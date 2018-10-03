Ак Барс Банк и МИР разыграют ремонт в квартире



Карта Мир Ак Барс Банка (35787 bytes)
Карта Мир Ак Барс Банка
Акция «Мир вашему дому!» запущенная платежной системой «Мир» совместно с Ак Барс Банком для держателей карт платежной системы Мир даст шанс стать обладателями сертификатов в магазин OBI номиналом 1 000 руб., в магазин IKEA номиналом 3 000 руб., в магазин МВидео номиналом 5 000 руб., а также выиграть главный приз - сертификат на ремонт стоимостью 800 000 руб..

Для участия в акции держателям карт «Мир» Ак Барс Банка необходимо:

  • зарегистрироваться на сайте super.mironline.ru/akbars
  • совершать по своей карте «Мир» в период с 1 октября по 31 декабря 2018 года включительно операции по оплате товаров или услуг в торгово-сервисных предприятиях.


В акции разыгрываются следующие призы:
  • Приз «Октября» (период совершения покупок: 01 октября – 31 октября 2018 года):
    1. Сертификаты No 1 в магазин OBI номиналом 1 000 (одна тысяча) руб. 00 коп.
      Количество призов – 30 штук.
    2. Сертификаты No 2 в магазин IKEA номиналом 3 000 (три тысячи) руб. 00 коп.
      Количество призов – 20 штук.
    3. Сертификаты No 3 в магазин МВидео номиналом 5 000 (пять тысяч) руб. 00 коп.
      Количество призов – 10 штук


  • Призы «Ноября» (период совершения покупок: 01 ноября – 30 ноября 2018 года):
    1. Сертификаты No 1 в магазин OBI номиналом 1 000 (одна тысяча) руб. 00 коп.
      Количество призов – 30 штук.
    2. Сертификаты No 2 в магазин IKEA номиналом 3 000 (три тысячи) руб. 00 коп.
      Количество призов – 20 штук.
    3. Сертификаты No 3 в магазин МВидео номиналом 5 000 (пять тысяч) руб. 00 коп.
      Количество призов – 10 штук


  • Приз «Декабря» (период совершения покупок: 01 декабря – 31 декабря 2018 года):
    1. Сертификаты No 1 в магазин OBI номиналом 1 000 (одна тысяча) руб. 00 коп.
      Количество призов – 30 штук.
    2. Сертификаты No 2 в магазин IKEA номиналом 3 000 (три тысячи) руб. 00 коп.
      Количество призов – 20 штук.
    3. Сертификаты No 3 в магазин МВидео номиналом 5 000 (пять тысяч) руб. 00 коп.
      Количество призов – 10 штук


  • Главный Приз Акции (период совершения покупок: 01 октября – 31 декабря 2018 года):
    1. Сертификат на ремонт стоимостью 800 000 (восемьсот тысяч) руб. 00 коп.



Подробнее об условиях акции, количестве призов, сроках, порядке и месте получения приза узнавайте на super.mironline.ru/akbars.




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