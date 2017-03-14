

Крупнейшие банки России - год 2017 Крупнейшие банки России - год 2017

30 крупнейших банков России на 01.01.2017 года



NoNo п/п Наименование банка* Субъект Российской Федерации, в котором банк зарегистрирован Номер лицензии ЦБ РФ

1. ПАО "АК БАРС" БАНК Республика Татарстан 2590

2. АО "АЛЬФА - БАНК" г. Москва 1326

3. АО "Банк Русский Стандарт" г. Москва 2289

4. ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Москва 30

5. ПАО "Банк "Санкт - Петербург" г. Санкт - Петербург 436

6. ПАО "БИНБАНК" г. Москва 2562

7. АО "БМ-Банк" г.Москва 2748

8. Банк "ВБРР" (АО) г.Москва 3287

9. Банк "Возрождение" (ПАО) г. Москва 1439

10. ПАО КБ "Восточный" Амурская область 1460

11. Банк ВТБ (ПАО) г. Санкт - Петербург 1000

12. ВТБ 24 (ПАО) г. Москва 1623

13. Банк ГПБ (АО) г. Москва 354

14. ПАО Банк ЗЕНИТ г.Москва 3255

15. ПАО "МИнБанк" г. Москва 912

16. ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г. Москва 1978

17. ПАО "Промсвязьбанк" г. Москва 3251

18. АО "Райффайзенбанк" г. Москва 3292

19. ПАО РОСБАНК г. Москва 2272

20. АО "Россельхозбанк" г. Москва 3349

21. ОАО "АБ "РОССИЯ" г. Санкт - Петербург 328

22. ПАО Сбербанк г. Москва 1481

23. ПАО АКБ "Связь - Банк" г. Москва 1470

24. АО КБ "Ситибанк" г. Москва 2557

25. АО "СМП Банк" г. Москва 3368

26. ПАО "Совкомбанк" Костромская область 963

27. ПАО КБ "УБРиР" Свердловская область 429

28. ПАО Банк "ФК Открытие" г. Москва 2209

29. ООО "ХКФ Банк" г. Москва 316

30. АО ЮниКредит Банк г. Москва 1

* - банки в списке представлены в алфавитном порядке



ОАО "Банк Москвы" (г. Москва, регистрационный номер лицензии 2748) - банк под данным названием выбыл из состава крупнейших банков, так как реорганизован в форме присоединения к банку ВТБ. Банк изменил своё название.



ПАО "МДМ Банк" (г. Москва ,регистрационный номер лицензии 323) - В рамках реорганизации БИНБАНК и «БИНБАНК Мурманск» присоединены к МДМ Банку, который одновременно переименован в БИНБАНК, т.е. объединённый банк и все его офисы стали работать под брендом «БИНБАНК».



ПАО "Ханты - Мансийский банк Открытие" (г. Москва, 1971) - банк под данным названием выбыл из состава крупнейших банков, так как в августе 2016 года завершено юридическое присоединение ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» к ПАО Банк «ФК Открытие».



ПАО БАНК "ЮГРА" (Тюменская область, рег. номер 880) — просто выбыл из состава крупнейших банков, ухудшив свои показатели.





ПАО Банк ЗЕНИТ (г.Москва, 3255)



ПАО КБ "УБРиР" (Свердловская область, 429)



ПАО "БМ-Банк" (г.Москва, рег. номер 2748) - вошёл в список крупных банков, просто поменяв название с ОАО "Банк Москвы".



10 крупнейших банков России на 01.01.2017 года - по активам



№№ Крупнейшие банки России Величина Активов на 01 января 2017 г. /млн. руб./ Занимаемая позиция Прибыль (млн.руб.)

1. Сбербанк РФ 23 211 410 1 612 767

2. ВТБ 10 283 128 2 76 731

3. Газпромбанк 5 391 342 3 39 858

4. ВТБ 24 3 247 107 4 42 324

5. ФК ОТКРЫТИЕ 3 066 492 5 12 639

6. Россельхозбанк 2 819 403 6 2 000

7. Альфа-банк 2 363 203 7 -1 029

8. Национальный Клиринговый Центр 2 095 446 8 23 852

9. Московский Кредитный Банк 1 380 394 9 2 130

10. ПромСвязьБанк 1 645 932 10 14 504

10 крупнейших банков России на 01.01.2017 года - по вкладам физлиц



№№ Крупнейшие банки России Всего вкладов физ. Лиц, (млн.руб.)в т.ч. Рублевые Срочные Вклады Физ. Лиц (млн.руб.) Валютные срочные вклады (млн.руб.) Вклады физ. лиц до востребования (млн.руб.)

1. Сбербанк РФ 10817870 6 728 332 2 082 554 2 006 984

2. ВТБ24 2103518 927 762 757 446 418 310

3. Альфа-Банк 662135 170 088 96 265 395 782

4. Газпромбанк 644436 233 523 283 932 126 981

5. Россельхозбанк 600737 487 604 61 247 51 886

6. БИНБАНК 543101 404 063 103 566 35 472

7. ФК ОТКРЫТИЕ 511151 292 339 142 320 76 492

8. ПромСвязьБанк 384626 244 163 94 668 45 795

9. ВТБ 350751 257 116 198 306 73 799

10. Райффайзенбанк 349329 81 859 68 652 198 818

Для комплексного обслуживания и хранения своих вкладов физическим лицам лучше всего выбирать крупные банки, а в менее крупных банках стоит открывать только дублирующие счета только для отдельных направлений деятельности и размещать разовые вклады с высокими процентами, но только в пределах страховой суммы (до 1400 т.р.). Крупные вклады, суммами более 1400 т.р., лучше размещать в крупнейших банках России имеющим в своём уставном капитале долю государства или Центрального Банка.Помощь в выборе банка для обслуживания может оказать Список крупнейших банков России, который составляется Банком России ежемесячно с учётом выполнения банками основных показателей деятельности. На начало 2017 года в список крупнейших банков России входят такие банки, как:За 2016 год(4 банка), причём , часть обновления банков произошла за счёт слияния двух и более банков.Так, на 01.01.2017 года из списка крупнейших банков России выбыли следующие банки (против списка 01.01.2016 года):На 01.01.2017 года в список крупнейших банков России вошли следующие банки (в сравнении с 01.01.2016 года):Ниже приводится Список крупнейших банков РФ в разрезе отдельных показателей деятельности: