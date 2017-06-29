Банк «Хлынов» продолжает развивать сервис по обслуживанию карты «Мир»АО КБ «Хлынов» карта "МИР" платёжная система "Мир"
Карты «Мир» банка «Хлынов» теперь работают для оплаты покупок в интернете по технологии «Мир Accept». Особенность сервиса в том, что при совершении платежа в сети интернет вам на телефон поступает СМС с кодом подтверждения. Это дополнительный уровень безопасности, который позволяет убедиться, что платёж совершаете именно вы - держатель карты, и защититься таким образом от мошенников. С применением технологии «Мир Accept» карты «Мир» банка «Хлынов» позволяют максимально безопасно совершать покупки в интернете.
«Хлынов» - первый кировский региональный и один из первых банков в Кировской области, начавший эмиссию карт «Мир». Все устройства банка - банкоматы, кассы в офисах, терминалы самообслуживания «Все просто!» и POS-терминалы в торгово-сервисных предприятиях - принимают карты национальной платежной системы Мир.
Банка «Хлынов» предлагает следующие условия по карте «Мир»:
- Валюта карты - рубли РФ.
- Стоимость годового обслуживания карты - 300 рублей.
- Срок действия - 5 лет.
- Лимит получения наличных - до 500 000 рублей в месяц.
- Начисление на остаток - до 4% годовых.
Источник: Банк Хлынов, 28.06.2017
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