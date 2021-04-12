Запасы золота Российской Федерации - год 2021



Запасы золота Банка России в международных резервах Российской Федерации по состоянию на 01.01.2021 составляют 138 754,4 млн. долл. США, что в миллионах чистых тройских унций – 73,9. Запасы золота в России в переводе на тонны на начало 2021 года составляли - 2298,55 тонн.
Изменение запасов монетарного золота в Банке России по месяцам 2021 года выглядит так:


ДатаМеждународные резервы России (млн. долл. США)В том числе монетарное золото (млн. долл. США)Запасы монетарного золота (в миллионах чистых тройских унций)Запасы золота (тонны)* Объём закупки золота к началу 2021 года (тонны)
01.01.2021г.595 774,1138 754,473,92298,550
01.02.2021г.590 685,1136 785,173,82295,44-3,11
01.03.2021г.586 266,5130 303,973,82295,440

(*) Запасы золота в тоннах рассчитаны по формуле и могут быть уточнены. Для расчёта запасов золота в тоннах учитывается то, что: 1 тройская унция золота = 31,1034768 грамма 1 тонна = 1 000 000 (один миллион) грамм.

Надо отметить, что начиная с апреля 2020 года Банк России не покупал золото, а в феврале 2021 года Банк России даже сократил в международных резервах России запас монетарного золота на 3,11 тонны, что не есть хорошо.


Запасы золота в России за анализируемый период (2010 - 2021 годы) представлены в следующей таблице:


ДатаСтоимость монетарного золота в валюте (млн. долл. США)Монетарное золото (в миллионах чистых тройских унций)*Запасы золота (тонны)*Прирост золота к предыдущему году (тонны)
01.01.2010 г.22 79820,9649,1-
01.01.2011 г.35 78825,4788,6139,5
01.01.2012 г.44 69728,4883,094,4
01.01.2013 г.51 03930,8957,874,8
01.01.2014 г.39 99033,31 035,277,4
01.01.2015 г.46 089,038,81 208,2173,0
01.01.2016 г.48 562,645,51 414,6206,4
01.01.2017 г.60 193,651,91 615,2200,6
01.01.2018 г.76 647,059,11 838,8223,6
01.01.2019 г.86 902,867,92 111,9273,71
01.01.2020 г.110 376,073,02270,55158,62
01.01.2021 г.138 754,473,92298,5528,0
Итого прирост:1649,45


Бросается в глаза тот факт, что в 2020 году Банк России резко снизил закупку монетарного золота для пополнения Международных резервов России, а в начале 2021 года и вовсе произвёл, хотя и незначительную, но продажу золота.


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