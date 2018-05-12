Банк ПТБ предлагает новый сервис по погашению кредита, не выходя из дома

Банк ПТБ предлагает новый сервис по погашению кредита, не выходя из домаБанк ПТБ Золотая корона платежи
Банк ПТБ предоставляет новый сервис по погашению кредитов, который позволит клиентам , не выходя из дома, осуществлять свои обязательства перед Банком по кредитам.
Совершить платежи по кредиту ПТБ банковской картой любого банка можно на официальном сайте Банка ПТБ в разделе "Оплатить кредит онлайн".
При оформлении платежа необходимо указать следующие данные:
- 20-значный номер счета заемщика, указанный в кредитном договоре,
- номер кредитного договора,
- номер мобильного телефона,
- ФИО заёмщика,
- сумма платежа,
- реквизиты карты.
Платёж осуществляется с помощью сервиса "Золотая Корона" с зачислением средств на следующий рабочий день. Комиссия за платёж - 1% от суммы платежа (мин.50р.).
Источник: Банк ПТБ, 11.05.2018
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