«Юань» - это название валюты КНР используется исключительно за рубежом. Внутреннее название валюты – женьминьби или, как принято в латинском написании, Renminbi, что в переводе на русский язык означает - «народные деньги».
Кратко о становлении китайского юаня
Денежные знаки современного вида начали свою историю в Китае с 1948 года. Именно тогда был создан Народный банк Китая, который получил исключительное право эмиссии денежных знаков в стране. В 1948 году Народный банк Китая выпустил первые «народные деньги» и приступил к реформе по переходу на единую валюту. Курс обмена старых банкнот составил 3 млн. за 1 новый юань. Реформа по изъятию из оборота старых банкнот проводилась не единовременно, а по мере объединения всех провинций страны. Окончательно местные денежные знаки были заменены на единую валюту государства к 1952 году, а в Тибете – к 1959-му.
Китайский Юань
Китайский Юань
Пока единая китайская валюта юань - не является свободно конвертируемой, так как при активном развитии экономики Китая, банковский сектор регулируется государством, а курс юаня остаётся привязанным к доллару США. До 1974 года официальный курс юаня устанавливался Народным банком КНР по отношению к британскому фунту стерлингов и гонконгскому доллару, позже – к доллару США и корзине мировых валют. Начиная с 1994 года, юань длительное время был зафиксирован на уровне 8,27 юаня за доллар, а с лета 2011 года официальный курс составлял 6,46 юаня за доллар. На 22 июня 2018 Центральный банк Китая зафиксировал курс юаня к доллару на отметке 6,48 юаня за доллар.
Не переходя к свободной конвертации юаня, Китай постепенно повышает значимость своей национальной валюты в международной экономике. Так, в 2010 году ряд стран привязали свои валюты к юаню (Южная Корея, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Тайвань, Сингапур и Таиланд).
В 2016 году Международный валютный фонд включил Китайский юань в корзину специальных прав заимствования (SDR), признав, что это «важный этап в интеграции китайской экономики в глобальную финансовую систему». Юань стал третьей по весу валютой в корзине МВФ (10,92%), уступив только доллару (41,73%) и евро (30,93%), но обогнав японскую иену (8,33%) и фунт стерлингов (8,09%). На сегодня юань не входит в число резервных валют.
В России интерес к китайской валюте за последние годы существенно возрос, что вызвано увеличением товарооборота между странами и ростом туристических потоков населения обоих стран. Обмен наличных юаней широкого распространения в России не имеет. Активнее всего с юанем работают в Москве и регионах Дальнего востока России, что связано с китайским импортом и туризмом. Редко юань используется и в качестве вкладов населения.
Код и символ Китайской валюты
Вот как описывается код и символ Китайской валюты в Общероссийском классификаторе валют (ОКВ), который разработан на основании международного стандарта ISO 4217 Всероссийским НИИ классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству Госстандарта России и Центральным Банком РФ:
- Буквенный (Банковский) код валюты КНР – CNY.
- Цифровой код валюты – 156.
- Наименование валюты Китая - юань (Yuan)
- Символ китайской валюты - ￥
Действующие банкноты и монеты Китая
Официальной денежной единицей КНР является юань. Один юань равен 10 цзяо или 100 фэней.
В настоящее время в наличном обращении КНР находятся следующие виды банкнот и монет:
- Банкноты четвёртой серии, которые вводились с 1987 по 1997 годы. Купюры датированы 1980, 1990 и 1996 годами. Четвёртая серия - постепенно выводится из обращения, но всё ещё является разрешённой к использованию. Среди четвёртой серии есть редкая банкнота номиналом 2 юаня.
- Банкноты пятой серии 1999—2005 годов выпуска номиналом - 100, 50, 20, 10, 5, и 1 юань, а также 5, 2 и 1 цзяо.
- Юбилейная банкнота 2000 года выпуска – 100 юань.
- Банкнота 100 юаней 2015 года выпуска (обновлённая банкнота из пятой серии)
- Монеты - 1 юань, 1 и 5 джао, 5, 2 и 1 фен.
Так как четвёртая серия постепенно выводится из оборота, то приводить фото этих купюр смысла не вижу, за исключением разве что купюры в 2 китайских юаня. Такой купюры в пятой серии банкнот нет. Кроме того, купюра 2 китайских юаня относится к редко встречаемым и выглядит так:
купюра 2 юаня
Описание банкноты 2 китайских юаня:
- Размер банкноты 2 145 x 63 мм.
- Основной цвет- зеленый.
- Рисунок лицевой стороны - две девуши, слева — девушка народа, а справа — уйгурская девушка
- Год выпуска — 1990.
Банкноты КНР пятой серии
В наличном-денежном обращении Китая в основном находятся банкноты этой серии юаня.
Особенности банкнот юань пятой серии в следующем:
- На лицевой стороне бумажных банкнот всех номиналов пятой серии 1999—2005 и 2015 годов – изображён портрет Мао Цзэдуна, китайского государственного и политического деятеля, главного теоретика маоизма, 1-ого председателя ЦК Коммунистической Партии Китая, цветы и национальный герб Китая (слева). Исключение — юбилейная банкнота 2000 года выпуска.
Не меняя основные элементы внешнего вида 100 юаней Народный банк Китая в 2015 года выпустил обновлённую купюру, на лицевой части которой цифра 100 окрашена в золотой цвет. Эта купюра в обороте встречается редко.
- Каждому номиналу купюры соответствует свой, не повторяющийся на других купюрах вид цветов.
- На оборотной стороне банкнот изображены пейзажи КНР. Слева национальный герб Китая.
Фото находящихся в обращении купюр (китайские юани) Народного Банка Китая пятой серии 1999—2005, 2015 годов выпуска выглядят так:
- 100 юаней (с японской сливой)
100 юаней
- 100 юаней (с японской сливой 2015 г. выпуска)
100 юаней
- 50 юаней (с хризантемой)
50 юаней
- 20 юаней (с лотосом)
20 юаней
- 10 юаней (с розой)
10 юаней
- 5 юаней ( с нарциссом)
5 юаней
- 1 юань (с орхидеей)
1 юань
Краткое описание банкнот пятой серии Китайского юаня 1999—2005 годов выпуска и купюр 100 юаней более позднего года выпуска:
Юань Годы выпуска Размер банкноты Цвет банкноты и вид цветка Описание Аверса. Описание Реверса 1 юань Банкнота из пятой серии Китайского юаня 1999—2005 130 на 63 мм. жёлто-зелёного цвета с рисунком и водяным знаком орхидеи Справа Мао Цзэдун - китайский государственный и политический деятель, главный теоретик маоизма, 1-й председатель ЦК Коммунистической Партии Китая (1943 — 1976 гг.). Слева национальный герб Китая. Речной пейзаж в ущелье Чангян (по отдельным источникам - озеро Сиху . 5 юаней Банкнота из пятой серии Китайского юаня 1999—2005 135 на 63 мм фиолетового цвета с рисунком и водяным знаком нарцисса Справа портрет Мао Цзедуна - государственного и политического деятеля, главного теоретика маоизма. Слева национальный герб Китая. Пейзаж горы Тайшань. 10 юаней Банкнота из пятой серии Китайского юаня 1999—2005 140 на 70 мм синего цвета с рисунком и водяным знаком розы Справа портрет Мао Цзедуна. Слева национальный герб Китая. Пейзаж долины "Три ущелья". 20 юаней Банкнота из пятой серии Китайского юаня 1999—2005 145 на 70 мм коричневого цвета с рисунком и водяным знаком лотоса Справа портрет Мао Цзедуна. Слева национальный герб Китая. Пейзаж Гуйлиня 50 юаней Банкнота из пятой серии Китайского юаня 1999—2005 150 на 70 мм зелёного цвета с рисунком и водяным знаком хризантемы Справа портрет Мао Цзедуна. Слева национальный герб Китая. Дворец Потала в городе Лхаса в Тибете — царский дворец и буддийский храмовый комплекс 100 юаней Банкнота из пятой серии Китайского юаня 1999—2005 155 на 77 мм красного цвета с рисунком и водяным знаком цветущей сливы Справа портрет Мао Цзедуна. Слева национальный герб Китая. Дом народных собраний в Пекине 100 юаней (юбилейная) 2000 г. 166 х 80 мм золотой, красный, красно-коричневый и оранжевый В центре изображён летящий дракон. Купюра изготовлена на полимерной основе и является первой полимерной банкнотой Китая. Банкнота защищена водяным знаком в виде числа 2000, а также прозрачным окном с храмом. Защитная нить отсутствует. Её роль выполняет серебристая голограмма на лицевой стороне, на которой можно увидеть число 2000, изображённое китайскими и римскими цифрами изображение современного здания и национального герба 100 юаней (относится к пятой серии с более высокой степенью защиты ) Банкнота из пятой серии Китайского юаня, образца 2015 года. Дата выпуска - 12 ноября 2015 г. 155 на 77 мм красного цвета с рисунком и водяным знаком цветущей сливы Справа портрет Мао Цзедуна . Слева национальный герб Китая. Дом народных собраний в Пекине 100 юаней 2015 г. - Космическая наука и технологии - Китай - AU 156 на 77 мм Синий, фиолетовый и зелёный Изображения двух спутников: Шэньчжоу-9 (пилотируемого космического корабля) в момент сближения и стыковки с Тяньгун-1 (космической станцией) Изображения летящей птицы, самолетов и космических объектов.
Фото находящейся в обращении юбилейной китайской купюры (100 юань) Народного Банка Китая 2000 года выпуска выглядит так:
100 юань
Фото находящейся в обращении банкноты (100 юань), посвящённой космической науке и технологии - Китай — AU Народного Банка Китая 2015 года выпуска выглядит так:
100 юань
А монеты последней серии выпуска содержат:
- на лицевой стороне - наименование банка и год выпуска,
- на оборотной стороне - на 1 юане – надпись RMB (трижды; монета выполнена из никеля, покрытого сталью), на 5 цзяо – изображение тростника (сделана из меди, покрытой сталью). Монета 1 цзяо – гладкая, выполнена из алюминиевого сплава. Другие номиналы с конца прошлого века - не выпускались.
Монеты
Банки России расширяют возможности для частных клиентов, запуская операции по купле-продаже наличных китайских купюр.
Так, например, с 20.06.2018 года Банк ПТБ запустил операции по купле-продаже наличных китайских купюр – юаней. Операции осуществляются в головном отделении Банка, расположенном по адресу г.Уфа, ул.Ленина, 70.
- Размер банкноты 2 145 x 63 мм.