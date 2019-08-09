Банк России стал владельцем ПАО «Московский Индустриальный Банк»

09.08.19

Московский Индустриальный банк

капитализация

Банк России стал акционером ПАО «Московский Индустриальный Банк» с долей акций 99,99%. На сайте ЦБ РФ ранее уже была опубликована информация о том, что Центральный Банк докапитализирует ПАО «МИнБанк» на 128,7 млрд. рублей.



18 июля 2019 года между ЦБ и МИнБанком был подписан договор о приобретении дополнительного выпуска акций на эту сумму. В результате сделки Банк России стал владельцем ПАО «МИнБанк».



Для сведения:

Московский Индустриальный Банк работает на финансовом рынке России с 1990 года, как универсальный коммерческий банк, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг, как предприятиям, так и частным клиентам. ПАО «МИнБанк» является одним из крупных банков России и сегодня у него начинается новый этап интенсивного развития, главным направлением которого станут поддержка и кредитование бизнеса и частных клиентов. За короткий срок – 6 месяцев – в ПАО «МИнБанк» под руководством временной администрации, назначенной Банком России, были проведены комплексные меры, такие как оптимизация оргструктуры, пересмотр структуры активов и пассивов, обеспечена деятельность Московского Индустриального банка для дальнейшего развития и исполнения обязательств перед клиентами. Все рабочие механизмы налажены, и Банк набирает обороты в части формирования новых предложений финансовых продуктов и услуг и открытости по отношению к Клиентам, для многих из которых это означает уверенность в будущем Московского Индустриального банка. В ближайшее время будет утверждена стратегия развития ПАО «МИнБанк» на 2 года.



Источник: ПАО «МИнБанк», 22.07.2019



