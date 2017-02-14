АКИБАНК предлагает льготные кредиты работникам образования

АКИБАНК предлагает льготные кредиты работникам образованияАКИБАНК потребительские кредиты
До 31 марта 2017 года АКИБАНК предлагает льготный потребительский кредит специально для работников образовательных учреждений. Новый кредит доступен всем работникам образовательных учреждений - школ, ВУЗов, техникумов и т.д.
Основные условия оформления льготного потребительского кредита:
- при наличии зарплатной карты АКИБАНКа - по проуентной ставке от 13% годовых,
- при отсутствии зарплатной карты АКИБАНКа - по ставке от 14% годовых.
- Без обеспечения можно оформить кредит в сумме - до 800 тыс. рублей.
Если появится возможность досрочно погасить кредит, в АКИБАНКе не будут взимать за это комиссию. Также, в банке нет ограничений по сумме на досрочное погашение кредита. Несомненным плюсом являются дифференцированные платежи (платежи на уменьшение), что влияет на конечную переплату по кредиту.
Более подробно с условиями льготного кредитования можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Потребительские кредиты» или уточнить по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный).
Источник: АКИБАНК, 14.02.2017
Комментарий Банкиршы:
Федеральным законом Российской Федерации от 19 октября 2011 г. N 284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 809 и 810 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" внесены изменения, которые определяют порядок досрочного погашения кредита:
- «В случае возврата досрочно суммы займа, предоставленного под проценты, займодавец имеет право на получение с заёмщика процентов по договору займа, начисленных включительно до дня возврата суммы займа полностью или её части» (п. 4 статьи 809 ГК РФ);
- «Сумма займа, предоставленного под проценты заёмщику-гражданину для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, может быть возвращена заёмщиком-гражданином досрочно полностью или по частям при условии уведомления об этом займодавца не менее чем за тридцать дней до дня такого возврата. Договором займа может быть установлен более короткий срок уведомления займодавца о намерении заёмщика возвратить денежные средства досрочно» (абзац второй, пункт 2, , статьи 810 ГК РФ);
- «Сумма займа, предоставленного под проценты в иных случаях, может быть возвращена досрочно с согласия займодавца» (новый абзац в пункте 2 статьи 810 ГК РФ);»
Принятия этой нормы говорит о снятии любых ограничений со стороны банков по досрочному погашению кредита, поэтому об ограничении суммы и взыскании комиссии за такую услугу речи быть не должно в принципе. Кроме того, этим же законом была введена норма, позволяющая вернуть взысканные ранее комиссии за досрочное погашение кредита. (п.2 ФЗ от 19.10.2011 г. N 284-ФЗ)
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