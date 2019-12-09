Акция «Успей сейчас!» в банке «Кубань Кредит»Банк "Кубань Кредит" акция потребительские кредиты
Банк «Кубань Кредит» обновил процентные ставки по программе потребительского кредитования «Кредит под залог недвижимости». Новая сниженная ставка 11% действует в рамках акции «Успей сейчас!» и распространяется на кредиты объемом свыше миллиона рублей.
Кредит под залог недвижимости
Это предложение для тех, кому необходима достаточно крупная сумма денег. Вы сможете получить кредит под сниженную ставку на длительный срок. При этом не нужно сообщать Банку, на что именно вы планируете потратить деньги.
Основные условия:
- Процентная ставка от 11,0%
- Срок кредита до 10 лет
- Минимальная сумма кредита от 500 000 руб.
- Максимальная сумма кредита – 10 000 000 руб.
- Предоставляется работающим частным клиентам, а также пенсионерам, не достигшим возраста 70 лет;
Акция «Успей сейчас» продлиться с 09.12.2019г. по 31.12.2019г.
Более подробную информацию можно узнать в офисах Банка и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).
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