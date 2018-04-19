Банк «Девон-Кредит» предложил устанавливать ПИН-Код на новой карте самостоятельно!Банк "Девон-Кредит" ПИН-код
Банк «Девон-Кредит» изменил процедуру выдачи банковских карт. У наших клиентов появилась возможность при получении карты установить пин-код на банковскую карту самостоятельно.
При выдаче карты будет предложено ввести на специальном терминале любую комбинацию из четырех цифр, которую клиент будет использовать в дальнейшем в качестве пин-кода.
Отказ от выдачи пин-кодов в конвертах позволит оптимизировать процесс выдачи банковской карты и даст возможность клиентам выбрать себе пин-код, который легко запомнить.
Рекомендуем при выборе пин-кода учитывать следующее:
- устанавливать комбинацию из четырёх цифр, которая известна именно вам, и которую невозможно угадать на основании информации, известной о вас и ваших близких;
- не вводите повторяющиеся цифры, например 7777, или идущие подряд 1234;
- не используйте в качестве ПИН-кода дату вашего рождения, даты рождения близких людей, внутренний рабочий телефон, адресную и другую информацию о вас, которая может быть известна третьим лицам.
Источник: Банк «Девон-Кредит», 18.04.2018