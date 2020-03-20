Банк ТОЧКА помогает вести дела при коронавирусе

Банк ТОЧКА помогает вести дела при коронавирусеРКО расчетно-кассовое обслуживание Банк ТОЧКА
Мы видим, что происходит в мире и стране из-за коронавируса.
И понимаем, что бегать и разбираться с банками — вообще не то, на чём стоит фокусироваться. Вместо этого важно организовать работу сотрудников из дома и не просесть в качестве, наладить взаимодействие с подрядчиками без долгих встреч, а главное — позаботиться о здоровье клиентов.
Поэтому мы хотим поддержать вас в это непростое время. В банке Точка счёт можно открыть онлайн, без визитов в офис и встречи с менеджерами. Это займет не больше 20 минут.
Небольшому бизнесу с небольшим оборотом подойдёт «Необходимый минимум».
Когда надо платить до 10 раз в месяц — «Золотая середина».
Когда надо часто платить и хочется побольше сэкономить — «Всё лучшее сразу».
В интернет-банке Точки вы можете открыть валютный и специальные счета для работы с тендерами и за границей. Любой продукт — онлайн-бухгалтерию, зарплатный проект или онлайн-кассу — тоже можно подключить не выходя из дома.
Мы работаем круглосуточно и без выходных. А чтобы точно не подвергать друг друга никакой опасности, любые вопросы решаем удаленно — в чате или по телефону.
Берегите себя, а мы позаботимся о вашем бизнесе.
Открыть счет в банке ТОЧКА
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