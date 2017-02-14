АКИБАНК предлагает льготные кредиты работникам образования



До 31 марта 2017 года АКИБАНК предлагает льготный потребительский кредит специально для работников образовательных учреждений. Новый кредит доступен всем работникам образовательных учреждений - школ, ВУЗов, техникумов и т.д.

Основные условия оформления льготного потребительского кредита:
  • при наличии зарплатной карты АКИБАНКа - по проуентной ставке от 13% годовых,
  • при отсутствии зарплатной карты АКИБАНКа - по ставке от 14% годовых.
  • Без обеспечения можно оформить кредит в сумме - до 800 тыс. рублей.

Если появится возможность досрочно погасить кредит, в АКИБАНКе не будут взимать за это комиссию. Также, в банке нет ограничений по сумме на досрочное погашение кредита. Несомненным плюсом являются дифференцированные платежи (платежи на уменьшение), что влияет на конечную переплату по кредиту.


Более подробно с условиями льготного кредитования можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Потребительские кредиты» или уточнить по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный).


Источник: АКИБАНК, 14.02.2017

Комментарий Банкиршы:

Федеральным законом Российской Федерации от 19 октября 2011 г. N 284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 809 и 810 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" внесены изменения, которые определяют порядок досрочного погашения кредита:
Принятия этой нормы говорит о снятии любых ограничений со стороны банков по досрочному погашению кредита, поэтому об ограничении суммы и взыскании комиссии за такую услугу речи быть не должно в принципе. Кроме того, этим же законом была введена норма, позволяющая вернуть взысканные ранее комиссии за досрочное погашение кредита. (п.2 ФЗ от 19.10.2011 г. N 284-ФЗ)


Материалы по теме