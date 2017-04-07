Банк Долинск стал участником платежной системы «МИР»КБ «Долинск» платёжная система "Мир"
С 30 марта 2017 г. КБ «Долинск» (АО) стал участником Российской национальной платёжной системы «МИР». В настоящее время банком ведутся работы по началу выпуска и обслуживания платёжных карт «МИР».
О банке: АО «КБ «Долинск», это небольшой региональный банк, зарегистрированный в Южно-Сахалинске, который имеет только 2 дополнительных офиса: - в г. Долинск и г. Корсаков
Основным направлением деятельности банка является расчётно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц и кредитование корпоративных клиентов — как крупных, так и представителей малого бизнеса. По объёму чистых активов на 1 февраля 2017 года КБ «Долинск» (АО) занимает 308 место по России и 2 место по региону. Чистые активы Банка на 1 февраля 2017 года составили 4 885,43 млн. рублей.
Источник: КБ «Долинск» (АО), 06.04.2017г.
Комментарий Банкиршы:
Платёжная система «МИР» - по состоянию на 18 марта 2017 года к участию в платёжной системе «Мир» присоединилось 326 банков, из которых только 62 банка стали уже эмитентами платёжных карт «Мир»(т.е. приступили к выпуску карт), и 146 банков подключили свои устройства (банкоматы и терминалы) к обслуживанию карт.
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