Банк «Кузнецкий» обновил тарифные планы для бизнеса

Банк «Кузнецкий» обновил тарифные планы для бизнесаБанк «Кузнецкий» РКО расчетно-кассовое обслуживание
Банк «Кузнецкий» предлагает 4 тарифа по расчетно-кассовому обслуживанию, которые учитывают все потребности бизнеса: «Эконом» (для бизнеса с небольшим оборотом), «Стартовый» (для начала бизнеса), «Люкс» (для бизнеса с высокой деловой активностью) и «Премиум» (для бизнеса с высоким оборотом).
Все тарифные планы предполагают бесплатное открытие счета, подключение к системе «Интернет клиент-банк», а также оформление и годовое обслуживание корпоративных банковских карт. Для ИП появилась возможность открытия счета по одному документу — паспорту.
Пользователям пакетов «Люкс» и «Премиум» Банк будет начислять проценты на остаток средств по расчетному счету.
«Одна из ключевых задач Банка – поддержка регионального бизнеса. Наша тарифная линейка разработана для любой категории бизнеса, от предприятий с небольшим оборотом до компаний с высокой деловой активностью. Малому и среднему бизнесу важно иметь в лице банка надежного партнера, поэтому Банк «Кузнецкий» стремится к улучшению клиентского сервиса. Каждый из тарифных планов позволяет предприятиям гарантировать динамичное развитие бизнеса на более выгодных условиях», - прокомментировал Михаил Дралин, Председатель Правления Банка «Кузнецкий».
С подробными условиями тарифных планов можно ознакомиться в любом из офисов Банка, на сайте банка в разделе «Расчетно-кассовое обслуживание» или по бесплатному телефону: 8-800-100-64-10.
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