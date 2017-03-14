Крупнейшие банки России - год 2017



Самые крупные банки России на 2017 год

Крупнейшие банки России - год 2017 (64254 bytes)
Крупнейшие банки России - год 2017
Для комплексного обслуживания и хранения своих вкладов физическим лицам лучше всего выбирать крупные банки, а в менее крупных банках стоит открывать только дублирующие счета только для отдельных направлений деятельности и размещать разовые вклады с высокими процентами, но только в пределах страховой суммы (до 1400 т.р.). Крупные вклады, суммами более 1400 т.р., лучше размещать в крупнейших банках России имеющим в своём уставном капитале долю государства или Центрального Банка.

Помощь в выборе банка для обслуживания может оказать Список крупнейших банков России, который составляется Банком России ежемесячно с учётом выполнения банками основных показателей деятельности. На начало 2017 года в список крупнейших банков России входят такие банки, как:

30 крупнейших банков России на 01.01.2017 года




NoNo п/пНаименование банка*Субъект Российской Федерации, в котором банк зарегистрированНомер лицензии ЦБ РФ
1.ПАО "АК БАРС" БАНКРеспублика Татарстан2590
2.АО "АЛЬФА - БАНК"г. Москва1326
3.АО "Банк Русский Стандарт"г. Москва2289
4.ПАО "БАНК УРАЛСИБ"     г.Москва30
5.ПАО "Банк "Санкт - Петербург"г. Санкт - Петербург436
6.ПАО "БИНБАНК"г. Москва2562
7.АО "БМ-Банк"г.Москва2748
8.Банк "ВБРР" (АО)г.Москва3287
9.Банк "Возрождение" (ПАО)г. Москва1439
10.ПАО КБ "Восточный"Амурская область1460
11.Банк ВТБ (ПАО)г. Санкт - Петербург1000
12.ВТБ 24 (ПАО)г. Москва1623
13.Банк ГПБ (АО)г. Москва354
14.ПАО Банк ЗЕНИТг.Москва3255
15.ПАО "МИнБанк"г. Москва912
16.ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"г. Москва1978
17.ПАО "Промсвязьбанк"г. Москва3251
18.АО "Райффайзенбанк"г. Москва3292
19.ПАО РОСБАНКг. Москва2272
20.АО "Россельхозбанк"г. Москва3349
21.ОАО "АБ "РОССИЯ"г. Санкт - Петербург328
22.ПАО Сбербанкг. Москва1481
23.ПАО АКБ "Связь - Банк"г. Москва1470
24.АО КБ "Ситибанк"г. Москва2557
25.АО "СМП Банк"г. Москва3368
26.ПАО "Совкомбанк"Костромская область963
27.ПАО КБ "УБРиР"Свердловская область429
28.ПАО Банк "ФК Открытие"г. Москва2209
29.ООО "ХКФ Банк"г. Москва316
30.АО ЮниКредит Банкг. Москва1

* - банки в списке представлены в алфавитном порядке

За 2016 год список крупнейших банков России в целом обновился только на 13% (4 банка), причём , часть обновления банков произошла за счёт слияния двух и более банков.

Так, на 01.01.2017 года из списка крупнейших банков России выбыли следующие банки (против списка 01.01.2016 года):

  • ОАО "Банк Москвы" (г. Москва, регистрационный номер лицензии 2748) - банк под данным названием выбыл из состава крупнейших банков, так как реорганизован в форме присоединения к банку ВТБ. Банк изменил своё название.

  • ПАО "МДМ Банк" (г. Москва ,регистрационный номер лицензии 323) - В рамках реорганизации БИНБАНК и «БИНБАНК Мурманск» присоединены к МДМ Банку, который одновременно переименован в БИНБАНК, т.е. объединённый банк и все его офисы стали работать под брендом «БИНБАНК».

  • ПАО "Ханты - Мансийский банк Открытие" (г. Москва, 1971) - банк под данным названием выбыл из состава крупнейших банков, так как в августе 2016 года завершено юридическое присоединение ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» к ПАО Банк «ФК Открытие».

  • ПАО БАНК "ЮГРА" (Тюменская область, рег. номер 880) — просто выбыл из состава крупнейших банков, ухудшив свои показатели.



На 01.01.2017 года в список крупнейших банков России вошли следующие банки (в сравнении с 01.01.2016 года):

  • ПАО Банк ЗЕНИТ (г.Москва, 3255)

  • ПАО КБ "УБРиР" (Свердловская область, 429)

  • ПАО "БМ-Банк" (г.Москва, рег. номер 2748) - вошёл в список крупных банков, просто поменяв название с ОАО "Банк Москвы".



Ниже приводится Список крупнейших банков РФ в разрезе отдельных показателей деятельности:

10 крупнейших банков России на 01.01.2017 года - по активам




№№Крупнейшие банки РоссииВеличина Активов на 01 января 2017 г. /млн. руб./Занимаемая позицияПрибыль (млн.руб.)
1.Сбербанк РФ23 211 4101612 767
2.ВТБ10 283 128276 731
3.Газпромбанк5 391 342339 858
4.ВТБ 243 247 107442 324
5.ФК ОТКРЫТИЕ3 066 492512 639
6.Россельхозбанк2 819 40362 000
7.Альфа-банк2 363 2037-1 029
8.Национальный Клиринговый Центр2 095 446823 852
9.Московский Кредитный Банк1 380 39492 130
10.ПромСвязьБанк1 645 9321014 504


10 крупнейших банков России на 01.01.2017 года - по вкладам физлиц




№№Крупнейшие банки РоссииВсего вкладов физ. Лиц, (млн.руб.)в т.ч.Рублевые Срочные Вклады Физ. Лиц (млн.руб.)Валютные срочные вклады (млн.руб.)Вклады физ. лиц до востребования (млн.руб.)
1.Сбербанк РФ108178706 728 3322 082 5542 006 984
2.ВТБ242103518927 762757 446418 310
3.Альфа-Банк662135170 08896 265395 782
4.Газпромбанк644436233 523283 932126 981
5.Россельхозбанк600737487 60461 24751 886
6.БИНБАНК543101404 063103 56635 472
7.ФК ОТКРЫТИЕ511151292 339142 32076 492
8.ПромСвязьБанк384626244 16394 66845 795
9.ВТБ350751257 116198 30673 799
10.Райффайзенбанк34932981 85968 652198 818
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