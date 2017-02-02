Акция Банка «Левобережный» по потребительским кредитам

Акция Банка «Левобережный» по потребительским кредитамБанк «Левобережный» акция потребительские кредиты
С 1 февраля Банк «Левобережный» во всех регионах своего присутствия запускает акцию по потребительским кредитам - «ХИТ-кредит» с существенным снижением ставок. Акция действует в период с 01.02.2017 по 31.05.2017.
До конца мая в банке будет действовать специальное предложение с фиксированными и гарантированными ставками по потребительскому кредитованию, которые позволят получить комфортный размер ежемесячного платежа и значительную экономию за весь период кредитования.
Кредиты в рамках данного предложения могут получить не только действующие клиенты «Левобережного», но и новые клиенты банка.
Для клиентов, получающих заработную плату по картам Банка «Левобережный», и пенсионеров условия кредитования в рамках акции следующие:
- - 12,9% годовых при сумме кредита от 300 000 рублей до 1 млн рублей;
- - 13,9% годовых при сумме кредита от 100 000 рублей до 299 000 рублей;
- - 16,9% годовых при сумме кредита до 100 000 рублей.
Клиенты с положительной кредитной историей в Банке «Левобережный» могут получить кредит по ставкам 14,9, 16,9 и 18,9% годовых соответственно, а новые клиенты банка – по ставкам 16,9, 17,9 и 20,9% годовых соответственно.
Основные условия кредитования в рамках акции:
- Срок кредитования - до 5 лет.
- Кредит оформляется без поручительства и обеспечения.
- Выдача кредита производится по двум документам - паспорт и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).
Кроме того, Банк «Левобережный» для удобства клиентов предоставляет услугу выбора даты платежа по кредиту.
С полными условиями акции можно ознакомиться на сайте банка.
Источник: Банк «Левобережный», 02.02.2017
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