Apple Pay становится доступен держателям карт Mastercard Почта Банка

Apple Pay становится доступен держателям карт Mastercard Почта БанкаApple Pay MasterCard Почта Банк
Держатели карт Mastercard, выпущенных Почта Банком, получили возможность пользоваться Apple Pay – лёгким, безопасным и личным платёжным инструментом, который полностью меняет сферу мобильных платежей, предлагая скорость и удобство. Владельцы карт VISA Почта Банка подключились к Apple Pay еще раньше – с июля 2018 года.
Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.
Apple Pay просто настроить: клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту Почта Банка через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новыми моделями, а также с Apple Watch.
«Технологии делают нашу жизнь проще и комфортнее, позволяют экономить время на рутинных операциях, чтобы сосредоточиться на более важном. Почта Банк продолжает пополнять список самых передовых сервисов для бесконтактной оплаты через мобильные устройства. Теперь Apple Pay доступен и на картах VISA, и на картах Mastercard. Вам больше не нужно носить с собой карту, при этом все ее бонусы и преимущества будут сохранены», – отметила член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова.
Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X (и более новых моделях) для подтверждения операции через Face ID. Теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Вы также можете пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платёж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на MacBook Pro или MacBook Air.
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