Акция платёжной системы «Мир» и MEGOGO в Банке «Левобережный»

07.06.18

Банк «Левобережный»

акция

платёжная система "Мир"

Клиенты Банка «Левобережный» могут принять участие в акции от платёжной системы «Мир» и MEGOGO. Период проведения акции – с 22.05.2018 по 22.07.2018.



Держатели карт «Мир» Банка «Левобережный» могут получить в подарок от платежной системы и MEGOGO месяц футбола в подарок.



Для участия в акции необходимо оплатить любую подписку «Кино и ТВ» на MEGOGO с помощью карты «Мир». Пользователи получают подписку на пакет «Матч! Футбол» на один месяц в подарок.



В пакет входят телеканалы «Матч! Футбол 1», «Матч! Футбол 2», «Матч! Футбол 3». Болельщиков ждут трансляции ключевых футбольных событий: английской Премьер-лиги, итальянской «Серии А», немецкой «Бундеслиги», квалификационных раундов Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также показ тематических спортивных программ.



Принять участие в данной акции могут карты «Мир», по которым в сервисе MEGOGO ранее не было оплат.

MEGOGO – это крупнейший в Восточной Европе и СНГ видеосервис, который объединяет все видеоразвлечения, предоставляя пользователю огромный каталог кино, мультфильмов и сериалов, популярные телеканалы, интерактивное ТВ нового поколения и эксклюзивные прямые трансляции.

Правила акции доступны по ссылке: https://megogo.ru/ru/rules_mir.



Источник: Банк «Левобережный» , 07.06.2018 г.



