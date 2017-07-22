Золотая монета номиналом 50 рублей FIFA 2018 года



21 декабря 2016 года Банк России сообщил о выпуске в обращение инвестиционной золотой монеты номиналом 50 рублей, посвящённой проведению в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Банки уже готовы к продаже монет достоинством 50 рублей с эмблемой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Так, например, Московский Индустриальный банк в июле 2017 года предложил своим клиентам приобретать инвестиционную монету номиналом в 50 рублей, посвящённую Чемпионату мира по футболу в России для получения дохода или в качестве памятного подарка или сувенира.

Инвестиционная золотая монета 50 рублей, посвящённая проведению в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года имеет следующие параметры:

№№Золотая монета 50 рублейЧемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России
1.Каталожный номер 5216-0112
2.Качество"анциркулейтед" (без зеркальной поверхности)*
3.Дата выпуска 21.12.2016
4.Масса общая, г 7,89 (±0,10)
5.Проба металла (золота)999
6.Диаметр, мм22,60 (±0,15)
7.Толщина, мм     1,60 (±0,20)
8.Оформление боковой поверхности (гурта)134 рифления
9.Тираж, шт.**до 100000
10.Товарный знак монетного двора (чеканка) Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).


Фото пятидесятирублёвой золотой монеты выглядит так:

Фото 50 рублей ФИФА (174863 bytes)
Фото 50 рублей ФИФА


Аверс монеты:
  • в центре – рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации,
  • над гербом вдоль канта надпись полукругом - "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", обрамлённая с обеих сторон сдвоенными ромбами,
  • внизу под гербом: слева – обозначения драгоценного металла и пробы, справа – содержание химически чистого металла и товарный знак монетного двора,
  • внизу в центре в три строки – надпись: "БАНК РОССИИ", номинал монеты: "50 РУБЛЕЙ", год: "2018 г."


Реверс монеты:
  • рельефное изображение Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA,
  • справа – надпись в пять строк: "ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ".



*АЦ (Анциркулейтед) - в английском варианте - uncirculated UC – таким знаком квалифицируются монеты обычного качества чеканки. В большинстве случаев они выпускаются миллионными тиражами и являются разменными, хотя встречаются и монеты из драгоценных металлов инвестиционного назначения. Главное отличие этих монет - нет зеркальных поверхностей, несложный рисунок, поля, рисунки и надписи имеют одинаковую поверхностную матовую структуру. . Рисунки на реверсах таких монет зачастую несложные, одноплановые.
**Фактический тираж будет уточнён.
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