Где оформить займ и получить его на карту в Казахстане?

Новогодние праздники — это всегда время радости, празднования и отдыха перед началом рабочего года. И многочисленные расходы на подарки и праздничные мероприятия, или праздничный стол иногда могут застать врасплох даже людей с устойчивой финансовой ситуацией. Именно в такие моменты могут быть полезны услуги микро-финансовых организаций, которые без долгого рассмотрения вашей кандидатуры быстро и удобно выдадут вам необходимую на период ожидания заработной платы сумму прямо на банковскую карту. При этом использовать микрозаймы для получения денег на долгий срок не рекомендуется ввиду того что обычный кредит в банке будет выгоднее при оформлении займа на сроки больше одного месяца. Но в таких случаях, как правило, нет особенной спешки, поэтому оформление кредита в банке не вызывает каких-то особых проблем. Неоспоримым преимуществом является возможность получить кредит даже в ночное время, когда обычные банки не работают: многие МФО работают круглосуточно в онлайн режиме посредством интернет сайта. И для получения займа достаточно зайти на сайт через компьютер или посредством планшета или смартфона.
Займы и микрокредиты в Казахстане
Займы и микрокредиты в Казахстане
МФО и МКО в Казахстане
До недавнего времени никакой надзорной деятельности Национальным банком РК по вопросам контроля защиты прав людей, берущих кредит в микрокредитных организациях, не было (при этом деятельность микрофинансовых организаций лицензировалась и регулируется Нциональным банком) . Все это привело к злоупотреблениям в работе с потребителями услуг, вплоть до отдельных случаев мошенничества. Именно по этому был принят закон, согласно которому с 1 января 2021 года выдачу микрокредитов может проводить только организация, которая получила лицензию Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). То есть деятельность МКО теперь будет лицензироваться, и естественно к ним начнут предъявляться определенные требования и устанавливаться правила работы. На данный момент агентством уже зарегистрировано более 1100 компаний микрокредитования (из них более 500 ломбардов, более 300 МФО, и около 200 кредитных товариществ). Ознакомиться с полным списком МФО Казахстана можно на официальном сайте агентства. Хотя конечно достаточно ограничиться выбором МФО. Ломбарды и кредитные товарищества выдают микрокредиты по тем же правилам, однако ломбарды требуют залог, а кредитные товарищества, как правило, требуют делать взносы в общий котел товарищества. Поэтому для частного лица наиболее приемлем вариант перехватить денег в микрофинансовой организации. Ну и опять же в онлайне залог в ломбард не «скинешь».
Важные моменты при оформлении займа
В принципе, основные важные моменты с недавнего времени уже регулируются законом, поэтому можно просто их перечислить:
- Максимальный порог годовой эффективной ставки вознаграждения устанавливается законом и уже включает в себя все виды комиссий и других платежей, которые требуется уплатить при выдаче и обслуживании кредита.
- Займы выдаются в национальной валюте Казахстана — Тенге, и займ не должен зависеть от изменения курсов любых иностранных валют.
- В договоре займа черным по белому обязательно должна быть указана и ГЭСВ - Годовая эффективная ставка вознаграждения, и она не должна превышать 100%.
- Пеня за просрочки по платежам не может превышать 0,5% от суммы долга в день, и годовой штраф может быть не более 10% от всей выданной суммы.
- Подписанный договор не может менять любые свои пункты в сторону увеличения стоимости, только в сторону уменьшения в случае выгоды для заемщика.
Что нужно для получения займа в онлайн режиме?
Микрофинансовые организации при выдаче микрокредитов не требуют множества подтверждающих ваши доходы справок и выписок или какого-то большого пакета документов. Ведь в большинстве случаев им достаточно того, что у просителя имеется нормальный кредитный рейтинг кредитной истории. Если же рейтинг не достаточно хорош, то возможен и отказ в быстрой выдаче, и тогда уже придется уже доказывать выписками и справками, что вы сможете вернуть микрокредит.
Основные требования же просты:
- Гражданство Республики Казахстан
- Наличие мобильного телефона
- Необходимо быть совершеннолетним.
В большинстве случаев при наличии хорошей истории этого будет достаточно. Не помешает так же знать номер своего ИИН (Индивидуальный идентификационный номер), его так же могут запросить при оформлении.
Следующим немаловажным моментом для получения займа не выходя из дома — это подходящая для этого пластиковая карта, либо банковский счет. По картам ограничения следующие — не принимаются виртуальные, предоплаченные и социальные карты. Плюс банк выдавший карту должен быть зарегистрирован в Казахстане. Так же для получения выплаты на карту может потребоваться указание не номера карты, а непосредственно IBAN номера счета карты. Для завершения онлайн оформления займа может потребоваться наличие интернет-банка в вашем банке и наличие небольшой суммы для списания. Путем списывания и возврата небольшой суммы МФО хочет убедиться что именно вы владелец счета. В большинстве случаев выдача займа проходит в очень короткие сроки. После отправки заявки может не пройти и минуты, как она будет обработана в автоматическом режиме, и вам будет прислан СМС код, вводя который на сайте МФО вы «подписываете» договор на получение микрокредита, и в течении нескольких секунд вся сумма приходит на вашу банковскую карту. Если вы раньше не пользовались услугами микрокредитных организаций, то в некоторых из них для новых клиентов бывают акции, когда деньги выдают под 0%, либо под символический процент «0,01%». Таким образом МФО привлекают к себе новых клиентов в нише с достаточно высокой конкуренцией. Если же есть потребность в регулярных займах, то лучше пользоваться услугами одной выбранной по подходящим условиям компании, так как для постоянных клиентов, как правило, предлагают повышенные лимиты кредитования и увеличенные сроки. Чтобы выбрать наиболее выгодные компании МФО можно воспользоваться сайтами, на которых уже сделана подборка самых выгодных компаний выдающих микрокредиты, например onlinezaimnakartu.kz