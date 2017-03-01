Банк «Кузнецкий» приступил к обслуживанию карт «Мир» других банков

Банк «Кузнецкий» приступил к обслуживанию карт «Мир» других банковБанк «Кузнецкий» карта "МИР" платёжная система "Мир"
Банк «Кузнецкий» начал обслуживать карты «Мир» коммерческих банков. Оператором платежной системы «Мир» выступает АО «Национальная система платежных карт», что гарантирует безопасность и бесперебойность проведения внутрироссийских транзакций по банковским картам.
Держатели карт «Мир» могут производить следующие операции через банкоматы Банка «Кузнецкий»:
- получать наличные,
- осуществлять просмотр баланса счёта карты,
- проводить необходимые платежи.
Выпуск собственных карт платежной системы «МИР» Банк «Кузнецкий» начнёт в первом полугодии 2017 года. Напомним, что сегодня активно обсуждается возможность обязательного предоставления национальных платёжных инструментов клиентам, получающим заработную плату, пенсию, социальные пособия, стипендию.
Более подробную информацию можно получить по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.
Источник: Банк «Кузнецкий», 28.02.2017г.
Справочная информация:
ПАО «Банк «Кузнецкий»— небольшой по размеру активов региональный банк, единственная кредитная организация, зарегистрированная в Пензенской области. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады и кредитование частных лиц. Основной источник финансирования деятельности банка — вклады физических лиц (55,7%). Занимаемое место по активам в банковской системы России -312, банк включён в систему страхования вкладов.
Платёжная система «МИР» - по данным НСПК на 01 марта 2017 года к участию в платёжной системе «Мир» присоединилось 208 банков, из которых 56 банков стали уже эмитентами платёжных карт «Мир»(т.е. приступил к выпуску карт), и 114 банков подключили свои устройства (банкоматы и терминалы) к обслуживанию карт.
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