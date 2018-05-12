Банк ПТБ предлагает новый сервис по погашению кредита, не выходя из дома



Банк ПТБ предоставляет новый сервис по погашению кредитов, который позволит клиентам , не выходя из дома, осуществлять свои обязательства перед Банком по кредитам.

Совершить платежи по кредиту ПТБ банковской картой любого банка можно на официальном сайте Банка ПТБ в разделе "Оплатить кредит онлайн".

При оформлении платежа необходимо указать следующие данные:
  • 20-значный номер счета заемщика, указанный в кредитном договоре,
  • номер кредитного договора,
  • номер мобильного телефона,
  • ФИО заёмщика,
  • сумма платежа,
  • реквизиты карты.

Платёж осуществляется с помощью сервиса "Золотая Корона" с зачислением средств на следующий рабочий день. Комиссия за платёж - 1% от суммы платежа (мин.50р.).

Источник: Банк ПТБ, 11.05.2018




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