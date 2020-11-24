Исправление кредитной истории, как можно её улучшить?

Кредитная история — это сформированная в определённом порядке информация о заёмщике, которая отражает историю исполнения им принятых на себя обязательств по кредитам. А по-простому, это база данных обо всех кредитах каждого заёмщика и о соблюдении сроков их погашения.
Официальное понятие «кредитная история» и вся практическая деятельность различных структур, связанная с её формированием, хранением и использованием ведёт своё начало с 01 июня 2005 г, когда вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 года за N 218-ФЗ «О кредитных историях».
В кредитную историю попадают все заемные средства, будь то деньги взятые в виде потребительского кредита в банке, либо небольшой микрозайм взятый в МФО (МикроФинансовой Организации) чтобы дотянуть до зарплаты. Поэтому если так сложилась жизненная ситуация, и вы не смогли вовремя гасить долги по своим займам, то кредитная история будет иметь не самый хороший рейтинг, и вам скорее всего будут отказывать все банки и МФО.
Можно ли исправить свою историю?
Если вы вляпались в отрицательную кредитную историю, то конечно всегда есть вариант как подкорректировать её. Для этого надо взять новый займ, и своевременно и без единой задержки полностью его оплатить. Правда возникает другая проблема - никто не дает новый кредит, видя отрицательную историю. Конечно, есть и другой вариант — подождать, пока выйдет срок давности истории, и она очистится и станет «порядочной». Согласно статьи 7 ФЗ РФ от 30 декабря 2004 года за N 218-ФЗ, ждать придется всего 15 лет — многие ли дождутся?
Получить новый кредит в банке в такой историей практически 100% не получится. Остается только смотреть в сторону МФО. Конечно большинство из них тоже беспокоится о выдаваемых в кредит средствах, и тоже пользуется кредитной историей для принятия решения о выдаче. Тем не менее,с учетом того, что для улучшения кредитной истории не обязательно брать заем на большую сумму, некоторые МФО предлагают специальные программы под это. Выдаваемая сумма не очень велика, и проценты по ним вполне приемлемые, что позволяет кредитору выплачивая постепенно кредит улучшать свою кредитную историю. Причем это все оформляется онлайн и микрозайм выплачивается сразу на банковскую карту.
Программа «Улучшение кредитной истории»
Одна из микрофинансовых организаций, специализирующихся на исправлении кредитной истории — МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ПРОГРЕССКАРД».
Компания имеет лицензию Центрального Банка Российской Федерации на осуществление микрофинансовой деятельности под номером 651503045006581. ПРОГРЕССКАРД™ предлагает выполнить последовательно 8 шагов для того чтобы кредитная история улучшилась.
ПРОГРЕССКАРД - исправляет кредитную историю
ПРОГРЕССКАРД - исправляет кредитную историю
- Для начала регистрируемся на сайте, после чего сервис продиагностирует вашу кредитную историю, и подберет программу улучшения.
- Оплачиваете участие в программе
- Получаете первую часть микрозайма на банковскую карту, чтобы внести в кредитную историю новую запись.
- Через 1 час получаете расчет кредитного балла, анализ кредитной истории и пошаговый план по ее исправлению в личном кабинете.
- Пошагово выполняем все части плана
- Возвращаем первую часть займа точно в срок без опозданий, и информация о успехном закрытии микрозайма будет отправлена во все крупные бюро кредитных историй.
- Получаем вторую часть микрокредита, получаем новые значения кредитного рейтинга и соответственно новые указания по улучшению.
- Повторяем действия пока кредитный рейтинг не достигнет положительного статуса.
Более подробную информацию по процессу и стоимости, а так же зарегистрироваться в программе и прочитать отзывы, можно на сайте ПРОГРЕССКАРД™