Что такое платёжная карта «Мир»?
Платёжная карта «Мир» - это национальная платёжная карта, которая разработана в России на основе российских технологий. Она соответствует всем стандартам безопасности – как российским, так и международным, и является платёжным инструментом российской национальной платёжной системы «Мир».
Оператором российской платёжной системы «Мир» является АО «НСПК» (Акционерное общество «Национальная система платёжных карт») - 100% пакет акций которого принадлежит Центральному Банку Российской Федерации.
Последовательное внедрение платёжных карт «Мир» на всей территории России обеспечит финансовый суверенитет страны, защитит банковскую систему от недружественных действий международных платежных систем , работающих в территории нашей страны. Однажды с этим мы уже столкнулись, когда платёжные системы Visa и MasterCard заблокировали платежи нескольких банков, попавших под санкции запада, существенно затруднив жизнь клиентов банков.
Итак, внедрение национальной платежной системы позволяет обеспечивать жителей России современным платежным инструментом, работа которого не зависит от внешних экономических и политических факторов.
Логотип Российской платёжной системы «Мир», который отображается на картах «Мир», выпускаемых всеми Банками-эмитентами России выглядит так:
Логотип платёжной карты МИР
Операции, проводимые по карте «Мир»
Количество банков, которые на сегодня уже присоединились к работе платёжной системы «Мир» постоянно увеличивается. Интенсивная работа проводится и по расширению торговых сетей, принимающих карту Мир. Так, на сегодняшний день картой «Мир» можно рассчитываться практически во всех торговых сетях (до 95%), которые принимают к оплате платежные карты.
Какие же операции можно проводить по карте «Мир»? Держателям платежной карты «Мир» доступны все привычные операции по картам – от снятия наличных и оплаты покупок в магазинах до перевода средств с карты на карту (в том числе на карты других платежных систем).
Итак, по карте «Мир» можно выполнять следующие операции:
- оплачивать товары и услуги;
- совершать покупки в интернете;
- переводить денежные средства как внутри банка, так и в другие банки;
- снимать наличные со счёта;
- вносить наличные на счёт.
Чтобы определить, можно-ли расплатиться с помощью карты Мир в нужном вам магазине, ресторане , на заправке и т.д - обратите внимание на наличие наклейки с логотипом Мир у кассы или просто уточните у продавца/оператора.
Можно ли картой «Мир» расплачиваться за границей?
Это пока единственное неудобство… карта не является международной и поэтому платежи за пределами страны пока существенно ограничены или недоступны вовсе. Но это пока. АО «НСПК» совместно с Банком России и отдельными коммерческими банками ведёт интенсивную работу по устранения этого препятствия и уже есть хорошие результаты.
Работа карты Мир в дальнем зарубежье может быть реализована через ко-бейджинговые проекты, путём выпуска совместных с международными платёжными системами карт. Ко-бейджинговые карты в России работают как карты «Мир», а в других странах принимаются как карты международных платёжных систем.
Итак, расплачиваться за границей картой «Мир» можно, но только в том случае, если клиент оформит в банке ко-бейджинговую карту.
Так, отдельные Банки уже приступили к выпуску совместных карт с международными платёжными системами Maestro и JCB (Мир-Maestro; Мир-JCB). Эти карты в России работают как карты «Мир», а в других странах - как международные системы Maestro или JCB. Совместную карту выпускают такие банки как: Газпромбанк, и другие.
Подписаны соглашения и о выпуске совместных карт с платежными системами AmEx и UnionPay. Ведётся работа и по организации взаимного приема карт национальных платежных систем стран ЕАЭС. На сегодня подписано соглашение с платежной системой Армении «ArCa», а в дальнейшем планируется реализовать аналогичный проект с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.
Внешний вид и информация по карте Мир
Оператор российской платёжной системы «Мир» АО «НСПК» разработал эскиз внешнего вида карты «Мир» с "условным" дизайном, который выглядит так:
Внешний вид карт "Мир" и расположение элементов соответствуют международным стандартам, а цветовую гамму и дизайн карт каждый банк-эмитент определяет и разрабатывает сам.
Вот такой, например, внешний вид имеет платёжная карта «Мир», разработанная дизайнерами для Почта Банка:
Лицевая сторона карты МИР
Оборотная сторона карты Мир
Какая информация отражается на платёжной карте Мир?
Элементы карты МИР
На платёжных картах «Мир» отображается следующая информация:
- На банковской карте обязательно присутствует логотип и название Банка, которому принадлежит выпущенная карта «Мир». Логотип и название банка могут располагаться как вместе, так и раздельно - их место на карте определяет Банк. Но большинство банков предпочитает классическое расположение логотипа и названия Банка - в верхнем левом углу карты и рядом. Приведу примеры нескольких Банков и их логотипов:
- Сбербанк России
- Альфа-банк
- Генбанк
- Россельхозбанк
- ПАО «Восточный экспресс банк»
- Сбербанк России
- Логотип платёжной системы Мир указывает на то, что карта относится к Российской платёжной системе «Мир». Как правило, логотип системы Мир располагается в правом нижнем углу карты Мир, и реже в правом верхнем углу. Логотип на Золотой карте Мир Сбербанка:
Карта МИР Сбербанка
На карте могут быть и два логотипа. Отдельные банки России уже предлагают карты российской платёжной системы «Мир» с размещением на них логотипов двух платёжных систем. Это ко-бейджинговые карты (Мир-Maestro или Мир-JCB). К таким картам относятся, например, карты «Газпромбанк-МИР-Maestro» Classic:
Газпромбанк МИР Maestro
И карты «Газпромбанк-МИР-JCB» Classic:
Газпромбанк МИР JCB
- Номер карты Мир, это индивидуальный номер, который присваивается конкретной карте конкретного клиента в конкретном банке. Номер карты Мир состоит из 16 цифр разделённых на 4 блока по 4 цифры (4-4-4-4). Номер карты – это номер доступа к банковскому счёту владельца карты. Номер карты «Мир» всегда начинается только с цифры 2, которая присвоена Российской платёжной системе «Мир». Номер карты используется при оформлении переводов и платежей при обслуживании через банкомат, «Мобильный банк» или «ОнЛ@йн» систему.
- Чип, это дополнительный и самый высокий уровень защиты карты от несанкционированного доступа к счёту. Встроенный чип присутствует на картах в виде микропроцессора, который функционирует как миникомпьютер. Он содержит всю информацию по карте. Карты с чипом более безопасны, чем только с магнитной полосой. Поэтому карты Мир, для усиления защиты, выпускают – с чипом и магнитной полосой.
- Срок действия карты Мир – располагается ниже номера карты. В нём указывается месяц и последние две цифры года в цифровом формате - мм/гг (месяц/год). Например, срок действия карты – 12/20 означает декабрь 2020 год.
Карта действует до последнего дня месяца, указанного на карте, включительно. После истечения срока действия карты (даты), карта банком блокируется, и проводить банковские операции с её использованием уже нельзя. За месяц до наступления срока прекращения действия карты необходимо обязательно обратиться в банк для перевыпуска новой карты или написать заявление на закрытие карточного счёта.
- Голограмма может быть размещена как на лицевой, так и на оборотной стороне карты Мир. Голограмма «Мир» отличает карту от подделок. Выглядит она так:
Голограмма
- Имя и фамилия держателя карты – указываются в латинской транскрипции и размещены в нижней части лицевой стороны карты сразу под информацией о сроке действия карты. Но так как банковская карта может быть персонализированной или не персонализированной, то во втором случае имя и фамилия держателя карты на карте не указывается.
- Знак рубля – использования символа рубля₽ на картах платёжной системы «Мир» прописано в официальных документах НСПК, что отличает наши карты от других видов. Знак рубля (символ рубля), при обычном рассмотрении карты не виден, но проявляется на лицевой стороне карты Мир, при направлении на неё ультрафиолетового луча. Графическое обозначение рубля в виде знака рубля представляет собой прописную букву «Р» кириллического алфавита, дополненную в нижней части горизонтальной чертой, создающей впечатление присутствия двух параллельных линий, что символизирует устойчивое положение российского рубля.
Карта МИР в ультрафиолете
- Магнитная полоса на карте Мир - это стандартная впаянная в пластик магнитная полоса, которая является носителем информации. Данные на карту записываются один раз и в дальнейшем её перезапись не производится. Запись (или кодировка) производится по заданию банка и в неё входят данные: о держателе карты, номере его счета, банке и другие необходимые банку дополнительные данные.
Магнитная полоса расположена на оборотной стороне карты, и как правило, бывает чёрного цвета.
- Бумажная полоса белого цвета, это панель для подписи держателя карты, которая расположена ниже магнитной полосы. Если карта персонализирована – на бумажную полосу необходимо поставить подпись держателя карты, но это необязательный элемент, хотя и относится к защитной функции. Так, при подделке образца подписи в момент проведения платежей в торговых сетях с помощью ворованной карты могут появиться проблемы, если на кассе заметят несоответствие подписи.
На панель для подписи держателя карты нанесен фирменный паттерн в виде слова МИР, расположенный колонками и рядами:
МИР МИР МИР
- Цифры на бумажной полосе. На бумажной полосе, справа от места для образца подписи держателя карты, специальным шрифтом наносится 7 цифр:
- 4 цифры (2х2) – это последние четыре цифры номера карты;
- 3 цифры – это код безопасности. Система «Мир» использует код МирАкцепт (MirAccept), технология которого обеспечивает безопасность платежей в Интернете .
- 4 цифры (2х2) – это последние четыре цифры номера карты;
- Штрих код – снизу, на обратной стороне платёжной карты Мир может быть размещён штрих код. Такие штрих коды на картах Мир внедряются не во всех банках.
Кто выпускает дебетовые карты Мир
На начало апреля 2018 года по выпуску дебетовых карт «Мир» в Банках России дела обстоят так:
- Принимают участие в ПС «Мир» - 370 банков России;
- Эмитируют платежные карты «Мир» - 140 банков России;
- Осуществляют ограниченный выпуск карт — 7 банков;
- Приступили к раскрытию эквайринговой сети - 367 банков России.
Карта Мир выпускается такими крупными банками России как:
- Сбербанк России;
- Россельхозбанк;
- ВТБ;
- Россия;
- Почта банк;
- Промсвязьбанк;
- Тинькофф;
- Газпромбанк;
- Банк Открытие;
- Райффайзенбанк и др.
Наибольшее разнообразие по платёжным картам сегодня предлагает Россельхозбанк - 4 вида карт (Амурский тигр, Пенсионная карта, Россельхозбанк-Роснефть, Карты для военнослужащих)
МИР от Россельхозбанка
Информацию о российской национальной платёжной системе «Мир» и историю создания национальной карты России можно посмотреть здесь