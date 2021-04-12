Запасы золота Российской Федерации - год 2021

Запасы золота Банка России в международных резервах Российской Федерации по состоянию на 01.01.2021 составляют 138 754,4 млн. долл. США, что в миллионах чистых тройских унций – 73,9. Запасы золота в России в переводе на тонны на начало 2021 года составляли - 2298,55 тонн.
Изменение запасов монетарного золота в Банке России по месяцам 2021 года выглядит так:
|Дата
|Международные резервы России (млн. долл. США)
|В том числе монетарное золото (млн. долл. США)
|Запасы монетарного золота (в миллионах чистых тройских унций)
|Запасы золота (тонны)*
|Объём закупки золота к началу 2021 года (тонны)
|01.01.2021г.
|595 774,1
|138 754,4
|73,9
|2298,55
|0
|01.02.2021г.
|590 685,1
|136 785,1
|73,8
|2295,44
|-3,11
|01.03.2021г.
|586 266,5
|130 303,9
|73,8
|2295,44
|0
(*) Запасы золота в тоннах рассчитаны по формуле и могут быть уточнены. Для расчёта запасов золота в тоннах учитывается то, что: 1 тройская унция золота = 31,1034768 грамма 1 тонна = 1 000 000 (один миллион) грамм.
Надо отметить, что начиная с апреля 2020 года Банк России не покупал золото, а в феврале 2021 года Банк России даже сократил в международных резервах России запас монетарного золота на 3,11 тонны, что не есть хорошо.
Запасы золота в России за анализируемый период (2010 - 2021 годы) представлены в следующей таблице:
|Дата
|Стоимость монетарного золота в валюте (млн. долл. США)
|Монетарное золото (в миллионах чистых тройских унций)*
|Запасы золота (тонны)*
|Прирост золота к предыдущему году (тонны)
|01.01.2010 г.
|22 798
|20,9
|649,1
|-
|01.01.2011 г.
|35 788
|25,4
|788,6
|139,5
|01.01.2012 г.
|44 697
|28,4
|883,0
|94,4
|01.01.2013 г.
|51 039
|30,8
|957,8
|74,8
|01.01.2014 г.
|39 990
|33,3
|1 035,2
|77,4
|01.01.2015 г.
|46 089,0
|38,8
|1 208,2
|173,0
|01.01.2016 г.
|48 562,6
|45,5
|1 414,6
|206,4
|01.01.2017 г.
|60 193,6
|51,9
|1 615,2
|200,6
|01.01.2018 г.
|76 647,0
|59,1
|1 838,8
|223,6
|01.01.2019 г.
|86 902,8
|67,9
|2 111,9
|273,71
|01.01.2020 г.
|110 376,0
|73,0
|2270,55
|158,62
|01.01.2021 г.
|138 754,4
|73,9
|2298,55
|28,0
|Итого прирост:
|1649,45
Бросается в глаза тот факт, что в 2020 году Банк России резко снизил закупку монетарного золота для пополнения Международных резервов России, а в начале 2021 года и вовсе произвёл, хотя и незначительную, но продажу золота.