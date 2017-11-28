Акция Альфа-Банка по обмену монет на банкноты и монеты Чемпионата мира по футболу

Акция Альфа-Банка по обмену монет на банкноты и монеты Чемпионата мира по футболуАльфа-банк банкноты монеты
В ноябре – декабре 2017 года Альфа-Банк по всей стране проводит акцию по обмену монет на банкноты. В акции участвуют отделения и операционные офисы банка в более чем 40 городах страны — от Калининграда до Хабаровска.
Подробную информацию о дате и месте проведения акции обмена монет в конкретном городе можно получить на сайте банка, а также уточнить в отделении банка этого города.
В период действия акции любой гражданин может обратиться в офис банка, чтобы бесплатно обменять свою мелочь на бумажные купюры или памятные монеты номиналом 25 рублей с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA эквивалентно сумме сдаваемой мелочи. Обмен монет на купюры осуществляется при предъявлении паспорта.
Как отметила директор налично-денежного обращения Альфа-Банка Надежда Малюх:
«Технологическое развитие финансового рынка пока не избавило нас от наличных, и особенно тяжела эта ноша в виде монет. Они копятся везде — в копилках, кошельках, карманах, и, как правило, собрать все это „богатство“ и отнести в магазин или банк времени не находится. Между тем, монеты все же остаются востребованы в повседневной жизни, и необходимо поддерживать оборот разменной монеты в ритейле. Выпуск монет имеет высокую себестоимость, и целевой срок их жизни 20-30 лет. Все собранные монеты мы передадим нашим партнёрам — компаниям из сферы торговли, многие из которых как раз нуждаются в разменной монете. Мы планируем проводить подобные акции на регулярной основе»
Источник: Альфа-Банк, 27.11.2017
Для сведения:
Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.
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