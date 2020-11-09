9 месяцев РКО в честь 30 летия Банка Долинск - тариф "Старт"акция КБ «Долинск» РКО расчетно-кассовое обслуживание
Уважаемые клиенты!
Рады сообщить о запуске специального ограниченного предложения к тридцатилетнему юбилею Банка "Долинск":
только с 01.11.2020 по 30.11.2020 г. для всех новых клиентов-юридических лиц - открытие расчетного счета и 9 месяцев обслуживания бесплатно!
Подключиться при открытии расчетного счета к данному тарифному плану могут новые клиенты Банка - юридические лица, индивидуальные предприниматели, соответствующие одновременно следующим условиям:
- обратившиеся в Банк в период действия Акции по тарифу "Старт" за открытием расчетного счета в валюте РФ (далее – Счет);
- на дату обращения в Банк не имеют открытых расчетных счетов в Банке, либо все расчетные счета были закрыты до даты начала действия данной Акции.
В рамках Акции по тарифу "Старт" предоставляются следующие льготные условия расчетно-кассового обслуживания по первому открытому в Банке расчетному счету:
- Бесплатное открытие первого расчетного счета в валюте РФ/ в иностранной валюте;
- Комиссия за ведение расчетного счета в рублях в течение действия Тарифного плана (9 месяцев) - 0 рублей;
- Бесплатная регистрация и обслуживание дистанционных банковских сервисов;
С подробными тарифами, действующими в период проведения Акции, можно ознакомиться на странице продукта.
Условия подключения и обслуживания тарифного плана «Старт» для корпоративных клиентов
- ВНИМАНИЕ! Для открывших расчетный счет в ноябре 2020 года - срок действия Тарифного плана - 9 месяцев с момента открытия расчетного счета в рамках данного Тарифного плана.
- Тарифный план «СТАРТ» подключается клиентам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не имеющим на момент заключения договора банковского счета других расчетных счетов в КБ «Долинск» (АО).
- Срок действия Тарифного плана - в течение 6 месяцев с момента открытия расчетного счета Клиенту в рамках данного Тарифного плана.
- Открытие расчетного счета в рублях – 0 рублей.
- Комиссия за ведение расчетного счета в рублях в течение действия Тарифного плана - 0 рублей.
- Открытие счета в иностранной валюте в течение действия Тарифного плана – 0 рублей.
- Обслуживание счета производится на основании стандартных Текущих тарифов Банка за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию в иностранной валюте.
- Подключение и обслуживание дистанционных сервисов – 0 рублей (взимается только комиссия за выдачу USB-токена 2400 рублей).
- Тариф подключается Клиенту только при условии подключения к дистанционным банковским сервисам.
- Комиссия за перевод средств внутри банка – 0 рублей.
- Клиент может указать двух контрагентов, имеющих счета в иных кредитных организациях, при осуществлении платежей которым комиссия за перевод средств, в течение действия Тарифного плана будет составлять – 0 рублей.
- При присоединении к зарплатному проекту в течение действия данного Тарифного плана, комиссия за зачисление денежных средств - 0%.
- Клиентам – индивидуальным предпринимателям по их заявлению выпускается карта MasterСard Mass со специальным Тарифным планом «СТАРТ» для физического лица, в рамках которого комиссия за первый год обслуживания карты – 0 рублей.
- Выпуск (выдача) карты самоинкассации – 0 рублей.
- Обслуживание карты самоинкассации в течение всего срока её действия – 0 рублей.
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