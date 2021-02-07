ЮMoney или Юмани — бывший платежный сервис Яндекс.Деньги

Недавно старый добрый сервис Яндекс.Деньги поменял своего владельца и теперь 100% акциями новой НКО владеет Сбербанк. «Поменял» - это конечно громко сказано, просто Сбербанк выкупил оставшуюся долю принадлежащую Яндексу и переименовал сервис для включения его в свою экосистему «СБЕР». Конечно, не совсем понятно, почему Яндекс.Деньги стал ЮMoney, и Яндекс избавился от такого выгодного актива. Возможно там что-то знали о предстоящих проверках компании центробанком РФ. Согласно этой проверке компании ограничили прием и отправление платежей в стороны иностранных компаний, которые наверняка составляли львиную долю всех переводов системы. Весь интерес пользователей Яндекс.Денег и был в основном в том, чтобы либо получать деньги от различных систем заработка, либо выводить заработанное на карту яндекса, чтобы обналичить. И естественно, в большинстве этих схем участвуют иностранные компании, взаимодействие с которыми и ограничили теперь уже «новой» компании ЮМани. Правда оставшаяся часть функционала обычным пользователям особо и не нужна, ведь для этого почти у каждого уже есть пластиковые карты обычных нормальных банков. Возможно данные трудности временные, но, как говорится, поживем — увидим.
Яндекс.Деньги теперь Юмани
Яндекс.Деньги теперь Юмани
Банк ООО НКО «ЮМани»
После окончательной продажи компании Сбербанку у YooMoney изменились только наименования в реквизитах, а остальные реквизиты банка на 2021 год остались прежние.
Реквизиты Юмани следующие:
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Логотип ЮМани
|Полное фирменное наименование
|общество с ограниченной ответственностью
небанковская кредитная организация «ЮМани»
|Сокращенное фирменное наименование
|ООО НКО «ЮМани»
|Наименование на английском языке
|“YooMoney”, NBCO LLC
|Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица
|ОГРН 1127711000031 от 02.08.2012 серия 77 № 014896730
выдано Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москва
|Лицензия на осуществление банковских операций
|№ 3510-К
|БИК
|044525444
|ИНН
|7750005725
|КПП
|770501001
|ОКПО
|11366276
|ОКОГУ
|1500010
|ОКАТО
|45286560000
|ОГРН
|1127711000031
|ОКВЭД
|64.19
|Адрес
|Телефон
|Официальный сайт ЮМани
|yoomoney.ru
SWIFT код ЮМани пока не получили, и по базе компании SWIFT показывается код банка приписанный к Яндекс.Деньгам: YNDMRUM1, поэтому пока что отправить через СВИФТ перевод можно только через банк-посредник, по следующим реквизитам для платежей в долларах:
Intermediary Bank
CITIBANK NA
Intermediary’s Bank Address
NEW YORK USA
Intermediary’s Bank SWIFT
CITIUS33
BANK OF BENEFICIARY:
SWIFT: JSNMRUMM
“Bank Otkritie Financial Corporation”
(Public Joint-Stock Company)
MOSCOW, RUSSIA
BENEFICIARY: YooMoney, NBCO LLC
ACCOUNT: 30109840100000985930
Назначение платежа: пополнение кошелька (укажите номер кошелька)
Реквизиты SWIFT для платежей в евро:
BANK OF BENEFICIARY:
SWIFT: JSNMRUMM
“Bank Otkritie Financial Corporation”
(Public Joint-Stock Company)
MOSCOW, RUSSIA.
BENEFICIARY: YooMoney, NBCO LLC
ACCOUNT: 30109978000000985928
Назначение платежа: пополнение кошелька (укажите номер кошелька)
Для переводов в рублях реквизиты следующие:
БИК 044525444
Корр/счет 30103810945250000444
в Главном управлении Центрального Банка РФ
по Центральному федеральному округу г. Москва
Назначение платежа: пополнение кошелька (укажите номер кошелька)
Для отправителей физических лиц:
Лицевой счет 30232810400000000003
Для отправителей ЮЛ и ИП:
Лицевой счет 30232810600000000010
Юмани банк также состоит в перечне финансовых организаций — операторов электронных денежных средств (ЭДС).
Электронный кошелек Юмани
Что такое электронный кошелек? Это в своем роде аналог обычного банковского счета, на котором находятся те самые ЭДС — электронные денежные средства. В отличии от банковских счетов, в ЮМани своя система назначения номеров банковских счетов, поэтому просто так из другого банка не выполнить перевод денежных средств с банковского счета на счет в ЮMoney. Именно по этой причине, если надо перевести средства на счет кошелька из банка, то в платежке указывается «Назначение платежа: пополнение кошелька (укажите номер кошелька)», а деньги поступают на транзитный счет, с которого они пересылаются на виртуальный кошелек согласно назначения платежа.
Чтобы создать кошелек ЮМани, достаточно скачать приложение, установить и пошагово выполнить несложные действия. Ну или зайти на официальный сайт ЮMoney и пройти регистрацию там. Основное что потребуется, это указать телефонный номер, к которому будет привязан кошелек, и ввести код присланный в SMS, дабы подтвердить что вы владелец этого номера. Кстати говоря, чтобы завести в ЮМани второй кошелек, и более, надо просто заново пройти процесс регистрации кошелька, на тот же номер телефона. На один номер телефона можно зарегистрировать до 10 кошельков, но на каждый кошелек требуется свой адрес электронной почты.
После создания кошелек имеет статус «Анонимный кошелек», а всего статусов может быть три, это еще «Именной кошелек» и «Идентифицированный кошелек». От статуса зависят лимиты операций и возможности по этим операциям.
- Анонимный кошелек: на счете можно хранить только до 15 000 рублей, платежи ограничены такой же суммой и только по России. Наличные в банкоматах снимать нельзя. Переводы на карту, в другой кошелек, на банковский счет, Western Union и Юнистрим недоступны. После принятых поправок в закон «О национальной платежной системе» пополнять можно только со своей привязанной банковской карты или со своего счета в Сбербанк Онлайн. Если вы увидели сообщение «Пополнение анонимного кошелька запрещено, пройдите идентификацию» это значит что вам надо повысить статус кошелька до следующих уровней.
- Именной кошелек: Такой статус дают только россиянам, при заполнении специальной онлайн формы. Тем не менее, с таким статусом ограничений чуть меньше: На счете можно хранить уже до 60 000 рублей, и такой же лимит на платеж по всему миру. Пополнять можно и наличными, и с привязанных банковских карт и через интернет банки. Можно снимать до 5000 рублей в сутки наличными в банкоматах банков партнеров, либо используя карту ЮКард.
- Идентифицированный кошелек. Самый полный по функционалу статус кошелька. В кошельке можно хранить до 500 000 рублей (при этом не забывая, что данный банк не состоит в системе страхования вкладов) или в нескольких других валютах (доллары, евро, тенге и другие) в эквивалентной сумме. Из кошелька можно за один платеж отправить до 250 000 рублей, и до 100 000 рублей с привязанной карты. Так же можно снять в банкомате до 100 000 рублей за раз. Доступны платежи по всему миру (если снимут санкции ЦБ) в магазинах принимающих платежи с кошелька, такие как AliExpress, Steam и др. Либо платить с помощью банковской (виртуальной) карты ЮCard.
Идентификация кошелька
Самый простой способ, по крайней мере для жителей России, это пройти идентификацию через интернет, сидя дома. Для этого надо быть либо клиентом Сбербанка, либо клиентом сотового оператора МТС. Достаточно следовать инструкциям на сайте ЮMoney, и кошелек будет идентифицирован через несколько минут. Либо можно сходить в офисы ЮМани, который всего в трех городах, либо в торговые точки партнеров: Связной, Мегафон, Юнистрим. Так же можно отправить по почте заверенную нотариусом копию паспорта. Так же есть возможность пройти идентификацию для граждан следующих стран: Армения, Беларусь, Болгария, Германия, Казахстан, Китай, Крым (хоть это и часть России, но тем не менее…), Кыргызстан, Латвия, Молдова, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция, Украина, Эстония. Для этого нужно посетить агента по идентификации. Либо в некоторых странах так же доступны онлайн методы идентификации через партнеров, которые можно уточнить на сайте системы.
Идентификация кошелька
Идентификация кошелька
Пластиковая и виртуальная карта ЮМани - ЮCard
С банковскими картами в ЮМоней все осталось как было в Яндекс.Деньгах. Есть возможность всего за 199 рублей получить полноценную дебетовую банковскую карту в пластике. Или выпустить бесплатную виртуальную карту. Пластиковая карта на данный момент выпускается под обслуживанием системы VISA, виртуальная доступна как VISA, так и MasterCard. В ЮМони оплата картами происходит непосредственно с кошелька, то есть кошелек и карточный счет по сути одно и тоже. Заказать карту можно прямо в приложении либо через сайт. Виртуальную карту можно использовать не только для оплаты в интернете, но и с помощью специальных приложений (например Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Кошелёк Pay) в смартфонах оплачивать товары в магазинах. Надо только чтобы смартфон поддерживал технологию NFC. В принципе, с виртуальной карты можно снимать деньги и в банкоматах, которые поддерживают работу с картой через NFC. Пластиковая карта ЮМани — бесконтактная, так что её тоже можно использовать в приложениях в смартфоне. Кредитная карта в ЮМани пока не появилась, и вряд ли появится, для этого недостаточно выданной лицензии НКО, для этого нужна полноценная банковская лицензия.
Пластиковая карта ЮМани - ЮCard
Пластиковая карта ЮМани - ЮCard
Вобщем в итоге, система ЮМани вполне удобна, современна и привлекательна. Но, если представить что они сильно урежут возможности переводов с иностранными контрагентами, то система ничем не будет лучше многих банков. То есть, практически все эти возможности есть в любом интернет банке любого банка из десятки лучших. Будет ли система пользоваться популярностью в таком режиме — покажет время. Но скорее всего ЦБ РФ так и продолжит курс на искоренение «серых» платежей, поэтому Сбербанку придется поискать чем привлечь интернет аудиторию.