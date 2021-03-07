Банк ПТБ запустил пакет услуг РКО «Предприниматель премиум»Промтрансбанк РКО расчетно-кассовое обслуживание
У нас отличные новости для собственников бизнеса – с 1 марта 2021 года в Банке ПТБ действует новый тариф «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПРЕМИУМ». Помимо основных преимуществ РКО в ПТБ, вы получаете бонусы: отсутствие платы за ведение расчетного счета и внесение наличных на счет, 10 бесплатных платежных поручений, а также начисление на остаток по счету в размере 5%!
Напомним об остальных условиях расчетно-кассового обслуживания: 2 месяца бесплатного обслуживания (по Акции «Приведи друга – получи бесплатное обслуживание по РКО»), если приводите своего партнёра на обслуживание в ПТБ, удобный интернет-банк, льготные программы кредитной поддержки и торговый эквайринг.
Заполняйте дистанционную заявку и будьте в числе первых!
Согласно закону №410-ФЗ страхованию в «Агентстве по страхованию вкладов» подлежат средства на всех банковских счетах (вкладах) индивидуальных предпринимателей до 1 400 000 рублей.
С подробной информацией можно ознакомиться в разделе «Тарифы». Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2- 999-999. А также вы можете заказать звонок или заполнить заявку онлайн или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749-49-49.
Мы рады видеть вас в наших отделениях.
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