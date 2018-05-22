Банк России выпускает банкноту номиналом 100 рублей, посвящённую Чемпионату мира по футболу FIFA 2018.100 рублей Банк России банкноты
22 мая 2018 года Банк России выпускает в обращение памятную банкноту номиналом 100 рублей образца 2018 года, посвящённую чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года
Это первая полимерная банкнота, выпускаемая Банком России.
Банкнота имеет вертикальное орнаментально-художественное оформление. Преобладающий цвет банкноты – сине-зелёный.
Лицевая сторона
Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений – мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола.
Оборотная сторона
На оборотной стороне изображен летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России. Ниже — названия городов, в которых пройдут матчи чемпионата.
Использование полимерной основы позволило применить в банкноте визуальные защитные признаки, которые благодаря прозрачности полимера можно проверить с двух сторон. Например, яркое голографическое изображение в верхней ее части.
Вертикальные штрихи по краям лицевой стороны банкноты имеют повышенный рельеф, определяемый на ощупь. На лицевой стороне также находится QR-код со ссылкой на страницу сайта Банка России с подробной информацией о защитных признаках.
В ультрафиолетовом свете становятся видимыми: - официальные логотип и эмблема Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™.
Тираж памятной банкноты составит около 20 млн. экземпляров.
Памятная банкнота 100 рублей является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приёму по нарицательной стоимости во все виды платежей, для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей территории Российской Федерации.
Источник: Банк России, 22 мая 2018 года
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