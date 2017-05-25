Банк «Кузнецкий» приступил к выпуску банковских карт платёжной системы «Мир»



Банк «Кузнецкий» начинает эмиссию банковских карт национальной платёжной системы «Мир», оператором которой выступает АО «Национальная система платёжных карт», что гарантирует безопасность и бесперебойность проведения внутрироссийских транзакций по банковским картам.

Клиентам банка предложены две категории карт платёжной системы «Мир»:
  • Классическая карта МИР.
  • Премиальная карта МИР.

Данными картами можно расплачиваться за товары и услуги во многих торгово-сервисных предприятиях по всей России, оплачивать услуги ЖКХ, связи, налоги, штрафы, осуществлять денежные переводы (с карты на карту).

Держатели карт «Мир» могут производить основные операции через банкоматы Банка «Кузнецкий»: получать наличные и запрашивать баланс.
С помощью карт МИР можно осуществлять и удалённые транзакции:
  • оплачивать товары и услуги в Интернете;
  • бронировать авиа и железнодорожные билеты, гостиницы (внимание: могут быть ограничения по условиям банка-эквайрера).

Более подробную информацию можно получить в любом офисе Банка, на сайте или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Источник: Банк «Кузнецкий», 24.05.17

Комментарий Банкиршы:

Карты «МИР» - это банковские карты Национальной платежной системы платежных карт (НСПК), которая создана в соответствии с законом о национальной платежной системе. Оператором платежной системы «МИР» выступает АО «НСПК», 100% акций которой принадлежит Банку России.


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