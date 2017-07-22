Банки уже готовы к продаже монет достоинством 50 рублей с эмблемой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Так, например, Московский Индустриальный банк в июле 2017 года предложил своим клиентам приобретать инвестиционную монету номиналом в 50 рублей, посвящённую Чемпионату мира по футболу в России для получения дохода или в качестве памятного подарка или сувенира.
Инвестиционная золотая монета 50 рублей, посвящённая проведению в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года имеет следующие параметры:
|№№
|Золотая монета 50 рублей
|Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России
|1.
|Каталожный номер
| 5216-0112
|2.
|Качество
|"анциркулейтед" (без зеркальной поверхности)*
|3.
|Дата выпуска
|21.12.2016
|4.
|Масса общая, г
|7,89 (±0,10)
|5.
|Проба металла (золота)
|999
|6.
|Диаметр, мм
|22,60 (±0,15)
|7.
|Толщина, мм
|1,60 (±0,20)
|8.
|Оформление боковой поверхности (гурта)
|134 рифления
|9.
|Тираж, шт.**
|до 100000
|10.
|Товарный знак монетного двора (чеканка)
|Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Фото пятидесятирублёвой золотой монеты выглядит так:
Фото 50 рублей ФИФА
Аверс монеты:
- в центре – рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации,
- над гербом вдоль канта надпись полукругом - "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", обрамлённая с обеих сторон сдвоенными ромбами,
- внизу под гербом: слева – обозначения драгоценного металла и пробы, справа – содержание химически чистого металла и товарный знак монетного двора,
- внизу в центре в три строки – надпись: "БАНК РОССИИ", номинал монеты: "50 РУБЛЕЙ", год: "2018 г."
Реверс монеты:
- рельефное изображение Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA,
- справа – надпись в пять строк: "ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ".
*АЦ (Анциркулейтед) - в английском варианте - uncirculated UC – таким знаком квалифицируются монеты обычного качества чеканки. В большинстве случаев они выпускаются миллионными тиражами и являются разменными, хотя встречаются и монеты из драгоценных металлов инвестиционного назначения. Главное отличие этих монет - нет зеркальных поверхностей, несложный рисунок, поля, рисунки и надписи имеют одинаковую поверхностную матовую структуру. . Рисунки на реверсах таких монет зачастую несложные, одноплановые.
**Фактический тираж будет уточнён.