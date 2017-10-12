Банк России ввёл в обращение новые банкноты 200 и 2000 рублей

Банк России ввёл в обращение новые банкноты 200 и 2000 рублейБанк России банкноты купюры
С 12 октября 2017 года Банк России ввёл в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, символы для которых были выбраны по итогам общероссийского голосования. В банкнотах использован усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан, а также учтены тенденции современного дизайна.
Новая банкнота 200 рублей выглядит так:
200 рублей
На банкноте номиналом 200 рублей основной цвет – зеленый. На купюре размещены символы Севастополя:
- на лицевой стороне – Памятник затопленным кораблям в г. Севастополе,
- на оборотной стороне – Государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Херсонес Таврический».
Данная банкнота отпечатана на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, что обеспечит ее высокую износостойкость и продлит срок жизни в обращении.
Новая банкнота 2000 рублей выглядит так:
2000 рублей
Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена преимущественно в синем цвете. На купюре изображены символы Дальнего Востока:
- на лицевой стороне - мост на остров Русский (вантовый мост в г. Владивостоке, соединяющий остров Русский с материковой частью г. Владивостока);
- на оборотной стороне – космодром «Восточный» в Амурской области.
Оптически-переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.
Изображение символа рубля на новых банкнотах появляется в нескольких местах: на защитной нити, в микроизображениях. Цифры номинала более крупные, чем на других купюрах банкнотного ряда, и обладают ощутимым рельефом. Это сделано специально для людей с ослабленным зрением для распознавания номинала.
Надо отметить, что впервые на обеих банкнотах размещён герб Российской Федерации, а не эмблема Банка России.
На лицевой стороне каждой банкноты имеется QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и защитных признаках.
Символы для новых банкнот были выбраны в ходе конкурса в 2016 году. Из более 5000 заявок в промежуточный список конкурса вошло 76 предложений с различными достопримечательностями из 49 регионов. По итогам всероссийского социологического исследования из этого списка были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса голосованием по всей стране, в котором приняли участие более 3 миллионов человек, были определены победители – символы Дальнего Востока и Севастополя. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года в прямом эфире телеканала «Россия 1».
Источник: Банк России, 12 октября 2017 года
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