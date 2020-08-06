Банк Интеза и страховая компания «МАКС-Жизнь» начинают сотрудничество, предлагая клиентам инвестиционные страховые программы

Банк Интеза и страховая компания «МАКС-Жизнь» начинают сотрудничество, предлагая клиентам инвестиционные страховые программыБанки страхование Банк Интеза
5 августа 2020 года, Москва. Банк Интеза в рамках развития направления инвестиционных продуктов начинает сотрудничество со страховой компанией «МАКС-Жизнь».
Стороны договорились активно сотрудничать при подборе финансовых страховых инструментов и оказания консультативной поддержки в их реализации, для инвестиций и накоплений со 100%-ной защитой капитала и более высоким потенциалом доходности в сравнении с классическими банковскими продуктами.
«Взаимодействие с таким авторитетным партнером на рынке страховых услуг как компания «МАКС-Жизнь» открывает новые возможности для Банка Интеза по предоставлению нашим клиентам инновационных решений в рамках программ накопительного и инвестиционного страхования жизни. Мы уверены, что подобное сотрудничество будет полезно и выгодно как клиентам Банка, так и клиентам компании «МАКС-Жизнь». Ведь непременным и основополагающим правилом нашей деятельности были и остаются неукоснительное выполнение взятых на себя обязательств по предложению клиентам лучших продуктов, поддержанию высокого уровня обслуживания и индивидуальный подход к каждому клиенту», - отметила директор Группы региональной сети, розничного, малого и среднего бизнеса Банка Интеза Александра Ясонова.
«Мы рады сообщить о старте сотрудничества с Банком Интеза, представляющим международную банковскую группу Intesa Sanpaolo в России.
Со снижением ставки рефинансирования ЦБ РФ и падением доходности вкладов запрос рынка смещается в сторону продуктов с более высоким потенциальным доходом при отсутствии рисков потери средств. При этом сложные финансовые инструменты вызывают сомнения у инвесторов без опыта. Специально для клиентов Банка Интеза были разработаны программы накопительного страхования жизни, которые позволяют получать гарантированный доход, опережающий рыночные ставки по вкладам, гарантируют 100-процентный возврат всего капитала, понятны и прозрачны для клиентов. В части инвестиционного страховании жизни мы предлагаем клиентам банка самые востребованные на сегодняшний день решения - продукт «Купонный доход» с регулярной фиксированной выплатой и классический продукт «Сбалансированный портфель» с механизмом смарт-ребалансировки. Полагаем, что клиенты банка по достоинству оценят преимущества программ страхования «МАКС-Жизнь», - подчеркнул Генеральный директор СК «МАКС-Жизнь» Андрей Мартьянов.
В рамках соглашения клиентам Банка Интеза предлагается воспользоваться программой «Управляй капиталом», инвестировав денежные средства в фондовый рынок без риска потери вложений и получив страховую защиту жизни и здоровья. Капитал размещается в высоконадежные инструменты с фиксированной доходностью, а также распределяется в наиболее перспективные и диверсифицированные активы с широкой географией инвестирования. При этом, налогооблагаемая база по НДФЛ снижается на ставку рефинансирования ЦБ, страховая выплата, осуществляемая при наступлении страхового случая, не облагается налогом на доходы физических лиц, а вложенный капитал и полученный доход юридически защищены. Минимальный взнос составляет 50 000 рублей.
Также клиентам открывается возможность сформировать капитал к определенному сроку для реализации заданных целей и обеспечить финансовое благополучие родных и близких даже в случае наступления непредвиденных событий, связанных с жизнью и здоровьем. Варианты программы накопительного страхования жизни «Гарантия плюс», номинированные в валюте (USD/EUR), позволяют получить фиксированный доход по окончании срока действия договора, а в рублях РФ – дополнительный инвестиционный доход. Договор можно заключить на срок от 3 до 5 лет при выборе валюты страхования в рублях РФ и от 5 до 10 лет – в долларах США или евро. По программе предусмотрена адресная передача средств выгодоприобретателю (наследнику), юридическая защищенность и налоговые льготы.
Дополнительную информацию об условиях программ инвестиционного и накопительного страхования жизни, страхуемых рисках и выплатах можно узнать у сотрудников отделений Банка Интеза, по телефону колл-центра 8 800 2008 008 (звонок бесплатный) и на сайте Банка bancaintesa.ru в разделе «Инвестиции и сбережения».
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