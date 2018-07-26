Кратко о становлении китайского юаня



Китайский Юань Китайский Юань

Код и символ Китайской валюты

Буквенный (Банковский) код валюты КНР – CNY .



. Цифровой код валюты – 156 .



. Наименование валюты Китая - юань (Yuan)



Символ китайской валюты - ￥

Действующие банкноты и монеты Китая

Банкноты четвёртой серии, которые вводились с 1987 по 1997 годы. Купюры датированы 1980, 1990 и 1996 годами. Четвёртая серия - постепенно выводится из обращения, но всё ещё является разрешённой к использованию. Среди четвёртой серии есть редкая банкнота номиналом 2 юаня.



Банкноты пятой серии 1999—2005 годов выпуска номиналом - 100, 50, 20, 10, 5, и 1 юань, а также 5, 2 и 1 цзяо.



Юбилейная банкнота 2000 года выпуска – 100 юань.



Банкнота 100 юаней 2015 года выпуска (обновлённая банкнота из пятой серии)



Монеты - 1 юань, 1 и 5 джао, 5, 2 и 1 фен.

Так как четвёртая серия постепенно выводится из оборота, то приводить фото этих купюр смысла не вижу, за исключением разве что купюры в 2 китайских юаня. Такой купюры в пятой серии банкнот нет. Кроме того, купюра 2 китайских юаня относится к редко встречаемым и выглядит так:

купюра 2 юаня купюра 2 юаня

Описание банкноты 2 китайских юаня:

Размер банкноты 2 145 x 63 мм.

Основной цвет- зеленый.

Рисунок лицевой стороны - две девуши, слева — девушка народа, а справа — уйгурская девушка

Год выпуска — 1990.



Банкноты КНР пятой серии

В наличном-денежном обращении Китая в основном находятся банкноты этой серии юаня.



Особенности банкнот юань пятой серии в следующем:

На лицевой стороне бумажных банкнот всех номиналов пятой серии 1999—2005 и 2015 годов – изображён портрет Мао Цзэдуна, китайского государственного и политического деятеля, главного теоретика маоизма, 1-ого председателя ЦК Коммунистической Партии Китая, цветы и национальный герб Китая (слева). Исключение — юбилейная банкнота 2000 года выпуска.



Не меняя основные элементы внешнего вида 100 юаней Народный банк Китая в 2015 года выпустил обновлённую купюру, на лицевой части которой цифра 100 окрашена в золотой цвет. Эта купюра в обороте встречается редко.



Каждому номиналу купюры соответствует свой, не повторяющийся на других купюрах вид цветов.



На оборотной стороне банкнот изображены пейзажи КНР. Слева национальный герб Китая.



Фото находящихся в обращении купюр (китайские юани) Народного Банка Китая пятой серии 1999—2005, 2015 годов выпуска выглядят так:

100 юаней (с японской сливой)

100 юаней 100 юаней

100 юаней (с японской сливой 2015 г. выпуска)

100 юаней 100 юаней

50 юаней (с хризантемой)

50 юаней 50 юаней

20 юаней (с лотосом)

20 юаней 20 юаней

10 юаней (с розой)

10 юаней 10 юаней

5 юаней ( с нарциссом)

5 юаней 5 юаней

1 юань (с орхидеей)

1 юань 1 юань





Краткое описание банкнот пятой серии Китайского юаня 1999—2005 годов выпуска и купюр 100 юаней более позднего года выпуска:



Юань Годы выпуска Размер банкноты Цвет банкноты и вид цветка Описание Аверса. Описание Реверса

1 юань Банкнота из пятой серии Китайского юаня 1999—2005 130 на 63 мм. жёлто-зелёного цвета с рисунком и водяным знаком орхидеи Справа Мао Цзэдун - китайский государственный и политический деятель, главный теоретик маоизма, 1-й председатель ЦК Коммунистической Партии Китая (1943 — 1976 гг.). Слева национальный герб Китая. Речной пейзаж в ущелье Чангян (по отдельным источникам - озеро Сиху .

5 юаней Банкнота из пятой серии Китайского юаня 1999—2005 135 на 63 мм фиолетового цвета с рисунком и водяным знаком нарцисса Справа портрет Мао Цзедуна - государственного и политического деятеля, главного теоретика маоизма. Слева национальный герб Китая. Пейзаж горы Тайшань.

10 юаней Банкнота из пятой серии Китайского юаня 1999—2005 140 на 70 мм синего цвета с рисунком и водяным знаком розы Справа портрет Мао Цзедуна. Слева национальный герб Китая. Пейзаж долины "Три ущелья".

20 юаней Банкнота из пятой серии Китайского юаня 1999—2005 145 на 70 мм коричневого цвета с рисунком и водяным знаком лотоса Справа портрет Мао Цзедуна. Слева национальный герб Китая. Пейзаж Гуйлиня

50 юаней Банкнота из пятой серии Китайского юаня 1999—2005 150 на 70 мм зелёного цвета с рисунком и водяным знаком хризантемы Справа портрет Мао Цзедуна. Слева национальный герб Китая. Дворец Потала в городе Лхаса в Тибете — царский дворец и буддийский храмовый комплекс

100 юаней Банкнота из пятой серии Китайского юаня 1999—2005 155 на 77 мм красного цвета с рисунком и водяным знаком цветущей сливы Справа портрет Мао Цзедуна. Слева национальный герб Китая. Дом народных собраний в Пекине

100 юаней (юбилейная) 2000 г. 166 х 80 мм золотой, красный, красно-коричневый и оранжевый В центре изображён летящий дракон. Купюра изготовлена на полимерной основе и является первой полимерной банкнотой Китая. Банкнота защищена водяным знаком в виде числа 2000, а также прозрачным окном с храмом. Защитная нить отсутствует. Её роль выполняет серебристая голограмма на лицевой стороне, на которой можно увидеть число 2000, изображённое китайскими и римскими цифрами изображение современного здания и национального герба

100 юаней (относится к пятой серии с более высокой степенью защиты ) Банкнота из пятой серии Китайского юаня, образца 2015 года. Дата выпуска - 12 ноября 2015 г. 155 на 77 мм красного цвета с рисунком и водяным знаком цветущей сливы Справа портрет Мао Цзедуна . Слева национальный герб Китая. Дом народных собраний в Пекине

100 юаней 2015 г. - Космическая наука и технологии - Китай - AU 156 на 77 мм Синий, фиолетовый и зелёный Изображения двух спутников: Шэньчжоу-9 (пилотируемого космического корабля) в момент сближения и стыковки с Тяньгун-1 (космической станцией) Изображения летящей птицы, самолетов и космических объектов.





Фото находящейся в обращении юбилейной китайской купюры (100 юань) Народного Банка Китая 2000 года выпуска выглядит так:

100 юань 100 юань

Фото находящейся в обращении банкноты (100 юань), посвящённой космической науке и технологии - Китай — AU Народного Банка Китая 2015 года выпуска выглядит так:

100 юань 100 юань



А монеты последней серии выпуска содержат:

на лицевой стороне - наименование банка и год выпуска,

на оборотной стороне - на 1 юане – надпись RMB (трижды; монета выполнена из никеля, покрытого сталью), на 5 цзяо – изображение тростника (сделана из меди, покрытой сталью). Монета 1 цзяо – гладкая, выполнена из алюминиевого сплава. Другие номиналы с конца прошлого века - не выпускались.



Монеты Монеты



Банки России расширяют возможности для частных клиентов, запуская операции по купле-продаже наличных китайских купюр.

Так, например, с 20.06.2018 года Банк ПТБ запустил операции по купле-продаже наличных китайских купюр – юаней. Операции осуществляются в головном отделении Банка, расположенном по адресу г.Уфа, ул.Ленина, 70.

Так как четвёртая серия постепенно выводится из оборота, то приводить фото этих купюр смысла не вижу, за исключением разве что купюры в 2 китайских юаня. Такой купюры в пятой серии банкнот нет. Кроме того, купюра 2 китайских юаня относится к редко встречаемым и выглядит так: Описание банкноты 2 китайских юаня: В наличном-денежном обращении Китая в основном находятся банкноты этой серии юаня. Особенности банкнот юань пятой серии в следующем: Фото находящихся в обращении купюр (китайские юани) Народного Банка Китая пятой серии 1999—2005, 2015 годов выпуска выглядят так: Краткое описание банкнот пятой серии Китайского юаня 1999—2005 годов выпуска и купюр 100 юаней более позднего года выпуска: Фото находящейся в обращении юбилейной китайской купюры (100 юань) Народного Банка Китая 2000 года выпуска выглядит так: Фото находящейся в обращении банкноты (100 юань), посвящённой космической науке и технологии - Китай — AU Народного Банка Китая 2015 года выпуска выглядит так: А монеты последней серии выпуска содержат: Банки России расширяют возможности для частных клиентов, запуская операции по купле-продаже наличных китайских купюр. Так, например, с 20.06.2018 года Банк ПТБ запустил операции по купле-продаже наличных китайских купюр – юаней. Операции осуществляются в головном отделении Банка, расположенном по адресу г.Уфа, ул.Ленина, 70.

Китайский юань – официальная валюта Китайской Народной Республики (сокращённо - Китая или КНР). Слово «юань» в переводе на русский язык означает - «круг» или «круглая монета».«Юань» - это название валюты КНР используется исключительно за рубежом. Внутреннее название валюты – женьминьби или, как принято в латинском написании, Renminbi, что в переводе на русский язык означает - «народные деньги».Денежные знаки современного вида начали свою историю в Китае с 1948 года. Именно тогда был создан Народный банк Китая, который получил исключительное право эмиссии денежных знаков в стране. В 1948 году Народный банк Китая выпустил первые «народные деньги» и приступил к реформе по переходу на единую валюту. Курс обмена старых банкнот составил 3 млн. за 1 новый юань. Реформа по изъятию из оборота старых банкнот проводилась не единовременно, а по мере объединения всех провинций страны. Окончательно местные денежные знаки были заменены на единую валюту государства к 1952 году, а в Тибете – к 1959-му.Пока единая китайская валюта юань - не является свободно конвертируемой, так как при активном развитии экономики Китая, банковский сектор регулируется государством, а курс юаня остаётся привязанным к доллару США. До 1974 года официальный курс юаня устанавливался Народным банком КНР по отношению к британскому фунту стерлингов и гонконгскому доллару, позже – к доллару США и корзине мировых валют. Начиная с 1994 года, юань длительное время был зафиксирован на уровне 8,27 юаня за доллар, а с лета 2011 года официальный курс составлял 6,46 юаня за доллар. На 22 июня 2018 Центральный банк Китая зафиксировал курс юаня к доллару на отметке 6,48 юаня за доллар.Не переходя к свободной конвертации юаня, Китай постепенно повышает значимость своей национальной валюты в международной экономике. Так, в 2010 году ряд стран привязали свои валюты к юаню (Южная Корея, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Тайвань, Сингапур и Таиланд).В 2016 году Международный валютный фонд включил Китайский юань в корзину специальных прав заимствования (SDR), признав, что это «важный этап в интеграции китайской экономики в глобальную финансовую систему». Юань стал третьей по весу валютой в корзине МВФ (10,92%), уступив только доллару (41,73%) и евро (30,93%), но обогнав японскую иену (8,33%) и фунт стерлингов (8,09%). На сегодня юань не входит в число резервных валют.В России интерес к китайской валюте за последние годы существенно возрос, что вызвано увеличением товарооборота между странами и ростом туристических потоков населения обоих стран. Обмен наличных юаней широкого распространения в России не имеет. Активнее всего с юанем работают в Москве и регионах Дальнего востока России, что связано с китайским импортом и туризмом. Редко юань используется и в качестве вкладов населения.Вот как описывается код и символ Китайской валюты в Общероссийском классификаторе валют (ОКВ), который разработан на основании международного стандарта ISO 4217 Всероссийским НИИ классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству Госстандарта России и Центральным Банком РФ:Официальной денежной единицей КНР является юань. Один юань равен 10 цзяо или 100 фэней.В настоящее время в наличном обращении КНР находятся следующие виды банкнот и монет: