта – это выгодное приобретение, и количество положительных сторон превышает отрицательные. В иных случаях – карточка становится источником дополнительных необдуманных затрат. Поэтому учитываются не только особенности кредитной карты, как финансового инструмента, но и условия, на которых предоставляется этот инструмент банком.