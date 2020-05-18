Популярный блог
Авторский блог GQ Blog - уникальный ресурс, на страницах которого новички в инвестициях и профессионалы смогут найти массу полезной информации. Особенность блога в том, что это авторский ресурс, основанный на личном опыте успешного инвестора. Автор делится собственными знаниями, добытыми в результате многолетней работы в сфере высокодоходного вложения средств.
Блог был основан в 2013 году как ресурс, призванный помочь начинающим инвесторам сориентироваться в возможностях для заработка. За годы своего существования на его страницах скопилось большое количество информации. И это не просто статьи – каждая публикация является результатом кропотливого труда и опыта автора блога по имени Ganesa. Кроме базовых знаний, статьи рассказывают о конкретных инструментах, стратегиях, особенностях работы в той или иной сфере.
Собственный опыт
Ganesa делится со своими читателями популярными и проверенными инструментами для инвестиций:
- ETF фонды – диверсифицированное вложение средств в акции компаний. Инструмент отличается ликвидностью, низким порогом входа и сниженными рисками.
- Криптовалюта – цифровые деньги с высокой волатильностью курса. Отлично подходят как для заработка на короткой дистанции как путем трейдинга, так и для долгосрочного вложения денег.
- ПАММ-инвестициях – передача средств в управление профессионалу, который осуществляет деятельность с целью приумножения денег. Этот инструмент подойдет вкладчикам с разными возможностями и позволяет входить на относительно короткий период.
- ПИФы – вложение средств в доверительное управление путем покупки определенной доли (пая). Более высокая доходность, чем в случае с банковским депозитом, и достаточно низкая степень рисков делают ПИФы привлекательным инструментом для заработка.
- Рынок Форекс – обменные операции с валютой на межбанке. В последние годы торговля на Форексе чрезвычайно популярна, так как доступ к высокому заработку открыт практически для каждого.
Отзывы в сети о блоге свидетельствуют о том, что многие пользователи интернета и инвесторы считают его полезным источником информации, который оказывает не только информационную, но и практическую пользу.
Работа на пляже
Автор блога проводит консультации для инвесторов, помогает составить инвестиционный портфель, записывает видеоролики на актуальные темы и оповещает о важных новостях через свой Телеграм-канал. Благодаря своему профессионализму и опыту Ganesa открывает мир высокодоходных инвестиций для каждого - достаточно лишь воспользоваться компетентными советами.