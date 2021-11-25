Запасы золота в ведущих странах мира на начало 2021 года

|№№
|Страны, имеющие наибольшие запасы золота в Международных резервах.
|Запасы золота (тонны)
На 01.01.2021
|Запасы золота (тонны)
Справочно: на 01.01.2020
|Международные резервы по состоянию на 01.01.2021
(млн. долл. США)
|Доля золота в общем объёме международных резервов страны (в процентах)
|1.
|США
|8 133,5
|8 133,5
|624 827
|78,6
|2.
|Германия
|3 362,5
|3 366,5
|268 776
|76,2
|3.
|Италия
|2 451,9
|2 451,9
|210 955
|67,2
|4.
|Франция
|2 436,2
|2 436,0
|224 503
|66,1
|5.
|Китай*
|1 948,3
|1 948,3
|3 357 028
|3,5
|6.
|Тайвань (Китай)*
|423,6
|422,4
|555 483
|4,6
|7.
|Российская федерация
|2298,55
|2270,55
|595 774
|23,3
|8.
|Швейцария
|1 040,0
|1 040,0
|1 083 481
|5,8
|9.
|Япония
|765,2
|765,2
|1 390 809
|3,3
|10.
|Нидерланды
|612,5
|612,5
|54 038
|69,0
|11.
|Турция
|716,3
|523,2
|93 199
|46,4
|12.
|Индия
|676,7
|635,0
|586 045
|6,3
|13.
|Европейский центральный банк
|504,8
|504,8
|87 168
|35,3
|14.
|Казахстан
|387,9
|385,5
|35 638
|66,2
|15.
|Португалия
|382,6
|382,5
|29 502
|79,0
|16.
|Всего по выбранным странам:
|26 140,55
|25 877,85
|9 197 226
|-
|17.
|Объем международных резервов 71-ти стран мира, анализируемых Банком России
|27 534,2
|27 279,6
|13 974 437
|12,4
|18.
|Процентное соотношение строки 17 к строке 16
|94,94
|94,86
|65,81
*) Оценка запасов золота стран Соединенные Штаты и Тайвань (Китай) представлена по рыночной стоимости, существенно отличающейся от национальной. По остальным странам национальная оценка золота, используемая для целей учёта, в целом соответствует рыночной.
Международные резервы 71 страны, которые проанализированы Банком России по состоянию на 01.01.2021 года составляют - 13 974 437 млн. долларов США, из которых запасы золота составляют 12,4% (в тоннах -27 534,2).
Запасы золота по странам
Запасы золота по странам
Нами выбраны банки 15 стран мира и Евросоюз, имеющие наибольшие запасы золота в составе Международных резервов по состоянию на 01.01.2021 года. Они имеют 26 140,55 тонны золота, что составляет 94,94% от общих запасов золота анализируемых Банком России стран мира.
Надо отметить , что только две ведущие страны мира имеют 11496 тонн золота, что составляет 41,75% к общим запасам золота в мире и 43,98% в составе 15 ведущих по запасам золота стран мира. К этим странам на 01.01.2021 года относятся:
- США с запасом золота в 8 133,5 тонны.
- Германия с запасом золота в 3 362,5 тонны.
Международные резервы Российской Федерации на 01.01.2021 года составили 595 774 млн. долл. США, с долей золота в них - 23,3% . С этими показателями среди 15 ведущих стран, обладающих крупнейшими запасами золота, Россия на 01.01.2021 года заняла 5 место, уступая лидерство США, Германии, Италии и Франции.