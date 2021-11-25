Запасы золота в ведущих странах мира на начало 2021 года



На начало 2021 года, крупнейшими запасами золота обладают 15 ведущих стран мира и Европейский союз из 71 банка мира, которые постоянно анализирует Банк России.


№№
Страны, имеющие наибольшие запасы золота в Международных резервах.
Запасы золота (тонны)
На 01.01.2021
Запасы золота (тонны)
Справочно: на 01.01.2020
Международные резервы по состоянию на 01.01.2021
(млн. долл. США)
Доля золота в общем объёме международных резервов страны (в процентах)
1.США8 133,58 133,5624 82778,6
2. Германия3 362,53 366,5268 77676,2
3.Италия2 451,92 451,9210 95567,2
4.Франция2 436,22 436,0224 50366,1
5.Китай*1 948,31 948,33 357 0283,5
6.Тайвань (Китай)*423,6422,4555 4834,6
7.Российская федерация2298,552270,55595 77423,3
8.Швейцария1 040,01 040,01 083 4815,8
9.Япония765,2765,21 390 8093,3
10.Нидерланды612,5612,554 03869,0
11.Турция716,3523,293 19946,4
12. Индия676,7635,0586 0456,3
13.Европейский центральный банк504,8504,887 16835,3
14.Казахстан387,9385,535 63866,2
15.Португалия382,6382,529 50279,0
16.Всего по выбранным странам:26 140,55 25 877,859 197 226-
17.Объем международных резервов 71-ти стран мира, анализируемых Банком России27 534,227 279,613 974 43712,4
18.Процентное соотношение строки 17 к строке 1694,9494,8665,81

*) Оценка запасов золота стран Соединенные Штаты и Тайвань (Китай) представлена по рыночной стоимости, существенно отличающейся от национальной. По остальным странам национальная оценка золота, используемая для целей учёта, в целом соответствует рыночной.

Запасы золота по странам (22585 bytes)
Запасы золота по странам
Международные резервы 71 страны, которые проанализированы Банком России по состоянию на 01.01.2021 года составляют - 13 974 437 млн. долларов США, из которых запасы золота составляют 12,4% (в тоннах -27 534,2).

Нами выбраны банки 15 стран мира и Евросоюз, имеющие наибольшие запасы золота в составе Международных резервов по состоянию на 01.01.2021 года. Они имеют 26 140,55 тонны золота, что составляет 94,94% от общих запасов золота анализируемых Банком России стран мира.

Надо отметить , что только две ведущие страны мира имеют 11496 тонн золота, что составляет 41,75% к общим запасам золота в мире и 43,98% в составе 15 ведущих по запасам золота стран мира. К этим странам на 01.01.2021 года относятся:

  • США с запасом золота в 8 133,5 тонны.
  • Германия с запасом золота в 3 362,5 тонны.


Международные резервы Российской Федерации на 01.01.2021 года составили 595 774 млн. долл. США, с долей золота в них - 23,3% . С этими показателями среди 15 ведущих стран, обладающих крупнейшими запасами золота, Россия на 01.01.2021 года заняла 5 место, уступая лидерство США, Германии, Италии и Франции.


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