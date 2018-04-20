Акцию «Дни приёма монеты» проводит КБ «Кетовский»КБ "Кетовский" акция монеты памятные монеты
Коммерческий банк «Кетовский» предлагает принять участие в акции «Дни приема монет». Акция направлена на возврат монет в обращение и увеличение всего ряда монет Банка России, в том числе и мелкого достоинства и проводится банком с 23 по 28 апреля 2018 года.
В этот период можно бесплатно обменять содержимое «домашних копилок» с монетой на банкноты или памятные монеты.
В соответствии с условиями акции, каждому активному участнику будет предложено поощрение при обмене следующих сумм:
- от 210 рублей - выдаётся монета номиналом 10 рублей, выпущенная к 75-летию Курганской области;
- от 525 рублей - выдаётся монета номиналом 25 рублей, выпущенная к Чемпионату мира по футболу FIFA;
- от 1100 рублей - выдаются банкноты номиналом памятная 100 рублей, выпуск которой был посвящён Олимпийским играм в Сочи и/или банкнота 100 рублей, посвящённая принятию в Российскую Федерацию Республики Крым.
Обращаем внимание, что любой гражданин может посетить банк и обменять мелочь на бумажные купюры эквивалентно сумме монет в следующих офисах ООО КБ «Кетовский» по адресам:
- г.Курган, ул.Коли Мяготина, 124а;
- г.Шадринск, ул.Михайловская, 63;
- Курганская обл., с.Кетово, ул.Красина, 19;
- Курганская обл., р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 67.
Источник: ООО КБ «Кетовский», 19.04.2018г.
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