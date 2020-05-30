Интернет-кредиты - как не попасться мошенникам?

Интернет все больше входит в нашу повседневную жизнь, распространяя все большее влияние на все области нашей жизни. И если раньше интернет просто помогал отвечать на возникающие вопросы, находить ответы на сложные вопросы, то сейчас он помогает делать даже то что раньше казалось невозможным. Например чтобы получить кредит уже не нужно идти в банк. В интернете можно не только оформить заявление на получение, но и получить деньги на пластиковую карту не выходя из дома, сидя с чашечкой кофе перед компьютером. Если нужен небольшой кредит, то получить его можно еще проще и быстрей чем в банке, например через сервис микрокредитования Алекс Кредит, где оформление и получение проходит в короткие сроки.
Интернет-кредит
Интернет-кредит
Но интернет это достаточно сложная информационная среда, где не достаточно просто нажимать кнопки. Нужно знать что делаешь и как все это работает, потому что мошенники тоже хотят воспользоваться преимуществами интернета, и обманывать людей не выходя из дома. Они разрабатывают все новые и новые способы и технологии обмана простых и начинающих посетителей и пользователей интернета. Чтобы минимизировать вероятность быть обманутым, надо соблюдать основные правила по безопасности в интернете.
Так какие же основные правила безопасности при поиске и получении интернет-кредита?
- Самое главное правило — не доверять никому Всегда надо смотреть, что от вас просят, и как они могут это использовать против вас в мошеннических целях.
Например, чтобы идентифицировать себя в микрофинансовых организациях, может потребоваться выслать вашу фотографию с раскрытой страницей паспорта. И вроде бы вполне логичное и обоснованное требование, ведь им надо проверить вашу личность. Но можем ли мы знать, реальна ли организация, запросившая такое фото, или это мошенники? Достаточно отправить им такое фото и они уже без вас смогут набрать на ваши данные кредиты во всех доступных местах. Поэтому надо проверять компанию, которой вы хотите отправить фотографию, существует ли она, есть ли она на всех онлайн-справочниках, какие у них отзывы. И лучше всего на фото паспорта вписать в редакторе фотографий адрес сайта, куда отправляется фото, чтобы эту надпись нельзя было вырезать. Тогда в случае утечки такого идентификационного фото не получится использовать его на других МФО.
- Проверяйте и читайте все условия, даже со звездочкой и сноской. Надо знать, на что вы соглашаетесь и под что подписываетесь.
Выдача интернет-кредита — не очень сложная процедура, поэтому в этой сфере очень большая конкуренция. Поэтому они пытаются придумать все новые и новые уловки, чтобы привлечь потенциальных клиентов красивыми условиями и выгодными ставками. Например МФО могут предлагать вам взять деньги по 0%! Казалось бы очень выгодное предложение, если сравнивать с другими конкурентами, которые устанавливают честные процентные ставки. Но если заглянуть в сноски по звездочке, то оказывается что процентов нет, но есть оплата за время пользование сервисом. То есть пока вы не выплатите всю сумму кредита вы регулярно платите за пользование сервисом. Так что не стоит кидаться на «супер-выгодные» предложения — никто не будет работать себе в убыток.
- Всегда читайте все что вам присылают на телефон и почту.
Телефон — это ваша идентификация. Через него практически все организации проверяют вас на предмет идентификации. Как правило, стать абонентом сотовой сети можно только предъявив паспорт при личном обращении. Не считая случаев незаконного получения СИМ карты, пользователь сотового телефона считается идентифицированным человеком. Поэтому так важно не передавать никаких кодов, присланных на телефон посредством СМС третьим лицам. И если вам на одном сайте просят подтвердить личность введя код, а в пришедшем СМС код указан для другого сайта — стоит воздержаться от ввода кода, и перепроверить еще раз, что это за сайт.
Эти несложные правила помогут вам избежать неприятностей при получении интернет-кредита. Так же, избежать проблем и сложностей можно используя проверенный сервис микрокредитования Алекс Кредит. Достаточно отправить онлайн-заявку на экспресс кредит, и вы получите деньги в удобное для вас время, ведь процесс выдачи займов полностью автоматизирован, и заявки обрабатываются мгновенно, и результат становится известен буквально через несколько минут.