Для комплексного обслуживания и хранения своих вкладов физическим лицам лучше всего выбирать крупные банки, а в менее крупных банках стоит открывать только дублирующие счета только для отдельных направлений деятельности и размещать разовые вклады с высокими процентами, но только в пределах страховой суммы (до 1400 т.р.). Крупные вклады, суммами более 1400 т.р., лучше размещать в крупнейших банках России имеющим в своём уставном капитале долю государства или Центрального Банка.
Крупнейшие банки России - год 2017
Крупнейшие банки России - год 2017
Помощь в выборе банка для обслуживания может оказать Список крупнейших банков России, который составляется Банком России ежемесячно с учётом выполнения банками основных показателей деятельности. На начало 2017 года в список крупнейших банков России входят такие банки, как:
30 крупнейших банков России на 01.01.2017 года
|NoNo п/п
|Наименование банка*
|Субъект Российской Федерации, в котором банк зарегистрирован
|Номер лицензии ЦБ РФ
|1.
|ПАО "АК БАРС" БАНК
|Республика Татарстан
|2590
|2.
|АО "АЛЬФА - БАНК"
|г. Москва
|1326
|3.
|АО "Банк Русский Стандарт"
|г. Москва
|2289
|4.
|ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
|г.Москва
|30
|5.
|ПАО "Банк "Санкт - Петербург"
|г. Санкт - Петербург
|436
|6.
|ПАО "БИНБАНК"
|г. Москва
|2562
|7.
|АО "БМ-Банк"
|г.Москва
|2748
|8.
|Банк "ВБРР" (АО)
|г.Москва
|3287
|9.
|Банк "Возрождение" (ПАО)
|г. Москва
|1439
|10.
|ПАО КБ "Восточный"
|Амурская область
|1460
|11.
|Банк ВТБ (ПАО)
|г. Санкт - Петербург
|1000
|12.
|ВТБ 24 (ПАО)
|г. Москва
|1623
|13.
|Банк ГПБ (АО)
|г. Москва
|354
|14.
|ПАО Банк ЗЕНИТ
|г.Москва
|3255
|15.
|ПАО "МИнБанк"
|г. Москва
|912
|16.
|ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
|г. Москва
|1978
|17.
|ПАО "Промсвязьбанк"
|г. Москва
|3251
|18.
|АО "Райффайзенбанк"
|г. Москва
|3292
|19.
|ПАО РОСБАНК
|г. Москва
|2272
|20.
|АО "Россельхозбанк"
|г. Москва
|3349
|21.
|ОАО "АБ "РОССИЯ"
|г. Санкт - Петербург
|328
|22.
|ПАО Сбербанк
|г. Москва
|1481
|23.
|ПАО АКБ "Связь - Банк"
|г. Москва
|1470
|24.
|АО КБ "Ситибанк"
|г. Москва
|2557
|25.
|АО "СМП Банк"
|г. Москва
|3368
|26.
|ПАО "Совкомбанк"
|Костромская область
|963
|27.
|ПАО КБ "УБРиР"
|Свердловская область
|429
|28.
|ПАО Банк "ФК Открытие"
|г. Москва
|2209
|29.
|ООО "ХКФ Банк"
|г. Москва
|316
|30.
|АО ЮниКредит Банк
|г. Москва
|1
* - банки в списке представлены в алфавитном порядке
За 2016 год список крупнейших банков России в целом обновился только на 13% (4 банка), причём , часть обновления банков произошла за счёт слияния двух и более банков.
Так, на 01.01.2017 года из списка крупнейших банков России выбыли следующие банки (против списка 01.01.2016 года):
- ОАО "Банк Москвы" (г. Москва, регистрационный номер лицензии 2748) - банк под данным названием выбыл из состава крупнейших банков, так как реорганизован в форме присоединения к банку ВТБ. Банк изменил своё название.
- ПАО "МДМ Банк" (г. Москва ,регистрационный номер лицензии 323) - В рамках реорганизации БИНБАНК и «БИНБАНК Мурманск» присоединены к МДМ Банку, который одновременно переименован в БИНБАНК, т.е. объединённый банк и все его офисы стали работать под брендом «БИНБАНК».
- ПАО "Ханты - Мансийский банк Открытие" (г. Москва, 1971) - банк под данным названием выбыл из состава крупнейших банков, так как в августе 2016 года завершено юридическое присоединение ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» к ПАО Банк «ФК Открытие».
- ПАО БАНК "ЮГРА" (Тюменская область, рег. номер 880) — просто выбыл из состава крупнейших банков, ухудшив свои показатели.
На 01.01.2017 года в список крупнейших банков России вошли следующие банки (в сравнении с 01.01.2016 года):
- ПАО Банк ЗЕНИТ (г.Москва, 3255)
- ПАО КБ "УБРиР" (Свердловская область, 429)
- ПАО "БМ-Банк" (г.Москва, рег. номер 2748) - вошёл в список крупных банков, просто поменяв название с ОАО "Банк Москвы".
Ниже приводится Список крупнейших банков РФ в разрезе отдельных показателей деятельности:
10 крупнейших банков России на 01.01.2017 года - по активам
|№№
|Крупнейшие банки России
|Величина Активов на 01 января 2017 г. /млн. руб./
|Занимаемая позиция
|Прибыль (млн.руб.)
|1.
|Сбербанк РФ
|23 211 410
|1
|612 767
|2.
|ВТБ
|10 283 128
|2
|76 731
|3.
|Газпромбанк
|5 391 342
|3
|39 858
|4.
|ВТБ 24
|3 247 107
|4
|42 324
|5.
|ФК ОТКРЫТИЕ
|3 066 492
|5
|12 639
|6.
|Россельхозбанк
|2 819 403
|6
|2 000
|7.
|Альфа-банк
|2 363 203
|7
|-1 029
|8.
|Национальный Клиринговый Центр
|2 095 446
|8
|23 852
|9.
|Московский Кредитный Банк
|1 380 394
|9
|2 130
|10.
|ПромСвязьБанк
|1 645 932
|10
|14 504
10 крупнейших банков России на 01.01.2017 года - по вкладам физлиц
|№№
|Крупнейшие банки России
|Всего вкладов физ. Лиц, (млн.руб.)в т.ч.
|Рублевые Срочные Вклады Физ. Лиц (млн.руб.)
|Валютные срочные вклады (млн.руб.)
|Вклады физ. лиц до востребования (млн.руб.)
|1.
|Сбербанк РФ
|10817870
|6 728 332
|2 082 554
|2 006 984
|2.
|ВТБ24
|2103518
|927 762
|757 446
|418 310
|3.
|Альфа-Банк
|662135
|170 088
|96 265
|395 782
|4.
|Газпромбанк
|644436
|233 523
|283 932
|126 981
|5.
|Россельхозбанк
|600737
|487 604
|61 247
|51 886
|6.
|БИНБАНК
|543101
|404 063
|103 566
|35 472
|7.
|ФК ОТКРЫТИЕ
|511151
|292 339
|142 320
|76 492
|8.
|ПромСвязьБанк
|384626
|244 163
|94 668
|45 795
|9.
|ВТБ
|350751
|257 116
|198 306
|73 799
|10.
|Райффайзенбанк
|349329
|81 859
|68 652
|198 818