РКО.РФ - Расчётно-Кассовое Обслуживание глазами экспертов

На сегодняшний день расчетный счет для предпринимателя де факто неотъемлемая часть бизнес-процесса. И если индивидуальный предприниматель еще может ухитриться обойтись без него, если объемы сделок не очень велики, то любое юридическое лицо просто обязано иметь хотя бы один расчетный счет, ввиду того что налоги, в отличии от физического лица, оно обязано платить по безналичному расчету. К тому же, счет позволяет значительно снизить риски потери денег по криминальным причинам, которые при определенных оборотах, как например в девяностые годы, когда расчеты вели в коробках из под ксерокса, будут притягивать криминальных элементов всех мастей. Конечно, отказ от наличных расчетов не исключит полностью внимание мошенников, но хотя бы позволит чувствовать себя безопаснее в личном плане. Поэтому рано или поздно предприниматель задается вопросом где лучше открыть расчетный счет. И если только что созданному юридическому лицу и поступают десятки звонков от банков и их посредников, как только запись о создании юрлица попадает в ЕГРЮЛ, то не так то просто по телефону понять что вам предлагает банк и сравнить с десятками предложений от других звонящих. Такая «традиция» приветствовать новых предпринимателей скорее всего со временем будет исчезать, поскольку предприниматели все чаще предпочитают анализировать предложения банков, для которых РКО это практически основной источник доходов. Ведь если с физических лиц прибыль может быть только с процентов по кредитам, которые жестко контролируются законами и нормативами, то с предпринимателя, как правило, берется плата практически за каждую операцию, и чем крупнее бизнес тем больше операций и соответственно прибыли. Конечно, можно самому ознакомиться в интернете с предложениями банков и выбрать нужное, однако не известно, как много времени на это может понадобиться. Именно для таких случаев и создавался проект РКО.РФ, на котором эксперты по работе с банками изучили все предложения и составили выборку с самыми выгодными предложениями, подробнее смотрите тут. Там также можно получить и консультацию специалиста, если возникли дополнительные вопросы и проблемы. Насколько может облегчить выбор такой проект мы и попробуем посмотреть, и для начала вспомним что такое РКО.
РКО.РФ
РКО.РФ
Услуги по расчетно кассовому обслуживанию
Все что может делать банк по расчетно-кассовому обслуживанию определяется актуальными на данный момент законами России. Основные правовые акты регулирующие данный вид деятельности перечислен в следующем списке:
- ФЗ № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
- ФЗ № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
- Положение N 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»
- Положение N 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»
- Гражданский кодекс Российской Федерации
- Налоговый кодекс Российской Федерации
- и другие.
Исходя из данных норм банки для бизнеса предлагают определенные наборы услуг, сгруппированных по типу операций. Основные операции выглядят так:
- Основное направление РКО это открытие и сопровождение банковского счета. Ведение бухгалтерского учета и финансовой деятельности вообще требует множество различных справок, выписок и другой сопроводительной документации к проводимым операциям, чем собственно банк и занимается, осуществляя «ведение счета».
- Второе не менее важное направление РКО это прием и отправка платежей:
- Самый исторически распространенный способ это кассовое обслуживание — это работа с наличными во всех видах.
- Далее идет «безналичное» кассовое обслуживание — это осуществление безналичных транзакций по счетам через мобильный или интернет-банк. И если раньше безналичные расчеты ассоциировались только с бумажными платежными поручениями, посредством которых предприниматель и управлял операциями по счету, то сейчас «безнал» от интернет-банка практически не отделим, поэтому в этом направлении банк так же организует круглосуточный доступ к онлайн средству управления счетом.
- Эквайринг — это прием платежей от клиентов и покупателей с пластиковых карт посредством специального банковского оборудования устанавливаемого в торговой точке, ну или портативного терминала. В этот раздел так же попадает и выпуск и обслуживание карт и для самого юридического лица.
- Самый исторически распространенный способ это кассовое обслуживание — это работа с наличными во всех видах.
- Отдельным пунктом идут операции с иностранной валютой, для предпринимателей ведущих дела с зарубежными партнерами.
Каждый банк формирует свою тарифную политику, стремясь привлечь определенные группы предпринимателей, поэтому тарифы и тарифицируемые операции могут сильно отличаться от банка к банку. И хотя Центральный Банк России ведет политику планомерного снижения количества банков в России, на данный момент банков достаточно много, и чтобы разобраться с тарифами каждого банка и подобрать подходящий тариф может понадобится приличное количество времени.
Сравнение тарифов
На какие ключевые моменты стоит обратить внимание если вы решили сравнить между собой тарифы разных банков? Таких моментов несколько:
- Стоимость открытия счета.
- Стоимость обслуживания счета.
- Стоимость каждого платежного поручения.
- Проценты за начисление или снятие наличных, или безналичных средств
- Стоимость аренды платежных терминалов.
Все эти, а также многие другие, параметры можно сравнить на РКО.РФ. Достаточно в соответствующем разделе выбрать сравниваемые тарифы разных банков.
Выбор тарифа на РКО
Такой анализатор очень удобен тем, что можно выбрать конкретные тарифы как одного конкретного банка, так и нескольких банков одновременно. С помощью такой таблицы сравнения можно легко сориентироваться как начинающему ИП, так и уже давно действующему в случае если объемы бизнеса изменились в большую или меньшую сторону, можно подобрать тарифы для ИП и ООО, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы и снизить расходы на обслуживание предприятия. Главное при выборе примерно представлять объемы ваших платежей и смотреть какой тариф выгоднее именно для ваших процессов, потому что не всегда тарифы с «бесплатным обслуживанием» обходятся дешевле при больших объемах платежей, если оплата за каждый платеж в сумме набежит больше, чем конкретная ставка за определенный объем платежей по одной стоимости.
Где открыть расчетный счет для ООО и ИП?
Как известно из одной пословицы - «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги» - именно по этому не все будет так гладко как прописано в тарифах. Немаловажное значение имеют не только сами тарифные опции, но и общая работа банка, как организована работа в целом. От того, насколько квалифицирован персонал банка, и налажена работа с клиентом зависит комфорт и качество и даже скорость работы предпринимателя. Но об этом не прочитаешь в параметрах тарифного плана. Для этого на портале РКО.РФ есть рейтинг банков для юридических лиц, составленный по оценкам экспертов. Проект поможет вам определится с выбором банка, и если это доступно помочь с открытием расчетного счета в онлайн режиме — для этого даже не обязательно ехать в банк. Достаточно выслать все необходимые документы в электронном виде, и ждать приезда курьера. Курьер проверит все необходимые документы и привезет составленные договора, и при необходимости и пластиковые карты. Благодаря РКО.РФ выбор банка для расчетно-кассового обслуживания значительно упрощается с начального этапа выбора до непосредственного получения услуги.