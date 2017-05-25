Банк «Кузнецкий» приступил к выпуску банковских карт платёжной системы «Мир»Банк «Кузнецкий» карта "МИР" платёжная система "Мир"
Банк «Кузнецкий» начинает эмиссию банковских карт национальной платёжной системы «Мир», оператором которой выступает АО «Национальная система платёжных карт», что гарантирует безопасность и бесперебойность проведения внутрироссийских транзакций по банковским картам.
Клиентам банка предложены две категории карт платёжной системы «Мир»:
- Классическая карта МИР.
- Премиальная карта МИР.
Данными картами можно расплачиваться за товары и услуги во многих торгово-сервисных предприятиях по всей России, оплачивать услуги ЖКХ, связи, налоги, штрафы, осуществлять денежные переводы (с карты на карту).
Держатели карт «Мир» могут производить основные операции через банкоматы Банка «Кузнецкий»: получать наличные и запрашивать баланс.
С помощью карт МИР можно осуществлять и удалённые транзакции:
- оплачивать товары и услуги в Интернете;
- бронировать авиа и железнодорожные билеты, гостиницы (внимание: могут быть ограничения по условиям банка-эквайрера).
Более подробную информацию можно получить в любом офисе Банка, на сайте или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.
Источник: Банк «Кузнецкий», 24.05.17
Комментарий Банкиршы:
Карты «МИР» - это банковские карты Национальной платежной системы платежных карт (НСПК), которая создана в соответствии с законом о национальной платежной системе. Оператором платежной системы «МИР» выступает АО «НСПК», 100% акций которой принадлежит Банку России.
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