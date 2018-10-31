Акция Платёжной системы "МИР" магазина "Эльдорадо" и Кузнецкбизнесбанка

Акция Платёжной системы "МИР" магазина "Эльдорадо" и КузнецкбизнесбанкаАО "Кузнецкбизнесбанк" Банк «Акцепт» акция карта "МИР" платёжная система "Мир"
Кузнецкбизнесбанк и Платёжная система "МИР" совместно с магазином "Эльдорадо" запустили акцию. Срок проведения Акции – с 29 октября 2018 г. по 31 января 2019 г. включительно. Основные условия по акции:
- Оформить карту "МИР" в любом офисе Кузнецкбизнесбанка.
- Оплатить покупки картой «Мир» в сети магазинов «Эльдорадо»
- Возвратить до 100% стоимости покупки.
- Гарантированно получить 10% от стоимости покупки бонусами.
Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица – граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, а также являющиеся на момент старта Акции или ставшие во время её проведения держателями Карт, зарегистрировавшие Карту с помощью промоутеров в магазинах Эльдорадо (участвующих в Акции) или самостоятельно на сайте www.privetmir.ru, до начала или в период проведения Акции, а также имеющие или получившие Бонусную Карту и выполнившие условия, указанные в разделе п. 8 Правил проведения и условий участия в рекламной акции.
Чтобы стать Участником Акции, необходимо:
- Зарегистрировать Карту на сайте privetmir.ru, заполнив все соответствующие разделы регистрационной формы: (ФИО полностью, дата рождения, номер мобильного телефона).
- Осуществить любую Покупку в торговой сети «Эльдорадо» либо на сайте интернетмагазина «Эльдорадо» на территории Российской Федерации с использованием Карты, зарегистрированной на сайте www.privetmir.ru на любую сумму, предъявив при оплате Бонусную карту / указав номер Бонусной карты при оформлении заказа.
К участию в акции владельцев карты МИР приглашает и Банка Акцепт с платежной системой МИР и сетью магазинов «Эльдорадо»!
Источник: АО «Кузнецкбизнесбанк», Банка Акцепт, 31.10.2018
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